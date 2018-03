Sieg der HSG Mainfranken lässt Fragen offen

Mit einem 20:13-Sieg in eigener Halle gegen den direkten Konkurrenten wehrten sich die Frauen der HSG Mainfranken erfolgreich gegen einen direkten Abstieg. „Es war kein technisch gutes, aber ein sehr spannendes und emotionales Spiel“, fasste der danach noch bewegte Trainer Georg Kränzler das Endspiel am letzten Spieltag zusammen. „Wir kämpften uns durch eine schwierige Saison, und diese Chance hatten sich die Mädels wirklich verdient.“

Nervosität spielte auf beiden Seiten in der Anfangsphase mit, häufige Richtungswechsel aufgrund von Ballverlusten im Spielaufbau waren die Folge davon. „Bei beiden war die Nervosität vorhanden, daher war dies kein Faktor gegen uns“, stellte Kränzler fest. Die Heimelf verteidigte gegen einen von der Situation sichtlich mehr beeindruckten Gegner am eigenen Kreis zuverlässig, so dass den Helmbrechtserinnen in der ersten Viertelstunde nur ein Tor gelang.



„Die Abwehr mit Milena im Tor war eine Bank“, bezeichnete Kränzler die defensive Sicherheit seiner Mannschaft als Grundstein zum Erfolg. Bereits in den ersten Minuten parierte Mainfrankens Torfrau Milena Deppisch zahlreiche Würfe des Gegners. Noch durften die Gäste die Hoffnung hegen, dass sich dies im weiteren Spielverlauf noch einmal ändern könnte, doch die 17-Jährige blieb, wenn die Abwehr doch einmal einen Wurf zuließ, der gewohnt sichere Rückhalt.

Bis zum Seitenwechsel gelangen den Gästen aus dem östlichen Oberfranken nur vier Tore. „In der ersten Halbzeit versäumten wir es, selbst mehr Tore zu erzielen, um das Ergebnis deutlicher ausfallen zu lassen“, haderte Kränzler mit der Wurfquote seiner Frauen, denen vor allem bei aussichtsreichen Ansätzen über außen die Genauigkeit fehlte. So verkürzten die Gäste zwischenzeitlich auf 3:4, ehe es den Gastgeberinnern gelang, sich bis zum Seitenwechsel auf drei Tore abzusetzen. Zwar erhöhte Julia Meyer mit Beginn der zweiten Halbzeit den Vorsprung zum 8:4, doch begann das Spiel in den folgenden zehn Minuten gegen ihre Mannschaft zu laufen.

„Uns war bewusst, dass sie irgendwann ihre offensive Deckung spielen werden. Dass sie allerdings schon so früh darauf umstellen, hatte ich nicht erwartet“, ergründete Kränzler. Helmbrechts verdoppelte seine bislang magere Ausbeute in nur vier Minuten und holte zum 8:8 auf. Wie im Hinspiel, als sie mit sieben Toren geführt und am Ende nur unentschieden gespielt hatten, bereitete den Mainfränkinnen die taktische Variante des Gegners Probleme. Ihr Trainer reagierte mit einer schnellen Auszeit, um die Stärken seiner Spielerinnen neu zu beschwören.

Nadine Markert und zweimal Melanie Meyer beendeten jenes Tief mit ihren Toren zu einer 11:9-Führung. „Als sie merkten, dass ihre Umstellung nicht mehr vom Erfolg gekrönt war, gingen ihre Köpfe nach unten und wir setzten uns wieder durch“, stellte Kränzler einen Stimmungsumschwung bei den Gästen fest, nachdem acht Minuten lang auf beiden Seiten kein Tor mehr gefallen war. Helmbrechts verzettelte sich am gegnerischen Kreis bei seinen Versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu Toren zu gelangen.



Mit den Gegenstößen erhöhten zunehmend selbstsichere Mainfränkinnen auf 13:9. „In so einem Spiel gehen die Emotionen mit einem durch“, erklärte Mainfrankens Trainer die gegen ihn verhängte Zwei-Minuten-Strafe, als er gedankenverloren auf dem Weg zu einer verletzten Spielerin bei taktischen Anweisungen an deren Mitspielerin stehen blieb.

In einer hektischen Schlussphase, in der die beiden Schiedsrichterinnen die Seite der Spielerbänke von Zuschauern räumen ließen, behielten die Gastgeberinnern einen kühlen Kopf und setzten sich vorentscheidend auf acht Tore ab. Den direkten Abstieg vermieden, muss die HSG dennoch warten. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, wies Kränzler auf die aufgrund der Handball-Statuten fehlende Gewissheit beim Auf- und Abstieg hin. So sei noch offen, ob seine Mannschaft in der Relegation spielen müsse.

Die Statistik zum Spiel

HSG Mainfranken – TV Helmbrechts 20:13 (7:4)

Mainfranken: Milena Deppisch; Merle Haarbrücker 4, Anja Muther, Janina Ruschin 2, Selina Golm 3, Julia Meyer 4, Jasmin Arlt, Melanie Meyer 3/2, Julia Flohr 1, Nicole Meulenkamp, Johanna Knauer, Isabella Renner 1, Nadine Markert 2.

Helmbrechts: Michaela Jahreiß, Jasmin Brugger; Denise Klier, Miriam Aust 6, Lisa Jakob 1, Carolin Wirth 2, Anna Pöhlmann, Nicole Puchta 3, Nicole Müller 1/1, Dorina Erhard, Kathrin Reif.

Schiedsrichterinnen: Christine Büttner (MTV Stadeln), Jennifer Kronschnabel (TSV Lichtenau).

Zuschauer: 120.

Zeitstrafen: 12:10 Minuten (Haarbrücker, Julia Meyer 2, Knauer, Renner, Kränzler – Aust 2, Jakob, Wirth, Erhard).

Siebenmeter: 3/2 : 5/1.

Spielfilm: 2:1 (5.), 3:1 (10.), 4:1 (16.), 5:3 (20.), 6:3 (25.), 7:4 (Halbzeit), 8:8 (34.), 11:9 (40.), 12:9 (47.), 14:10 (51.), 16:10 (55.), 20:13 (Endstand).

Landesliga Nord Frauen

TV Münchberg – HG Ingolstadt 21:34 SG Schwabach/Roth – 1. FCN Handball 22:20 Mintraching/Neutraubl. – SV Obertraubling 27:21 Nabburg/Schwarzenfeld – HSV Bergtheim II 31:34 HG Kunstadt – TV Weidhausen 19:26 SG Regensburg – HC Sulzbach-Rosenberg 25:29 HSG Mainfranken – TV Helmbrechts 20:13