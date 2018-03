Straßberger holt mit Bayern einen Punkt

Bezirksliga West

Bayern Kitzingen – FV Karlstadt 0:0 SV Vatan Spor Aschaffenburg – SpVgg Hösbach 3:0 BSC Schweinheim – FG Marktbreit/Martinsheim 3:1 TSV Neuhütten/Wiesthal – TuS Leider 2:1 TSV Keilberg – TSV Rottendorf 3:4 TuS Frammersbach – SC Schwarzach 2:0 TSV Uettingen – DJK Hain 0:1 FC Leinach – FC Viktoria Kahl 2:3

1. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 8 7 1 0 32 : 8 22 2. (3.) FC Viktoria Kahl 8 7 0 1 19 : 6 21 3. (2.) FV Karlstadt 8 6 2 0 17 : 4 20 4. (4.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 8 5 0 3 19 : 13 15 5. (5.) TuS Leider 8 4 2 2 18 : 7 14 6. (6.) TSV Uettingen 8 4 2 2 15 : 9 14 7. (7.) TSV Rottendorf 8 4 2 2 12 : 8 14 8. (8.) TuS Frammersbach 8 3 1 4 13 : 14 10 9. (11.) TSV Neuhütten/Wiesthal 8 3 0 5 12 : 16 9 10. (12.) DJK Hain 8 3 0 5 9 : 15 9 11. (14.) BSC Schweinheim 8 2 2 4 11 : 19 8 12. (9.) FG Marktbreit/Martinsheim 8 2 1 5 8 : 17 7 13. (10.) FC Leinach 8 2 1 5 12 : 22 7 14. (13.) SC Schwarzach 8 2 0 6 8 : 22 6 15. (15.) TSV Keilberg 8 1 1 6 7 : 19 4 16. (16.) Bayern Kitzingen 8 1 1 6 5 : 18 4

Bayern Kitzingen – FV Karlstadt 0:0. Die Kitzinger geben ein Lebenszeichen. Nachdem das Bayern-Urgestein Burkhard Straßberger das Traineramt für den vor eineinhalb Wochen zurückgetretenen Björn Auer übernommen hat, ist seiner Mannschaft mit dem 0:0 gegen Karlstadt wieder ein Erfolgserlebnis gelungen. Damit war den jüngsten Wirrungen nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Karlstadt, trainiert vom Ex-Bayern-Trainer Tamer Yigit, ist glänzend aus den Startlöchern gekommen und mit sechs Siegen sowie einem Remis als einzige Mannschaft neben dem Tabellenführer Vatan Spor noch ungeschlagen. So hatten die Gäste am Samstag auf dem Bayernplatz die klare Favoritenrolle, der sie aber nicht gerecht wurden.

„Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, sagte Kabil Jabiri, der sich nach seinem Job als Interimstrainer wieder ganz auf seine Aufgabe als Sportleiter konzentrieren kann. „Die Grundtugenden rackern, laufen und kämpfen hat die Mannschaft heute gezeigt.“ Karlstadt begann selbstbewusst, aber die Bayern hielten gut dagegen. Sie nahmen die Zweikämpfe an und hatten in einigen Situationen auch das Glück, dass sie gerade noch einen Fuß dazwischen bekamen. „Wir haben ihnen den Schneid abgekauft“, sagte Jabiri. Nach vorne setzten sie den ein oder anderen Nadelstich, ohne dass sich ihnen eine klare, hundertprozentige Torchance bot. Die hatte aber auch Karlstadt nicht, so dass Torwart Florian Nöth nicht so im Brennpunkt stand wie in den vergangenen Spielen. In der Schlussviertelstunde ging ein Kopfball Tim Kressmanns knapp über das Tor. Auch ein Schuss Maximilian Wunders verfehlte nur knapp das Gehäuse. Das Remis hatten sich die Bayern verdient. „Den positiven Schwung müssen wir nun ins Derby mit nach Marktbreit nehmen“, sagte Jabiri.

Zuschauer: 80.

BSC Schweinheim – FG Marktbreit/Martinsheim 3:1 (2:0). „Sehr sehr bitter“ fand Marktbreits Spielertrainer Tobias Jäger die Niederlage seiner Elf. „Der Gegner investiert wenig, wir investieren viel.“ Jäger verstand die Fußballwelt nicht mehr. Schon nach wenigen Minuten war er mit den Seinen in Rückstand geraten. Ein Fehlpass wurde wieder mal gnadenlos bestraft. Vor dem 0:2 prallte der Ball vom Schiedsrichter unglücklich ab und Schweinheim nutzte den Ballbesitz. Danach hatte auch die FG guten Möglichkeiten, nutzte sie aber nicht – auch weil in einigen Situationen das Glück fehlte. „Es ist wie verhext, die Mannschaft versucht alles“, sagte Jäger. Manchmal muss man das Glück auch zwingen. Nach der Pause steckte die FG nicht auf. Ein Freistoß Rainer Radlingers schlug zum Anschlusstreffer ein, Hoffnung keimte. Die bekam aber mit dem 1:3 einen gehörigen Dämpfer. Die fünfte Niederlage konnte Marktbreit nicht verhindern.

Tore: 1:0 Rachid Yahia (4.), 2:0 Christian Weber (18.), 2:1 Rainer Radlinger (51.), 3:1 Rachid Yahia (70.). Zuschauer: 70.

TuS Frammersbach – SC Schwarzach 2:0 (0:0). Personell derzeit stark geschwächt, zog Aufsteiger Schwarzach auch in Frammersbach den Kürzeren – und das verdientermaßen. Frammersbach dominierte und hatte mehr vom Spiel. Trotz dieser Überlegenheit und guter Möglichkeiten gelang es den Gastgebern bis zur Halbzeit nicht, ein Tor zu erzielen. Selbst hatte Schwarzach kaum Chancen. Das änderte sich nach dem Wechsel, denn Dominik Laudenbach bot sich die gute Gelegenheit: Frei vor Joshua Schumacher lupfte er das Leder über den Torwart, aber auch über das Tor. Wenig später geriet der Aufsteiger in Rückstand. Marco Trapp hatte sich über Außen durchgesetzt, und seine Hereingabe nutzte Fabian Lurz zum 1:0. Die Chance zum Ausgleich hatte erneut Laudenbach – und diesmal scheiterte am Frammersbacher Torwart Schumacher. Mit einem Konter machten die Gastgeber schließlich alles klar.

Tore: 1:0 Fabian Lurz (66.), 2:0 Ferdinand Weiß (87.). Zuschauer: 150.

