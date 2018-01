Sickershäuser Steigerung nach dem Wechsel

Kreisklasse Würzburg 1

TSV Biebelried – SV Veitshöchheim 3:1 Oberpleichfeld/Dipbach – ASV Rimpar II 0:1 VfR Bibergau – TSV Unterpleichfeld II 5:1 TG Höchberg II – SV Oberdürrbach 2:2 SV Kürnach – Burggrumbach/Erbshs. 2:2 SV Bergtheim – TSG Estenfeld 1:3

1. (1.) ASV Rimpar II 2 2 0 0 9 : 2 6 2. (2.) Burggrumbach/Erbshs. 2 1 1 0 4 : 3 4 2. (2.) TG Höchberg II 2 1 1 0 4 : 3 4 4. (9.) TSG Estenfeld 1 1 0 0 3 : 1 3 5. (11.) TSV Biebelried 2 1 0 1 4 : 3 3 6. (4.) SV Veitshöchheim 2 1 0 1 2 : 3 3 7. (14.) VfR Bibergau 2 1 0 1 7 : 9 3 8. (5.) SV Kürnach 2 0 2 0 3 : 3 2 8. (5.) SV Oberdürrbach 2 0 2 0 3 : 3 2 10. (5.) TSV Lengfeld II 1 0 1 0 1 : 1 1 11. (5.) Oberpleichfeld/Dipbach 2 0 1 1 1 : 2 1 12. (9.) TSV Grombühl 0 0 0 0 0 : 0 0 13. (13.) SV Bergtheim 2 0 0 2 1 : 4 0 14. (11.) TSV Unterpleichfeld II 2 0 0 2 2 : 7 0

TSV Biebelried – SV Veitshöchheim 3:1 (1:1). Veitshöchheim startete besser in die Partie und verdiente sich die Führung. Erst danach wachte Biebelried auf und glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel nutzte erneut Bara Top eine Nachlässigkeit in der SV-Abwehr zum 2:1. Danach drückte der Absteiger auf dem Ausgleich, wurde aber nur selten gefährlich. So war es nach einem Konter wiederum Top, der den Kirchweihsieg sicherte.

Tore: 0:1 Andreas Brand (22.), 1:1 Bara Top (33., Foulelfmeter), 2:1 Bara Top (58.), 3:1 Bara Top (90.).

VfR Bibergau – TSV Unterpleichfeld II 5:1 (2:0). Beeindruckend hat sich der VfR Bibergau für die Auftaktklatsche in Rimpar rehabilitiert. Nach einer verhaltenen Anfangsphase überrannten die Hausherren die überforderten Unterpleichfelder regelrecht und hätten bereits zur Pause höher führen können. Auch nach der Pause ließ die von Sportleiter Michael Gehring betreute Elf nicht nach und legte weitere Treffer nach. Selbst der überraschende Anschluss brachte die Heimelf nicht aus der Bahn.

Tore: 1:0 Silas Steinhoff (20.), 2:0 Johannes Gehring (41.), 3:0 Silas Steinhoff (47.), 3:1 Steffen Meyer (55.), 4:1 Frederik Herrlein (76.), 5:1 Silas Steinhoff (90.).

Kreisklasse Würzburg 2

SC Mainsondheim – TSG Sommerhausen 2:2 Ochsenfurter FV – Mainbernheim 4:1 SV Hoheim – TSG Sommerhausen 3:3 SG Seinsheim/Nenzenheim – SpVgg Gülchsheim 2:3 SV Geroldshausen/Uengersh. – SV Willanzheim 2:3 SV Sickershausen – SV Gelchsheim 6:0 SV Bütthard – SC Mainsondheim 0:0 FG Marktbreit/Martinsheim II – TSV Gerbrunn 3:2

1. (4.) FG Marktbreit/Martinsheim II 2 2 0 0 5 : 3 6 1. (4.) SV Willanzheim 2 2 0 0 5 : 3 6 3. (2.) SV Hoheim 2 1 1 0 6 : 4 4 4. (1.) SV Bütthard 2 1 1 0 4 : 2 4 5. (7.) SpVgg Gülchsheim 2 1 1 0 4 : 3 4 6. (9.) SV Sickershausen 2 1 0 1 7 : 2 3 7. (13.) Ochsenfurter FV 2 1 0 1 5 : 4 3 7. (2.) TSV Gerbrunn 2 1 0 1 5 : 4 3 9. (4.) SG Seinsheim/Nenzenheim 2 1 0 1 4 : 4 3 10. (9.) TSG Sommerhausen 3 0 2 1 6 : 7 2 11. (9.) SC Mainsondheim 3 0 2 1 3 : 4 2 12. (7.) SV Geroldshausen/Uengersh. 2 0 1 1 3 : 4 1 13. (13.) Mainbernheim 2 0 0 2 2 : 7 0 14. (12.) SV Gelchsheim 2 0 0 2 2 : 10 0

SC Mainsondheim – TSG Sommerhausen 2:2 (0:0). Überlegen mit der Mehrzahl an Tormöglichkeiten gestaltete Mainsondheim die vorgezogene Partie gegen Sommerhausen – allerdings nur bis zur 90. Minute. Denn in der Nachspielzeit kosteten der Heimelf zwei Unachtsamkeiten den sicher geglaubten Sieg.

