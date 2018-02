Unterfrankens Bilanz lässt sich sehen

Für drei Tage standen zwei Sporthallen in Ochsenfurt im Blickpunkt des Tischtennis-Sports in Bayern. Wie bereits im vergangenen Jahr, wurden auch heuer wieder die Bayerischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Senioren/Seniorinnen in Ochsenfurt in sieben Altersklassen ausgetragen. Für Unterfranken sprangen zwei Einzeltitel heraus.

In der Altersklasse Senioren 70 gewann Reinhold Fella (TG Veitshöchheim) gegen Norbert Krenz (FC Hösbach) nach spannendem Spielverlauf mit 3:2 Sätzen. Deutlicher fiel da der Erfolg von Christa Geist (Viktoria Wombach) aus, die im Endspiel Vorjahressiegerin Jutta Stumpf (FT Würzburg) mit 3:0 entthronte. Mit der nötigen Portion Glück war Geist nach einem hauchdünnen 3:2-Erfolg im Halbfinale über Marie-Luise Raul (FC Mertingen) ins Endspiel eingezogen.

Bei den Seniorinnen 40 waren zwei Spielerinnen des RV Viktoria Wombach ganz vorne dabei. Zweifache bayerische Meisterin wurde Claudia Edelhäuser, die im Mixed mit Matthias Hummel (TTSC Kümmersbruck) im Finale gegen Staschko/Pachatz (TSV Ottobrunn/Spvgg Erdweg) 3:1 gewann. Im Doppel siegte Edelhäuser – wie im Vorjahr – mit Petra Kaffl (TSV Ottobrunn) gegen Staschko/Andrea Ott (TSV Ottobrunn/Viktoria Wombach).

Im Einzel zog Edelhäuser bis ins Finale ein, wo sie mit 1:3 gegen Sabine Neldner (ESV München-Freimann) verlor und Silber holte.

Überaus erfolgreich waren die Unterfranken in der Altersklasse 65. Paul Beisler (FC Hösbach) wurde Vizemeister. Das Endspiel verlor er gegen Dieter Brick (TV Freyung) mit 1:3. Wolfgang Geist (TV Marktheidenfeld) holte Bronze. Beisler gewann außerdem Silber im Doppel an der Seite von Hans Blum (TSV Dachau). Wolfgang Geist/Reinhold Kopp (TV Marktheidenfeld/SV Hörstein) waren die Finalisten und mussten sich mit 2:3 geschlagen geben.

Neben ihrem Einzeltitel gewann Christa Geist zusammen mit Paul Beisler Silber im Mixed-Wettbewerb der AK 65. Bronze ging an Jutta Stumpf/Norbert Weiglein (FT Würzburg/TSV Schwebheim) und Monika Kübler/Reinhold Fella (TVC Freyung/TG Veitshöchheim).

Einen dreifachen Triumph feierten die Unterfranken in der Altersklasse 70, in der Reinhold Fella im Einzel-Finale gegen Norbert Krenz mit 3:2 die Oberhand behielt. Armin Zöller (DJK Erlenbach) sicherte sich Bronze. Meister im Doppel wurden Fella/Zöller durch einen 3:2-Sieg über Braidt/Witt (TSV München-Ost/TSV Dachau).

Dieter Spickermann (TG Heidingsfeld) belegte in der Senioren-Klasse 80 den dritten Rang. Im Doppel holten Norbert Meisenzahl/Dieter Renk (TV Bürgstadt/FC Hösbach) Bronze.

Reinhold Wagner (TV Ochsenfurt), im Vorjahr noch Dritter in Einzel und Doppel, verzichtete diesmal auf einen Einzeleinsatz. Im Doppel scheiterte er mit Rudolf Dohnal (TSV Buchbrunn) bereits in der ersten Runde der Altersklasse 75. Dohnal nahm den Einzelwettkampf auf und wurde in seiner Vorrundengruppe Dritter. Nur die ersten beiden qualifizierten sich allerdings für die Endrunde.

Auch die ehemaligen Ochsenfurter und Etwashäuser Tischtennisspieler Peter Herbst (TSV Schwabmünchen) und Dietmar Weger (TSV Ansbach) schafften es nicht auf das Siegertreppchen. Während Peter Herbst wegen eines Muskelfaserrisses Trainingsrückstand hatte und nach eigenen Angaben auch deshalb verzichtete, überstand der Gaukönigshöfer Weger die Vorrunde mit drei Siegen als Gruppenerster. In der KO-Endrunde der besten 16 überstand er die erste Runde problemlos, ehe Marcus Taeffner (ASV Burglengenfeld) für ihn zur Endstation wurde (12:10, 11:7, 11:6, 5:11, 5:11).

„Insgeheim habe ich mir schon das Halbfinale als Ziel gesetzt. Mein Gegner, gegen den ich kürzlich im Punktspiel 3:0 gewonnen habe, ist aber über sich hinausgewachsen und hat sich in einen Rausch gespielt. Aber ich habe eine ordentliche Leistung geboten. Deshalb ist das Ausscheiden nicht ganz so schlimm“, trug Weger sein frühes Aus mit Fassung. Nach Punkten war der Ex-Ochsenfurter, der auch in der nächsten Saison für Ansbach aufschlägt, sogar als Zweitbester zum Turnier angereist. Sein Bezwinger war aber einfach hungriger und wollte den Sieg mehr.