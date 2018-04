Sonderhofen überrascht Absteiger

Kreisliga Würzburg 1

SV Heidingsfeld – TSV Sulzfeld 5:0 SG Buchbr./Mainstockh. – SV Sonderhofen 0:4 TSV Reichenberg – SB Versbach 0:3 FC Eibelstadt – ETSV Würzburg 1:5 TSV Güntersleben – Dettelbach u. Ortsteile 1:2 TSV Rottenbauer – SSV Kitzingen 1:4 SB DJK Würzburg – SpVgg Giebelstadt 5:1 FC Würzburger Kickers III – FC Hopferstadt 3:3

1. (1.) SV Heidingsfeld 4 4 0 0 13 : 1 12 2. (4.) SSV Kitzingen 4 3 0 1 11 : 6 9 3. (5.) Dettelbach u. Ortsteile 4 3 0 1 7 : 4 9 4. (6.) SV Sonderhofen 4 2 2 0 8 : 2 8 5. (7.) SB DJK Würzburg 4 2 1 1 12 : 9 7 6. (3.) TSV Güntersleben 4 2 1 1 7 : 5 7 7. (2.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 4 2 1 1 9 : 9 7 8. (8.) ETSV Würzburg 4 2 0 2 8 : 4 6 9. (13.) SB Versbach 3 1 1 1 6 : 5 4 10. (8.) TSV Reichenberg 3 1 0 2 3 : 6 3 11. (8.) TSV Sulzfeld 3 1 0 2 3 : 8 3 12. (11.) SpVgg Giebelstadt 4 1 0 3 9 : 15 3 13. (14.) FC Hopferstadt 4 0 2 2 6 : 9 2 14. (16.) FC Würzburger Kickers III 4 0 2 2 7 : 13 2 15. (12.) FC Eibelstadt 3 0 1 2 2 : 7 1 16. (15.) TSV Rottenbauer 4 0 1 3 4 : 12 1

SG Buchbrunn/Mainstockheim – SV Sonderhofen 0:4 (0:2). Eitel Sonnenschein herrscht weiter bei Aufsteiger Sonderhofen, das diesmal den Absteiger in Buchbrunn überraschte. Bereits nach acht Minuten sorgte ein Tor von Alexander Kreußer nach einem Konter für den idealen Start der Gäste. Kreußer legte wenig später auf Zuspiel des starken Felix Dopf Treffer Nummer zwei nach. In der Folge entfachte die SG zwar mehr und mehr Druck, doch Sonderhofens Defensive ließ wenig gute Möglichkeiten zu. Als die Heimelf in der Schlussphase aufmachen musste, fing sie sich noch zwei Konter. „Wir sind gut drauf und haben die Euphorie mit rüber genommen, dazu auch das Quäntchen Glück in mancher Situation“, freute sich SV-Trainer Uwe Göb über den tollen Start seiner Elf.

Tore: 0:1 Alexander Kreußer (8.), 0:2 Alexander Kreußer (22.), 0:3 Benjamin Kremer (87.), 0:4 Philipp Dopf (90.+2).

SV Heidingsfeld – TSV Sulzfeld 5:0 (2:0). Gegen die anfangs mit Fünferkette verteidigenden Sulzfelder benötigte der SV Heidingsfeld neben Geduld anfangs auch ein wenig Glück. Marco Hartmann gelang zunächst nach einem Eckball das Führungstor. Ein abgefälschter Ball von ihm verirrte sich nur wenig später quasi zum 2:0 ins Netz. Mit dem Rückstand mussten die Gäste ihre Taktik ändern und mutiger agieren. Zu klaren Gelegenheiten reichte es aber über 90 Minuten nicht. In der Schlussphase nutzten die Gastgeber die Räume, die sich bei Kontern mehr und mehr boten, zu drei weiteren Treffern. „Wir sind sicherlich zufrieden, wissen aber, dass wir noch keine Topmannschaft als Gegner hatten“, wollte SVH-Trainer Christian Graf den optimalen Start samt Spitzenposition nicht überbewerten.

Tore: 1:0 Marco Hartmann (28.), 2:0 Marco Hartmann (35.), 3:0 Michael Kerbler (84.), 4:0 Michael Kerbler (85.), 5:0 Marco Hartmann (90.).

