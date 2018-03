Sickershausen übernimmt die Tabellenführung

Kreisklasse Würzburg 1

TSV Grombühl – Burggrumbach/Erbshausen 1:4 SV Oberpleichfeld/Dipbach – TSV Biebelried 3:1 VfR Bibergau – SV Kürnach 1:2 TG Höchberg II – SV Veitshöchheim 1:1 TSV Lengfeld II – ASV Rimpar II 1:2 TSG Estenfeld – TSV Unterpleichfeld II 3:1 SV Bergtheim – SV Oberdürrbach 6:1

1. (2.) Burggrumbach/Erbshausen 6 4 2 0 15 : 8 14 2. (1.) SV Kürnach 6 4 2 0 15 : 9 14 3. (4.) TSG Estenfeld 6 4 0 2 16 : 11 12 4. (7.) ASV Rimpar II 6 3 1 2 18 : 16 10 5. (5.) SV Veitshöchheim 6 3 1 2 9 : 10 10 6. (3.) TSV Biebelried 6 3 0 3 14 : 11 9 7. (6.) TSV Lengfeld II 5 2 1 2 7 : 6 7 8. (8.) TSV Unterpleichfeld II 6 2 0 4 13 : 13 6 9. (13.) SV Bergtheim 6 2 0 4 13 : 15 6 10. (9.) SV Oberdürrbach 5 1 3 1 9 : 12 6 11. (12.) TG Höchberg II 6 1 2 3 8 : 12 5 12. (14.) SV Oberpleichfeld/Dipbach 6 1 2 3 8 : 13 5 13. (10.) TSV Grombühl 5 1 1 3 8 : 12 4 14. (11.) VfR Bibergau 5 1 1 3 9 : 14 4

SG Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim – TSV Biebelried 3:1 (1:1). Eine ausgeglichene Partie sahen die Zuschauer in Prosselsheim. Auf die schnelle Führung der Heimelf antwortete Andreas la Rosa umgehend. Danach waren die Gäste optisch überlegen, schlugen aber kein Kapital daraus. Nach dem Seitenwechsel war es dann das Schlusslicht, das doppelt zuschlug. Biebelried gab sich zwar nie auf, schaffte es aber nicht mehr, Torgefahr zu entwickeln und fand damit nicht mehr in die Partie zurück.

Tore: 1:0 Hannes Zeidler (3.), 1:1 Andreas la Rosa (12.), 2:1 Hannes Zeidler (47.), 3:1 Andreas Wagenbrenner (51.).

VfR Bibergau – SV Kürnach 1:2 (0:1). Erneut zeigte Bibergau eine ansprechende Leistung. Aber wieder blieb der Ertrag aus. Wie so oft scheiterten die Hausherren an ihrer Chancenverwertung. Sowohl das Aluminium als auch SV-Schlussmann Lukas Weidenbörner standen einem Torerfolg im Weg. Kürnach hingegen agierte sehr effizient und hatte in Konstantin Frey einen eiskalten Vollstrecker. Vor und nach der Pause nutzte der Tabellenführer jeweils seine einzige Möglichkeit und entführte schmeichelhaft den Sieg.

Tore: 0:1 Konstantin Frey (45.), 1:1 Manuel Herrlein (59.), 1:2 Konstantin Frey (74.).

Kreisklasse Würzburg 2

Ochsenfurter FV – SV Gelchsheim 3:0 SV Hoheim – SV Bütthard 2:2 SG Seinsheim/Nenzenheim – SV Sickershausen 0:3 SV Geroldshausen – SC Mainsondheim 4:1 TSV Mainbernheim – TSG Sommerhausen 3:2 TSV Gerbrunn – SpVgg Gülchsheim 3:3 FG Marktbreit/Martinsheim II – SV Willanzheim 0:5

1. (4.) SV Sickershausen 6 4 0 2 17 : 6 12 2. (1.) SpVgg Gülchsheim 6 3 3 0 14 : 8 12 3. (3.) SV Bütthard 6 3 2 1 14 : 8 11 4. (6.) SV Willanzheim 6 3 2 1 19 : 14 11 5. (2.) FG Marktbreit/Martinsheim II 6 3 2 1 10 : 11 11 6. (7.) SV Geroldshausen 6 3 1 2 14 : 10 10 7. (9.) Ochsenfurter FV 6 3 0 3 13 : 10 9 8. (5.) TSG Sommerhausen 7 2 3 2 14 : 12 9 9. (10.) SV Hoheim 6 1 4 1 14 : 15 7 9. (11.) TSV Gerbrunn 6 2 1 3 14 : 15 7 11. (8.) SG Seinsheim/Nenzenheim 6 2 1 3 10 : 14 7 12. (13.) TSV Mainbernheim 6 2 0 4 9 : 15 6 13. (12.) SC Mainsondheim 8 1 2 5 10 : 20 5 14. (14.) SV Gelchsheim 5 0 1 4 3 : 17 1

Ochsenfurter FV – SV Gelchsheim 3:0 (2:0). Nach verhaltenem Spielbeginn fanden die Gastgeber immer besser in die Begegnung und zogen verdient bis zum Seitenwechsel mit 2:0 in Führung. Von Gelchsheim war offensiv kaum etwas zu sehen. Zwar wurden die Amrehn-Schützlinge nach dem Seitenwechsel aktiver, der verdiente Heimsieg des Aufsteigers geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Tore: 1:0 Ahmed Diaby (24.), 2:0 Oliver Öder (42.), 3:0 Oliver Öder (80.). Gelb-Rot: Michael Langer (90., Foulspiel, Gelchsheim).

