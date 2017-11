Starker SSV mit dem ersten Sieg

U19 Bezirksoberliga

JFG Hochspessart – JFG Kreis Würzburg Südwest 0:2 DJK-TuS Leider – TSV Großbardorf 1:4 SV Heidingsfeld – FC Sand 3:4 VfR Goldbach – SSV Kitzingen 0:3 TSV Bergrheinfeld – SG Jahn Winkels 3:2 SpVgg Hösbach-Bahnhof – TSV/DJK Wiesentheid 3:0

1. (1.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 3 3 0 0 9 : 1 9 2. (4.) FC Sand 3 2 0 1 9 : 5 6 3. (2.) SV Heidingsfeld 3 2 0 1 7 : 6 6 4. (7.) TSV Bergrheinfeld 3 2 0 1 4 : 5 6 5. (8.) TSV Großbardorf 3 1 2 0 8 : 5 5 6. (9.) JFG Kreis Würzburg Südwest 3 1 2 0 4 : 2 5 7. (3.) SG Jahn Winkels 3 1 1 1 9 : 6 4 8. (10.) SSV Kitzingen 3 1 1 1 5 : 4 4 9. (5.) VfR Goldbach 3 1 0 2 3 : 5 3 10. (6.) DJK-TuS Leider 3 1 0 2 4 : 7 3 11. (11.) TSV/DJK Wiesentheid 3 0 0 3 2 : 10 0 12. (12.) JFG Hochspessart 3 0 0 3 1 : 9 0

VfR Goldbach – SSV Kitzingen 0:3 (0:1). Obwohl auch diesmal von Aufstellungsproblemen geplagt, feierten die Kitzinger ihren ersten Sieg – weil die Einstellung stimmte. Vom Anpfiff weg gingen sie hoch konzentriert zu Werke. Die Abwehr stand gewohnt sicher, im Mittelfeld wurden die Bälle klug verteilt.



Nachdem Vincent Held schon in der fünften Minute die erste gute Torgelegenheit vergeben hatte, klatschte vier Minuten später ein von ihm getretener Freistoß an die Latte. In der zwölften Minute traf dann Akif Özer nach einem Diagonalpass Kevin Brandmanns zum 0:1. Auch nach der Halbzeit hielt der SSV das Heft in der Hand. Vincent Held rannte nach öffnendem Pass Luca Blaimers der ganzen Goldbacher Abwehr davon und schoss am herausstürzenden Torwart vorbei das 0:2.



Sichtlich beeindruckt vom starken Auftreten der Kitzinger, kamen die Hösbacher kaum einmal gefährlich vors Tor ihres Gegners. In der 52. Minute traf Brandmann wieder nur die Latte des Goldbacher Tores. Später setzte Held den Ball nach einem Solo knapp übers Tor (61.). In der 67. Minute fiel die Entscheidung: Nach Foul an Akif Özer im Mittelfeld erzielte Vincent Held mit einem Freistoß aus 35 Metern in den Torwinkel einen Treffer der Marke „Tor des Monats“. Der SSV hätte noch höher siegen können.



Tore: 0:1 Akif Özer (12.), 0:2, 0:3 Vincent Held (48., 67.).

SpVgg Hösbach-Bahnhof – TSV/DJK Wiesentheid 3:0 (2:0). Auch ge-gen aufmerksame und sehr engagiert verteidigende Hösbacher war für den Wiesentheider Nachwuchs nichts zu holen. Geschickt machte die Heimelf im Mittelfeld die Räume eng, so dass Wiesentheid kaum Platz zum Spielaufbau bekam. „Das war unser bisher bestes Spiel dieser Runde“, teilte Hösbachs Trainer Jürgen Horn mit. „Wir standen hinten sehr sicher. Was der Gegner auch probierte, es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben immer wieder blitzschnell gekontert.“ Nach diesem Muster fielen die ersten zwei Tore, wobei das 2:0 kurz vor der Halbzeit zur ungünstigsten Zeit für Wiesentheid kam. Auch in der Folge blieb die Offensive der Gäste ziemlich wirkungslos.



Tore: 1:0 Nico Wünsch (11.), 2:0, 3:0 Veit Klement (43., 84.).