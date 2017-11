Sommerach verpasst die Schlusspointe

1. Bezirksliga Männer

FC Hösbach II – TSV Brendlorenzen 9:5 TV Ochsenfurt – SB Versbach III 9:1 TV Bürgstadt – SC Heuchelhof 7:9 VfL Mönchberg – SC Heuchelhof 9:4 TSG Kleinostheim – TSV Brendlorenzen 3:9

1. (1.) TV Ochsenfurt 4 4 0 0 36 : 11 8 : 0 2. (2.) TSG Kleinostheim 3 2 0 1 21 : 17 4 : 2 3. (5.) SC Heuchelhof 5 1 2 2 32 : 41 4 : 6 4. (3.) SB Versbach III 3 1 1 1 18 : 21 3 : 3 5. (7.) TSV Brendlorenzen 2 1 0 1 14 : 12 2 : 2 6. (4.) TV Bürgstadt 2 1 0 1 16 : 15 2 : 2 7. (8.) VfL Mönchberg 2 1 0 1 14 : 13 2 : 2 8. (9.) FC Hösbach II 2 1 0 1 11 : 14 2 : 2 9. (6.) TG Würzburg 2 0 1 1 12 : 17 1 : 3 10. (10.) DJK Leutershausen 3 0 0 3 14 : 27 0 : 6

TV Ochsenfurt – SB Versbach II 9:1 (28:11 Sätze). Für Ochsenfurt geriet die Hausaufgabe gegen Versbach zur Pflichtübung. Peter Herbst und Yannick Weber hatten zwar zu kämpfen, beide aber setzten sich jeweils in fünf Sätzen ihres Einzels durch. Den einzigen Punkt verlor Malik Atakan. Nach siegreichem ersten Durchgang verlor er die folgenden drei Sätze, doch das war angesichts der Ochsenfurter Dominanz leicht zu verkraften. In zweieinhalb Stunden war die Sache erledigt.



Ochsenfurt: Lukas Grötsch/Andreas Krischke 1, Peter Herbst/Malik Atakan 1, Yannick Weger/Tobias Maierhofer 1, Peter Herbst 2, Grötsch 1, Yannick Weger 1, Maierhofer 1, Krischke 1.

2. Bezirksliga Ost Männer

TSV Waigolshausen – VfL Niederwerrn 9:7 TSV Rottendorf – SV Kürnach 9:5 SpVgg Hambach – TV Dettelbach 8:8 TV Etwashausen II – TSV Bad Königshofen III 4:9

1. (1.) TSV Bad Königshofen III 3 3 0 0 27 : 11 6 : 0 2. (4.) SpVgg Hambach 4 2 1 1 31 : 27 5 : 3 3. (2.) TV Etwashausen II 4 2 1 1 30 : 28 5 : 3 4. (3.) TV Poppenlauer 2 2 0 0 18 : 2 4 : 0 5. (7.) TSV Waigolshausen 4 2 0 2 28 : 29 4 : 4 6. (5.) TV Dettelbach 3 1 1 1 18 : 18 3 : 3 7. (6.) SC Heuchelhof II 2 1 0 1 10 : 13 2 : 2 8. (8.) TSV Rottendorf 3 1 0 2 16 : 23 2 : 4 9. (9.) VfL Niederwerrn 3 0 1 2 19 : 26 1 : 5 10. (10.) TV Ochsenfurt II 1 0 0 1 4 : 9 0 : 2 11. (11.) SV Kürnach 3 0 0 3 12 : 27 0 : 6

SpVgg Hambach – TV Dettelbach 8:8 (33:32). Nach mehr als dreistündigem Kampf hat sich Dettelbach im Schlussdoppel noch den Sieg streitig machen lassen. Bernward Unger und Jürgen Knorr verloren in vier Sätzen, nachdem sie nur den zweiten für sich entschieden hatten. Es war ein Spiel, in dem die Gefühle mit beiden Teams Achterbahn fuhren. Jede Mannschaft holte pro Durchgang drei Einzel, der einzige Kontrast – ein mehr gewonnenes Doppel der Dettelbacher – nivellierte sich im Schlussakkord. Bernward Unger stand dabei für die kuriosen Momente der Partie. Erst setzte er sich im ersten Einzel nach 0:2-Satzrückstand noch 3:2 durch, dann gab er sein zweites Einzel nach 2:0-Satzvorsprung ab.