TSV Güntersleben – Dettelbach und Ortsteile 1:2 (1:1). In einer ansehnlichen Partie hatte Güntersleben zwar die klareren Möglichkeiten, doch Dettelbach nahm am Ende die Punkte mit. Zu Beginn bot sich Christian Scheblein bereits zweimal die Chance zur Führung, ehe er zum 1:0 per Kopf traf. Ein kapitaler Abwehrschnitzer half den Gästen zum glücklichen Ausgleich vor der Pause. In der zweiten Halbzeit bestimmte Dettelbach mehr und mehr das Geschehen, benötigte aber bei Chancen von Weeth und Götz etwas Glück. Am Ende machte Tim Reiner mit seinem zweiten Treffer im Spiel in Torjäger-Manier den knappen Gästesieg perfekt.

Tore: 1:0 Christian Scheblein (28.), 1:1 Tim Reiner (42.), 1:2 Tim Reiner (85.).

FC Eibelstadt – ETSV Würzburg 1:5 (1:2). In der Partie gegen Aufsteiger ETSV lief so ziemlich alles gegen den FC Eibelstadt, der nun von einem Fehlstart sprechen muss. Die frühe Gästeführung spielte dem ETSV voll in die Karten, doch der FC berappelte sich und stellte die überlegene Elf, die jedoch mit dem Pausenpfiff das 1:2 kassierte, als Pfautsch nur einzuschieben brauchte. Mit Müllers drittem Tor gleich zu Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Dinge ihre Lauf, der ETSV schaukelte das Spiel danach locker heim.

Tore: 0:1 Aaron Christner (9.), 1:1 Philipp Eismann (21.), 1:2 Stefan Pfautsch (45.), 1:3 Jens Müller (49.), 1:4 Stefan Pfautsch (58.), 1:5 Jens Müller (84.).

TSV Rottenbauer – SSV Kitzingen 1:4 (0:1). Wenige Tage nach dem Pokalerfolg im Kitzinger Derby ließ der SSV auch in Rottenbauer nichts anbrennen. Zweimal stand zunächst das Aluminium im Weg, ein Tor wurde nicht anerkannt, bis Felix Scheider nach einer Ecke per Kopf zum 0:1 traf (45.). Rottenbauer blieb ohne seine urlaubende Offensive mit Ramaj und Hummel zwar im Spiel, war jedoch zu harmlos. Soldners abgefälschter 22-Meter-Freistoß verhalf dem Gast zum 2:0 und damit zur Vorentscheidung.

Tore: 0:1 Felix Scheider (45.), 0:2 Christopher Soldner (73.), 1:3 Steffen Metz (82.), 1:3 George Robinson (90.), 1:4 Marco Müller (90.+2).

DJK Würzburg – SpVgg Giebelstadt 5:1 (2:0). Erneut erwies sich Giebelstadt als munter mitspielender Gegner, der jedoch zu nachlässig in der Defensive agierte. Celics Volleyschuss brachte die DJK früh in Vorteil, die DJK ließ den Gegner in der Folge anrennen und wartete auf die Fehler und Lücken. Diese boten sich auch. Mit einem Kontertor von Philipp Clemens zu Beginn des zweiten Abschnitts baute die Heimelf die Führung weiter aus. Giebelstadt ließ bis zum Ende nicht locker, scheiterte aber auch an der größeren Zahl der eigenen Fehlern.

Tore: 1:0 Nihad Celic (4.), 2:0 Marvin Funk (42.), 3:0 Philipp Clemens (52.), 4:0 Tobias Barber (71.), 5:0 Marvin Funk (73.), 5:1 Luan Kadrija (88.).

Würzburger Kickers III – FC Hopferstadt 3:3 (0:1). Ein aus Kickers-Sicht umstrittener Strafstoß bescherte dem FC Hopferstadt in letzter Sekunde ein insgesamt glückliches Remis. Nach einem langen Ball von Bayer ging FC-Angreifer Moritz Dopf zu Boden. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Den verwandelte Metzger mit der letzten Aktion des Spiels zum 3:3. Im Spiel hatten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit zweimal die Latte und einmal den Pfosten getroffen, während sich der FC in der Offensive zurück hielt. In der kuriosen Schlussphase wähnten sich die Kickers mit Leismanns 2:1 bereits als Sieger, doch es sollten noch drei Tore folgen.

Tore: 0:1 Peter Hofmann (33.), 1:1 Daniel Bolldorf (83.), 2:1 Alexander Leismann (88.), 2:2 Moritz Dopf (90.), 3:2 Christian Hauptmann (90.+2), 3:3 Dominik Metzger (90.+3, Foulelfmeter).

Restprogramm

TSV Reichenberg – SB Versbach 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Oliver Reutter (32.), 0:2 Nikita Ivonin (62.), 0:3 Michael Roth (87.). Gelb-Rot: Kevin de Marche (TSV, 70., Reklamieren).