SV Hoheim – SV Bütthard 2:2 (1:2). Einmal mehr waren die Büttharder ihrem Kontrahenten spielerisch deutlich überlegen, ließen aber wiederholt Punkte liegen. Forsch starteten die Gastgeber, wurden aber – wie auch kurz vor der Pause – kalt erwischt. Frank Söhnlein hatte zwischenzeitlich verdient ausgeglichen. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste kaum mehr zwingende Gelegenheiten und schienen den Sieg über die Zeit zu bringen, ehe Bastian Brixner die Heimelf spät belohnte.

Tore: 0:1 Lorenz Brell (10.), 1:1 Frank Söhnlein (13.), 1:2 Peter Deißenberger (45.), 2:2 Bastian Brixner (88.).

SG Seinsheim/Nenzenheim – SV Sickershausen 0:3 (0:0). Eine Halbzeit hielten die Gastgeber gegen die spielerisch überlegene Beischmidt-Elf gut mit. Erst Erlan Bakirovs Eigentor brachte die Gastgeber auf die Verliererstraße. Danach hatte die SG kaum mehr etwas entgegenzusetzen, und Julian Rahmann machte den Sack per Doppelpack endgültig zu. Damit grüßen die Grünweißen erstmals von der Tabellenspitze.

Tore: 0:1 Erlan Bakirov (62., Eigentor), 0:2 Julian Rahmann (80.), 0:3 Julian Rahmann (90.).

FG Marktbreit-Martinsheim II – SV Willanzheim 0:5 (0:4). Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Marktbreit-Martinsheimer Reserve gegen die spielstarken Gäste. Nichts wollte funktionieren. Bereits nach 15 Minuten lagen die Hausherren mit 0:3 zurück und waren mit dem 0:4 zur Pause sogar noch gut bedient. Leicht verbessert betrieben die Gastgeber nach dem Seitenwechsel lediglich noch Schadensbegrenzung, die sich aber nicht im Ergebnis niederschlug.

Tore: 0:1 Alexander Flennert (5.), 0:2 Christian Volkamer (8.), 0:3 Jonas Grill (15.), 0:4 Pascal Schmitt (42.), 0:5 Mario Schmitt (82.).

SV Geroldshausen – SC Mainsondheim 4:1 (2:0). Dominant von Beginn an agierte der Aufsteiger gegen schwache Mainsondheimer, die offensiv fast nicht stattfanden. Sukzessive baute die Wolf-Elf ihren Vorsprung aus und siegte auch in der Höhe verdient. Besonders Tobias Boldts Treffer zum 2:0 aus 20 Metern in den Torwinkel war sehr sehenswert. Daniel Mathans schmeichelhafter Ehrentreffer resultierte aus einem Fernschuss.

Tore: 1:0 Thomas Bürger (20.), 2:0 Tobias Boldt (24.), 3:0 Tim Schmitt (74.), 4:0 Sebastian Lober (86.), 4:1 Daniel Mathan (87.).

TSV Gerbrunn – SpVgg Gülchsheim 3:3 (1:2). Etwas glücklich, aber verdient trotzte der Aufsteiger den Roten Teufeln einen Punkt ab und stürzte sie damit von der Tabellenspitze. Schnell hatten die Gäste 2:0 geführt, ehe Gerbrunn aufwachte und trotz bester Chancen bis zur Pause nur verkürzte. Auch nach dem hochverdienten Ausgleich blieb die Heimelf überlegen, aber Gülchsheim traf. Mit der letzten Aktion rettete Jonathan Strohm zumindest einen Punkt.

Tore: 0:1 Andreas Engert (4.), Maximilian Wolff (16.), 1:2 Sebastian Schiebe (40.), 2:2 Til Heilke (65.), 2:3 Uwe Hirsch (87.), 3:3 Jonathan Strohm (90.+5).

TSV Mainbernheim – TSG Sommerhausen 3:2 (1:1). Durch ein spätes Tor Jonas Schmids feierte die Heimelf ihren zweiten Saisonsieg. Zuvor hatten sich die beiden Kontrahenten einen abwechslungsreichen und ausgeglichenen Schlagabtausch geliefert, indem der TSV zweimal vorlegte. Doch die Gäste fanden jeweils die passende Antwort. Mit einem Unentschieden hätten sich wohl beide arrangiert, doch Schmid hatte etwas dagegen.

Tore: 1:0 Marco Hügelschäffer (19.), 1:1 Felix Vetter (39., Foulelfmeter), 2:1 Patrick Weber (44. Handelfmeter), 2:2 Sebastian Adelfinger (59.), 3:2 Jonas Schmid (88.).