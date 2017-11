Taubertal bringt sich in Sicherheit

Bezirksliga Hohenlohe

SGM Taubertal/Röttingen – TSV Obersontheim 5:1 SGM Niedernhall/Weißbach – SV Wachbach 2:1 TSV Hessental – TSV Crailsheim II 3:1 SSV Gaisbach – TSV Pfedelbach 1:1 TSV Neuenstein – TSV Michelfeld 0:1 VfR Altenmünster – TSV Dünsbach 1:2 SGM Weikersheim – SG Sindringen/Ernsbach 0:1 Gründelhardt/Oberspeltach – Spfr. DJK Bühlerzell 2:2

1. (1.) TSV Pfedelbach 30 25 4 1 86 : 26 79 2. (2.) SG Sindringen/Ernsbach 30 20 6 4 92 : 46 66 3. (3.) SSV Gaisbach 30 18 8 4 77 : 31 62 4. (4.) TSV Obersontheim 30 14 5 11 65 : 46 47 5. (6.) TSV Hessental 30 13 6 11 53 : 53 45 6. (7.) TSV Dünsbach 30 14 3 13 69 : 72 45 7. (5.) Spfr. DJK Bühlerzell 30 12 8 10 54 : 53 44 8. (8.) SGM Niedernhall/Weißbach 30 13 5 12 58 : 59 44 9. (10.) TSV Michelfeld 30 10 9 11 41 : 50 39 10. (9.) VfR Altenmünster 30 12 3 15 45 : 65 39 11. (11.) SV Wachbach 30 8 11 11 41 : 38 35 12. (13.) SGM Taubertal/Röttingen 30 9 8 13 44 : 56 35 13. (12.) TSV Neuenstein 30 9 6 15 39 : 66 33 14. (14.) Gründelhardt/Oberspeltach 30 7 6 17 36 : 69 27 15. (15.) Weikersheim/Schäftersheim 30 4 9 17 39 : 62 21 16. (16.) TSV Crailsheim II 30 2 3 25 26 : 73 9

SGM Taubertal/Röttingen – TSV Obersontheim 5:1 (2:1). Am letzten Spieltag hat Taubertal/Röttingen mit einem furiosen Spiel den Verbleib in der Bezirksliga geregelt. Auch vom raschen Ausgleich Obersontheims ließ sich die Mannschaft nicht irritieren. Sie war am Samstag nicht zu bremsen in ihrem Sturm und Drang, nachdem sie die erste Offensive der Gäste ohne Treffer überstanden hatte. Obersontheim spielte zunächst gefällig, wurde auch gefährlich, blieb aber ohne Tor. Nach 32 Minuten war es die Heimelf, die in Führung ging. Fabio Uhls Vorarbeit schloss Daniel Walch mit dem 1:0 ab.

Drei Minuten später lag der Ball im Tor der SGM. Mehrfach hatte die Abwehr versucht zu klären, doch als ihr dies nicht gelang, traf Thorsten Binder nach einem Querpass aus geringer Entfernung. Kurz zeigte sich Taubertal verunsicherte, dann beruhigte Jonas Löbert mit dem erneuten Führungstor nach Kempls konstruktiver Vorarbeit die Nerven beim Aufsteiger.



Obersontheim kam auch im zweiten Durchgang besser ins Spiel – jedoch hielt die SGM den Gegner nun besser vom eigenen Strafraum fern. Als Da-niel Walch nach knapp einer Stunde mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ausschied, reagierten seine Kollegen mit Trotz und Mut. Sie befreiten sich nun besser aus der Umklammerung und machten mit späten Treffern die Sache klar.



Tore: 1:0 Daniel Walch (32.), 1:1 Thorsten Binder (35.), 2:1 Jonas Löbert (40.), 3:1 Jonas Löbert (78.), 4:1 Luis Poth (85.), 5:1 Jonas Löbert (90.).

Kreisliga B4 Hohenlohe

SGM Taubertal/Röttingen II – TSV Laudenbach 3:4 DJK-TSV Bieringen – SV Rengershausen 6:2 TSV Schrozberg – TSV Hohebach 2:1 SV Edelfingen – SV Mulfingen II 7:1 TSV Blaufelden – SV Harthausen 2:4 DJK SG Oberkessach – SV Wachbach II 3:1 SV Bieberehren – TSV Althausen/Neunkirchen 0:4 SGM Weikersheim II – Markelsheim/Elpersheim II 2:2

1. (1.) DJK-TSV Bieringen 30 26 3 1 116 : 23 81 2. (2.) TSV Althausen/Neunkirchen 30 21 4 5 102 : 44 67 3. (3.) SV Edelfingen 30 21 3 6 106 : 32 66 4. (4.) TSV Hohebach 30 18 6 6 74 : 38 59 5. (5.) TSV Laudenbach 30 18 3 9 76 : 48 57 6. (6.) SV Rengershausen 30 16 6 8 63 : 42 54 7. (7.) SV Mulfingen II 30 17 1 12 75 : 71 52 8. (9.) SV Harthausen 30 16 3 11 65 : 48 51 9. (8.) TSV Schrozberg 30 14 9 7 65 : 48 51 10. (10.) SV Wachbach II 30 10 2 18 41 : 53 32 11. (11.) Weikersheim/Schäftersheim II 30 7 8 15 43 : 68 29 12. (12.) TSV Blaufelden 30 7 7 16 46 : 87 28 13. (13.) SG Markelsheim/Elpersheim II 30 5 4 21 38 : 92 19 14. (14.) SGM Taubertal/Röttingen II 30 5 3 22 31 : 83 17 15. (15.) SV Bieberehren 30 3 2 25 25 : 104 11 16. (16.) DJK SG Oberkessach 30 3 2 25 46 : 131 11

SGM Taubertal/Röttingen II – TSV Laudenbach 3:4 (1:1). Tore: 0:1 Philipp Mühleck (29.), 1:1 Lucas Mohr (31.), 1:2 Philipp Mühleck (58.), 2:2 Rainer Huth (59.), 3:2 Veit Poth (63.), 3:3 Tim Silberzahn (81.), 3:4 Jochen Stanzel (90.).



SV Bieberehren – TSV Althausen/Neunkirchen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Sebastian Hess (22.), 0:2 Sven Feix (53.), 0:3 Sven Feix (78.), 0:4 Sven Feix (89.).