Segnitzer Männer mit einer schweren Geburt

Ein Jahr ist es gerade her, dass sich die Faustballer des TV Segnitz in der ersten Bundesliga versuchten und erstklassige Leistungen bei den Spielen an der Tagesordnung waren. Jetzt hat der sportliche Alltag die Mannschaft der Trainer Dominik Mathan und Andreas Lauck wieder: in der zweiten Bundesliga Süd. Einige Abstriche müssen da im Vergleich zur ersten Bundesliga an der Qualität gemacht werden.



Dies hat sich erst am vergangenen Wochenende wieder gezeigt. Obwohl die Segnitzer zu ihrem zweiten und letzten Heimspieltag der Saison mit dem ASV Veitsbronn und dem TSV Grafenau den Letzten und Vorletzten der Tabelle zu Gast hatten, mussten sie hart kämpfen. Am Ende reichte es nur zu einem Sieg und kargen 2:2 Punkten – zu wenig, um am dritten Spieltag einen großen Sprung in der Rangliste zu machen und sich deutlich von den Abstiegsrängen zu entfernen.

„Das war einfach nichts.“ (Aushilfs-)Trainer Uli Lauck über den Segnitzer Auftritt

Es war schon eine schwere Geburt, die sich da anbahnte. Lange war die Begegnung mit dem ASV Veitsbronn offen, Ausgang ungewiss. Dann standen die Segnitzer doch als Sieger fest: 3:2. Diesmal betreute Frauen-Trainer Uli Lauck auch die Männer, nachdem sich das Duo Dominik Mathan/Andreas Lauck wegen Krankheit abgemeldet hatte. Der Auftakt ging schon mal schief: Über 1:3, 3:6 bis 9:11 war der erste Satz für Segnitz rasch verloren.



Die Reaktion folgte prompt. „Das war die richtige Antwort“, sagte ein heimischer Besucher, nachdem die Segnitzer im zweiten Durchgang furios gestartet waren. Doch beim 9:9 war Veitsbronn wieder dran. Die Gastgeber waren erleichtert, als Julian Mathan eine Angabe und Johann Kaemmer einen Feldschlag zum 11:9 verwandelten.

Segnitz holte sich den dritten Satz 11:7, doch kehrte damit immer noch keine Sicherheit ein. Der als Pflichtaufgabe angesehene Heimspieltag, er blieb weiterhin eine schwerfällige Sache. Dies dokumentierte der Verlauf des vierten Durchgangs: Veitsbronn dominierte über 4:1 und 10:5 bis hin zum 11:6. Im fünften Satz kämpften die Spieler beider Teams weiter um jeden Zentimeter Raum, ohne dass die Fehlerquote abebbte.



Segnitz steuerte über 6:3 und 9:4 scheinbar auf einen Sieg zu, doch nach einer Auszeit beim 9:7 produzierte Julian Mathan gleich zwei Fehlangaben zum 9:9. Nun war erneutes Zittern angesagt. Zur Freude der heimischen Fans machte Julian Mathan mit einer tollen Angabe seinen Fehler wett, und Johann Kaemmer versenkte eine gute Vorlage Felix Gernets zum 11:9 und dem Fünfsatz-Erfolg.

Es hätte danach eigentlich nur besser werden können, doch das wurde es nicht. „Auch sicher geglaubte Bälle haben wir verloren“, stellte Uli Lauck nach der Bauchlandung im zweiten Spiel gegen Grafenau ernüchtert fest. „Ich habe Verantwortung übernommen, um den Jungs zu helfen“, sagte er über die Intention für seinen Aushilfsjob. Seit Jahrzehnten trainiert er nur Mädchen und Frauen. Während er bei dieser Aufgabe viele Erfolge feierte und Talente formte, blieb seine Mission am Samstag nicht von Erfolg gekrönt.

Nach dem ersten (8:11) ging auch der zweite Satz (6:11) flöten, und die Segnitzer blamierten sich gegen den Tabellenletzten. Mitte des dritten Satzes brachte Lauck dann Florian Fahle an Stelle Johann Kaemmers, und mit ihm schafften die Gastgeber ein 11:9. Der vierte Durchgang brachte nicht den erhofften Satzausgleich, sondern die Grafenauer holten sich mit dem 11:9 den Satz und den 3:1-Sieg und dürfen im Abstiegskampf nun wieder hoffen.

„Das war einfach nichts!“, ärgerte sich Lauck, auch wenn er davon ausgeht, dass Segnitz als Tabellenfünfter mit 6:6 Zählern nichts mehr mit dem Abstieg zu schaffen haben werde. Die Mannschaft befindet sich offenbar in einer Selbstfindungsphase, in der ihr eine Trainer-Autorität gut täte. Doch Uli Lauck ist mit seinen Mädels und Frauen voll ausgelastet. Da muss eine Lösung her.

2. Bundesliga Süd Männer Feld

TV Stammheim II – TV Augsburg 3:2 TSV Calw – TV Stammheim II 3:0 TSV Calw – TV Augsburg 3:1 TV Segnitz – TSV Grafenau 1:3 TV Segnitz – ASV Veitsbronn 3:2 ASV Veitsbronn – TSV Grafenau 3:1 TV Stammheim – TV Unterhaugstett 0:3 TuS Frammersbach – TV Stammheim 1:3 TuS Frammersbach – TV Unterhaugstett 0:3