Tore: 1:0 Nicholas Vollhals (51.), 2:0 Sebastian Hehn (72.), 2:1 Christian Schwarz (90.+2), 2:2 Felix Vetter (90.+4).

Ochsenfurter FV – TSV Mainbernheim 4:1 (2:1). Der Aufsteiger dominierte die Begegnung von Beginn an und führte verdient gegen unterlegene Mainbernheimer. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam die Siemers-Elf auf und verkürzte. Allerdings loderte das Strohfeuer nur kurz, denn nach der Pause übernahm Ochsenfurt wieder das Kommando und siegte auch in der Höhe verdient.

Tore: 1:0 Patrick Gutknecht (17.), 2:0 Oliver Öder (39.), 2:1 Patrick Weber (42.), 3:1 Patrick Gutknecht (50.), 4:1 Nico Schneider (77.).

SV Hoheim – TSG Sommerhausen 3:3 (1:2). Zunächst waren die Sommerhäuser das aktivere Team. Die große Chance zur Führung hatte jedoch der Aufsteiger, ehe die Gäste hernach doch den ersten Treffer erzielten. Den Vorsprung baute die Lindner-Elf trotz stärker werdender Hausherren und dem zwischenzeitlichen Ausgleich weiter aus. Als dann Hoheim alles nach vorne warf, hatte die TSG sogar die Möglichkeit zum 4:1. Statt der Entscheidung fielen die Treffer allerdings auf der anderen Seite, und der Neuling kam noch zu einem glücklichen, aber verdienten Punkt.

Tore: 0:1 Gregor Schmidt (23.), 1:1 Christian Brixner (35.), 1:2 Tobias Schneider (45.+2), 1:3 Felix Vetter (75.), 2:3 Christoph Hofmann (87.), 3:3 Dennis Richard (90.+3). Gelb-Rot: Sebastian Adelfinger (69., wiederholtes Foulspiel, Sommerhausen).

SG Seinsheim/Nenzenheim – SpVgg Gülchsheim 2:3 (1:2). Zweimal zurückgelegen, zweimal zurückgekommen und doch verloren. Alles hatte die Spielgemeinschaft gegen spielerisch überlegene Gäste in die Waagschale geworfen. Doch letztlich brach den Hausherren, die die Partie immer offen hielten, ein strittiger Strafstoß das Genick, und die roten Teufel entführten etwas glücklich den Dreier.

Tore: 0:1 Michael Weber (20.), 1:1 Harald Schmidt (43.), 1:2 Ralf Dehm (45.+3), 2:2 Harald Schmidt (54.), 2:3 Ralf Dehm (84., Foulelfmeter).

SV Geroldshausen – SV Willanzheim 2:3 (1:1). Ein Start nach Maß gelang den Gastgebern bei ihrer Heimpremiere. Sogar eine höhere Führung wäre möglich gewesen. Vor der Halbzeit kamen dann die Willanzheimer auf, gingen aber erst nach der Pause in Führung. Daniel Beck gelang zwar der verdiente Ausgleich, doch Jonas Grills Treffer in der Schlussminute bedeutete den schmeichelhaften Erfolg der Gäste.

Tore: 1:0 Sebastian Wolf (4.), 1:1 Pascal Schmitt (11.), 1:2 Daniel Köhler (54., Eigentor), 2:2 Daniel Beck (68.), 2:3 Jonas Grill (90.).

SV Sickershausen – SV Gelchsheim 6:0 (2:0). Nach einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Hälfte führten die Gastgeber durch Julian Rahmanns Doppelpack verdient. Im zweiten Durchgang hingegen war die Beischmidt-Elf das klar überlegene Team und die Gäste konnten sich bei Schlussmann Johannes Behon bedanken, der mit tollen Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Tore: 1:0 Julian Rahmann (23.), 2:0 Julian Rahmann (45.), 3:0 Timo Held (63.), 4:0 Simon Gessner (73., Eigentor), 5:0 Timo Held (75.), Dominik Held (88.).

SV Bütthard – SC Mainsondheim 0:0. Die Heimelf begann überlegen und erarbeitete sich in den ersten 20 Minuten ein deutliches Chancenplus gegen tief stehende Gäste. Nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung kam jedoch ein Bruch in das Spiel der Heimelf, die hernach kaum mehr gefährlich vor das gegnerische Tor kam. Auch im zweiten Durchgang konnte die Deißenberger-Elf nicht mehr an die Leistung der Anfangsphase anknüpfen und musste sich letztlich mit dem Unentschieden begnügen.

FG Marktbreit-Martinsheim II – TSV Gerbrunn 3:2 (2:2). In einer im ersten Durchgang ausgeglichenen Partie zweier Teams auf Augenhöhe zogen die Gäste zweimal in Führung. Doch die Hack-Elf schlug jeweils zurück. Mit einem Sonntagsschuss drehte Niklas Oberth die Begegnung. Danach agierte Gerbrunn spielerisch überlegen, der Ausgleich sollte dem Ausgleich allerdings nicht mehr gelingen, auch weil FG-Torwart Christoph Mayer in der Nachspielzeit einen Schuss Til Heilkes gerade noch an den Innenpfosten lenkte.

Tore: 0:1 Armin Hilpert (13.), 1:1 Patrick Wolfram (14.), 1:2 Tobias Nietsch (35., Foulelfmeter), 2:2 Nandino Fehlbaum (45.), 3:2 Niklas Oberth (52.).