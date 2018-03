Segnitzerinnen kassieren erwartete Niederlagen

Faustball / 1. Bundesliga Süd Frauen

TG Landshut – TV Vaihingen/Enz 0:3 TV Vaihingen/Enz – TSV Gärtringen 3:0 TG Landshut – TSV Gärtringen 3:0 TV Eibach – TSV Dennach 1:3 TSV Dennach – TV Unterhaugstett 3:0 TV Eibach – TV Unterhaugstett 3:1 SV Tannheim – TSV Calw 1:3 TSV Calw – TV Segnitz 3:1 SV Tannheim – TV Segnitz 3:1

1. (1.) TSV Calw 8 7 0 1 22 : 10 14 : 2 2. (2.) TSV Dennach 6 6 0 0 18 : 4 12 : 0 3. (3.) SV Tannheim 6 5 0 1 16 : 8 10 : 2 4. (5.) TV Vaihingen/Enz 8 5 0 3 21 : 11 10 : 6 5. (4.) TV Eibach 8 4 0 4 19 : 14 8 : 8 6. (6.) TG Landshut 6 3 0 3 10 : 12 6 : 6 7. (7.) TV Unterhaugstett 8 1 0 7 7 : 21 2 : 14 8. (9.) TV Segnitz 8 1 0 7 6 : 22 2 : 14 9. (8.) TSV Gärtringen 8 1 0 7 4 : 21 2 : 14

TSV Calw – TV Segnitz 3:1 (5:11, 11:3, 11:4, 11:2)

SV Tannheim – TV Segnitz 3:1 (11:8, 11:3, 10:12, 11:2)

Eine phasenweise gute Vorstellung boten die Faustballerinnen des TV Segnitz in Tannheim. Gegen die Spitzenmannschaften gewannen sie jeweils einen Satz.

Gegen den Spitzenreiter erwischten sie den besseren Start und überraschten die Calwer. Mit zunehmender Spieldauer häuften sich jedoch die Eigenfehler bei den Gästen, die in der Folge deutlich den kürzeren zogen.

Gegen Tannheim fehlte Helen Gernet, die sich gegen Calw verletzt hatte. Für sie sprang Katharina Hörlin in der Abwehr ein. Die Segnitzerinnen begannen erneut gut und führten mit 6:4. Aber wieder folgte ein Tief und der Verlust der ersten beiden Sätze. Im dritten lagen sie mit 10:9 vorne. Der Schiedsrichter übersah in der Folge einen Leinenfehler von Linda Müller und entschied auf Satzgewinn. Die Schützlinge von Uli Lauck korrigierten diese Fehlentscheidung aber, so dass der Satz beim 10:10 in die Verlängerung ging. Die gewann Segnitz mit 12:10. Im vierten Durchgang drehte der Gastgeber dann auf, während bei den Gästen nichts mehr klappte.

TV Segnitz: Linda Müller, Tatjana Müller, Sophie Müller, Helen Gernet, Marites Gernet, Ursina Sagstetter, Katharina Hörlin. wro