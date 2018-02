Segnitz bangt um zwei Stützen

Dass eine Medaille zwei Seiten hat und es auf den Blickwinkel ankommt, zeigt sich jetzt bei den Faustballerinnen des TV Segnitz. Nach einem Sieg und einer Niederlage zum Saisonende auf heimischem Rasen (3:1 gegen den TV Bretten und 1:3 gegen den TV Vaihingen) belegen sie den fünften Platz der 1. Bundesliga Süd – für einen Aufsteiger nicht so übel. Doch hätten sie nicht vor vier Wochen zu Hause gepatzt, wäre diese Runde sogar Rang drei möglich gewesen – und damit die Qualifikation für die Endrunde der deutschen Meisterschaft. So schwang nach dem letzten Auftritt am Sonntag gewisse Enttäuschung mit.

Trainer Uli Lauck mochte sich die Laune nicht verderben lassen. „Hätte mir vor der Runde einer den sechsten Platz angeboten“, sagte er, „ich hätte sofort unterschrieben.“ Denn erstens war Segnitz Neuling in der Feldrunde der ersten Liga. Da ist der Klassenverbleib immer als Erfolg zu werten. Zudem wissen die Segnitzer ja noch aus der Hallenrunde, wie rasch der Fahrstuhl für einen Aufsteiger gleich wieder nach unten rasseln kann. In den Tagen nach dem Spiel dürfte sich bei der Mannschaft diese Einsicht durchgesetzt haben. Dafür drücken sie nun andere Sorgen.

„Wenn du nur um die goldene Ananas spielst, dann fehlt die Motivation“ Trainer Uli Lauck über die Segnitzer Heimniederlage

Der letzte Heimspieltag bekam für die Segnitzerinnen einen Makel, weil sie sich eine unnötige 1:3-Niederlage gegen den Tabellennachbarn TV Vaihingen/Enz leisteten. Lauck beklagte später das Dilemma: „Wir haben uns dem Gegner angepasst. Wenn du nur noch um die goldene Ananas spielst, dann fehlt dir die Motivation.“



Nach den Ergebnissen im Juli war klar, dass die Mannschaft selbst bei deutlichen Erfolgen und gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenz Rang drei nicht mehr würde erreichen können – die Satzdifferenz war zu schlecht und daher nicht mehr einholbar. Personell konnte Lauck zwar aus dem Vollen schöpfen, doch außer beim Gewinn des zweites Satzes (11:6) hatte Segnitz gegen Vaihingen nichts zu bestellen. Später schloss die Mannschaft diesen Spieltag mit einem 3:1-Sieg über den TV Bretten ab.

Dass diese Saison erfolgreich ausklang, war aber weniger der Segnitzer Klasse geschuldet als eines Brettener Handicaps. Der TVS konnte sich als Gastgeber für ein Spiel ausruhen, die Brettenerinnen mussten mit fünf Sätzen gegen Vaihingen in den Knochen nach kurzer Pause gleich wieder aufs Feld zum nächsten Auftritt. Die Hitze und konditionelle Defizite drückten sich in einer hohen Brettener Fehlerquote aus. Auch den Gastgeberinnen setzte die Hitze zu.



Lauck hatte gegen Bretten Marites Gernet neben Luisa Kaemmer für Linda Müller im Angriff gebracht. Doch schon bald musste er Gernet wegen Kreislaufbeschwerden wieder vom Feld holen. So brachten die Gastgeberinnen das Spiel mit Lui-sa Kaemmer und Ursina Sagstetter an ihrer Seite zu Ende – was in Zukunft wieder häufiger eine Formation sein könnte.

Denn Linda Müller trägt sich laut Lauck mit Rücktrittsabsichten – und so könnte sie zum letzten Mal in der 1. Bundesliga mitgemischt haben. Da aber auch Lauck – gerade ein weiteres Mal Vater geworden – verrät, dass er nach 22 Jahren als Trainer aufhören möchte, könnte den Damen eine Zäsur ins Haus stehen. Weil Trainer gerade in der Sparte Faustball nicht auf den Bäumen wachsen, würde Laucks Rücktritt den Verein vor eine schwierige Aufgabe stellen. Und ohne Linda Müller würde der Frauenmannschaft künftig die schlagkräftigste Angreiferin fehlen.

1. Bundesliga Süd Frauen Feld

TV Segnitz – TV Vaihingen/Enz 1:3 TV Vaihingen/Enz – TV Bretten 3:2 FSV Hirschfelde – TSV Calw 0:3 TV Eibach – TG Landshut 3:0 TV Segnitz – TV Bretten 3:1 TSV Calw – TSV Dennach 3:1 TV Eibach – TV Obernhausen 3:1 FSV Hirschfelde – TSV Dennach 0:3 TG Landshut – TV Obernhausen 0:3