Dettelbach: Simon Keller/Thorsten Döring 1, Bernward Unger/Jürgen Knorr 1, Keller 2, Unger 1, Peter Dill 1, Johannes Weimann 1, Döring 1.

TV Etwashausen II – TSV Bad Königshofen III 4:9 (21:21). Dem Wirbel der Gäste waren die Etwashäuser am Ende nicht gewachsen. Sie zwangen die Bad Königshöfer zwar viermal in den fünften Satz, gewannen auch zwei dieser Nervenspiele – mehr aber war gegen den Tabellenführer nicht zu holen.



Etwashausen: Oliver Sponsel/Heiner Kressmann 1, Timo Philipp 1, Kressmann 1, Röder 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

TTC Kerbfeld – SV-DJK Sommerach 9:7 FC Knetzgau – TTC Sand 3:9 DJK Happertshausen – TV Etwashausen III 7:9

1. (2.) TTC Sand 3 3 0 0 27 : 13 6 : 0 2. (1.) TG Heidingsfeld II 2 2 0 0 18 : 4 4 : 0 3. (3.) DJK Astheim 1 1 0 0 9 : 3 2 : 0 4. (6.) TV Etwashausen III 1 1 0 0 9 : 7 2 : 0 5. (4.) TSV Albertshofen 2 1 0 1 16 : 12 2 : 2 6. (8.) TTC Kerbfeld 2 1 0 1 12 : 16 2 : 2 7. (5.) SV Kleinmünster 3 1 0 2 14 : 23 2 : 4 8. (6.) FC Knetzgau 1 0 0 1 3 : 9 0 : 2 9. (9.) SV-DJK Sommerach 2 0 0 2 9 : 18 0 : 4 10. (10.) DJK Happertshausen 3 0 0 3 15 : 27 0 : 6

TTC Kerbfeld – SV-DJK Sommerach 9:7 (34:31). Am Ende öffnete sich für die Sommeracher noch mal ein Türchen zum Erfolg. Doch Jürgen Thomaier und Ulrich Schwarz schafften es nicht, es offen zu halten: Sie verloren das Schlussdoppel in vier Sätzen. Die Gäste hatten sich wacker geschlagen und auch dann nicht beirren lassen, als sie mit einem 3:6-Rückstand in den zweiten Einzeldurchgang gingen. Obwohl sie letztlich mehr Bälle erfolgreich geschlagen hatten, stand unterm Strich die zweite Saisonniederlage.



Sommerach: Uli Schwarz/Jürgen Thomaier 1, Johannes Hauck 1, Michael Sauer 1, Thomaier 1, Schwarz 1, Thomas Ziegler 1, Burkard Utz 1.

DJK Happertshausen – TV Etwashausen III 7:9 (28:38). Etwashausen hatte mit dem Tabellenletzten mehr Mühe als erwartet. Erst im Schlussdoppel sicherten Martin Günzel und Timo Philipp den knappen Sieg, der sich im Satzverhältnis deutlicher liest und dem TVE den erfolgreichen Saisoneinstand bescherte. Manches lief im ersten Spiel noch nicht so wie erhofft. Immerhin stimmte zumindest das Ergebnis.



Etwashausen: Timo Philipp/Martin Günzel 2, Sebastian Günzel/Namir Sacic 1, Helmut Philipp 1, T. Philipp 2, S. Günzel 1, M. Günzel 1, Sacic 1.