SV Michelfeld startet furios

Bezirksoberliga Männer

MHV Schweinfurt – FC Bad Brückenau 23:33 SV Michelfeld – DJK Waldbüttelbrunn II 29:21 TSV Lohr II – TV Gerolzhofen 26:28 DJK Rimpar III – TV Großlangheim 30:20

1. (1.) FC Bad Brückenau 2 2 0 0 66 : 46 4 : 0 2. (2.) TV Gerolzhofen 2 2 0 0 61 : 52 4 : 0 3. (4.) SV Michelfeld 1 1 0 0 29 : 21 2 : 0 4. (3.) TSV Rödelsee 1 1 0 0 26 : 25 2 : 0 5. (12.) DJK Rimpar III 2 1 0 1 53 : 53 2 : 2 6. (4.) HSG Volkach 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 6. (4.) TG Höchberg 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 8. (10.) TSV Partenstein 1 0 0 1 25 : 26 0 : 2 9. (4.) TSV Lohr II 1 0 0 1 26 : 28 0 : 2 10. (4.) DJK Waldbüttelbrunn II 1 0 0 1 21 : 29 0 : 2 11. (4.) TV Großlangheim 1 0 0 1 20 : 30 0 : 2 12. (11.) MHV Schweinfurt 2 0 0 2 49 : 66 0 : 4

SV Michelfeld – DJK Waldbüttelbrunn II 29:21 (15:10). Einen erfolgreichen Einstand feierte Michelfeld im ersten Bezirksoberliga-Spiel der Vereinsgeschichte. „Ich wollte vor dem Spiel den Druck von meiner Mannschaft nehmen. Alle wollten unbedingt gewinnen“, stellte Michelfelds Spielertrainer Maximilian Häckner fest. Von Anfang an lagen die Hausherren in Führung und bauten ihren Vorsprung nach einem 3:0 kontinuierlich aus. Fünf Tore lagen zur Halbzeit zwischen den beiden Konkurrenten. „Wir sind mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen und lieferten danach fast ein perfektes Spiel“, freute sich Häckner. Der Abstand wuchs zwischenzeitlich sogar auf zehn Tore, wodurch bereits zehn Minuten vor Schluss der Sieg Michelfelds feststand.

Michelfeld: Häckner 7/1, Möslein 6/4, Faustmann 4, Bardon 3, Unser 2, Jürgen Dennerlein 2, Schardt 2, Roth 1, Holler 1, Lukas Dennerlein 1. Waldbüttelbrunn: Hansen 5/3, Schaupp 4, Enzfelder 3, Spanheimer 3, Fritsche 2/2, Hupp 2, Hädelt 2.

SG-DJK Rimpar III – TV Großlangheim 30:20 (17:12). Nahezu identisch verliefen die erste und zweite Halbzeit aus Großlangheimer Sicht. Entscheidend sei die hohe Anzahl an erfolgreichen Tempogegenstößen gewesen, meinte Trainer Claus Bergmann. Zehn Gegentore aus der ersten und fünf aus der zweiten Welle seien letztlich zu viel gewesen, um in Rimpar zu bestehen. Zudem waren die Würfe aus dem Rückraum zu schwach. Die Gastgeber setzten sich zunehmend ab und erzielten ihren größten Vorsprung mit elf Toren kurz vor Spielende.

Rimpar: Lachmann 9/3, Krenz 7, Reuther 4, Späth 3, Schmitt 2, Hoffmann 2, Erk 1, Christ 1, Leikauf 1. Großlangheim: Fröstl 10/5, Nicola 3, Hufnagel 2, Rösch 2, Dürr 2, Dürr 1.