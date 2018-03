Segnitz ist süddeutscher Vizemeister

Die weibliche Jugend der U14 des TV Segnitz hat bei der süddeutschen Faustballmeisterschaft in Vaihingen/Enz den zweiten Platz erreicht. Die Segnitzerinnen hatten die Gruppenphase ohne Niederlage abgeschlossen und sich damit direkt für das Halbfinale am nächsten Tag qualifiziert.

Im Halbfinale traf der TVS dann auf die Mannschaft aus Veitsbronn. Dieses Spiel gewannen die Segnitzer Faustballerinnen durch taktisch variable und sichere Spielzüge (11:5; 11:6). Mit dem Sieg sicherten sie sich den Einzug ins Finale sowie das Ticket für die deutsche Meisterschaft am 17. und 18. September in Waldrennach im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg).

Das Endspiel verloren die Schülerinnen gegen den SV Energie Görlitz, den sie in der Gruppenphase bereits besiegt hatten, mit 9:11 in beiden Sätzen.

Ebenfalls vergangenes Wochenende traten die Jugendspielerinnen der U18 bei der süddeutschen Meisterschaft in Augsburg an. Die Segnitzer Faustballerinnen mussten sich in der Gruppenphase nur der starken Mannschaft aus Calw geschlagen geben und sicherten sich Platz zwei nach der Vorrunde.

In der Endrunde bezwangen sie Mannschaft aus Glauchau (Sachsen) mit 2:0 nach Sätzen. Im Halbfinale setzten sie sich gegen die Damen aus Unterhaugstett in einem hart umkämpften Spiel durch. Die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft war somit auch für die U18 gesichert. Im Finale verloren die Segnitzer Faustballerinnen erneut gegen den starken TSV Calw (Baden-Württemberg). Dennoch traten sie als Vizemeisterinnen zufrieden den Heimweg an.