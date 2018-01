Unterpleichfeld als Prüfstein

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison begegnet der TSV Abtswind am Sonntag dem TSV Unterpleichfeld, nur diesmal auswärts. Anfang Juli setzten sich die Kicker aus dem Teedorf zu Hause gegen ihren Ligakonkurrenten in der Qualifikationsrunde zum Toto-Pokal auf Verbandsebene mit 3:2 durch. In diesem Wettbewerb traten die Abtswinder zuletzt während der Woche an, zogen aber in einer torreichen Partie mit 3:6 gegen Viktoria Aschaffenburg den Kürzeren.

Trotz derr Niederlage möchte Abtswinds Trainer Petr Škarabela das Positive aus dieser Begegnung mitnehmen: „In der zweiten Halbzeit gab es keinen Unterschied zwischen beiden Mannschaften“, sagte der 49-Jährige zur Leistung gegen einen Gegner, der bereits dort spielt, wo die Abtswinder bald spielen möchten: in der Bayernliga.

Mit ihrem erfolgreichen Start in die Saison befinden sie sich auch auf einem guten Weg dorthin, wobei erst ein Fünftel der gesamten Runde absolviert ist. Nach sechs Spielen sind die Abtswinder die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Landesliga, erzielten zudem die meisten Tore und ließen die wenigsten Gegentore zu. Nun muss sich Škarabelas Mannschaft in Unterpleichfeld beweisen, wo sie in der letzten Saison mit 1:2 verlor. Mit zuletzt drei Siegen befindet sich der Gegner nach einem schwachen Start im Aufwind und besiegte vor Röllbach die Aufsteiger aus Lengfeld und Euerbach, die bis zum Spiel gegen Unterpleichfeld selbst auch ungeschlagen waren. Doch gegen Thomas Redelbergers Mannschaft kassierten sie die erste Niederlage. „Ein Sieg wäre quasi der Hattrick in dieser Kategorie“, meint Unterpleichfelds Trainer, doch weiß er um die Schwierigkeit der bevorstehenden Aufgabe: „Abtswind ist in unserer Liga das Maß aller Dinge. Es muss vieles zusammenkommen, um ihnen ein Bein stellen zu können.“ jst