Starkes Kitzinger Ergebnis

Sieben der neun Teilnehmer des KSV Kitzingen haben bei den fränkischen Meisterschaften in Röthenbach den Titel gewonnen. Sie maßen sich dort mit Athleten der Hochburgen Bayreuth, Schweinfurt, Würzburg und Röthenbach. Leonie Süßmeier siegte in der Altersklasse 2 der Frauen und Jugendlichen mit 174 Zählern. Die Schülerinnen Katharina Fischer und Elmas Altinsoy starteten aufgrund gleichen Alters und Körpergewichts in der selben Klasse. Fischer setzte sich mit 91 Kilo im Zweikampf gegenüber 72 Kilo von Altinsoy klar durch. Im Endergebnis waren es 212 Punkte für Platz eins und 164 für Platz zwei.

Deutlich schwächer besetzt als die Jahre zuvor war das Feld bei den Herren der Altersklasse 1 bis 10. Konkurrenzlos wurden Thomas Stöhr und Karl-Heinz Schwenkert in ihrer Klasse Erster: Stöhr mit 194 Kilogramm (268 Punkte) und Schwenkert mit 135 Kilo (298). Als einziger Junior des KSV trat Phillip Kammleiter an. Er zeigte die wohl deutlichste Leistungssteigerung und brachte mit nur 75 Kilo Körpergewicht erstmals 85 Kilo zum Reißen. Im Stoßen scheiterte er an 100 Kilo, so dass er sich mit seiner Anfangslast von 95 Kilo zufrieden geben musste. Mit 227 Punkten empfahl er sich erneut als Stammheber für Kitzingens erste Garde.

Richtig viel Konkurrenz gab es in der Aktivenklasse. Drei Kitzinger gingen in zwei Gewichtsklassen an den Start. Benjamin Uhl beherrschte seine drei Gegner in der Kategorie bis 85 Kilo und hatte bei 237 Kilogramm Zweikampfleistung einen deutlichen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, der 215 Kilo stemmte. Noch stärker besetzt war die Klasse bis 94 Kilo. Die Kitzinger Stefan Aßmann und Armin Uhl machten sich gegenseitig Konkurrenz. Dazu traten vier Gewichtheber aus Röthenbach, Würzburg und Bayreuth an. Vor allem die ersten drei zeigten eine starke Leistung. Uhl verwies mit 120 Kilo im Reißen und 155 Kilo im Stoßen Klubkollege Aßmann (117/148) auf Platz zwei. Nur knapp dahinter landete Alexander Schmitt (Kraftmühle Würzburg). Uhl erzielte mit 323 Punkten die zweithöchste Tagesleistung. Aßmann mit 312 die drittbeste.

Stefan Aßmann und Elmas Altinsoy errangen hinter ihren Klubkameraden einen guten zweiten Platz. Dazu setzten sich die Kitzinger mit dem Quartett Stefan Aßmann, Karl-Heinz Schwenkert, Armin Uhl und Benjamin Uhl in der Mannschaftswertung durch.