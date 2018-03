Schmidbauer lässt SSV jubeln

Kreisliga Würzburg 1

TSV Güntersleben – SG Buchbrunn/Mainstockheim 0:4 SSV Kitzingen – TSV Sulzfeld 3:2 SB Versbach – SpVgg Giebelstadt 2:6 SV Sonderhofen – FC Hopferstadt 1:1 FC Eibelstadt – TSV Reichenberg 4:0 TSV Rottenbauer – SV Heidingsfeld 1:2 Dettelbach und Ortsteile – Würzburger Kickers III 0:2 ETSV Würzburg – SB DJK Würzburg 1:0

1. (2.) SSV Kitzingen 9 7 1 1 25 : 11 22 2. (1.) Dettelbach und Ortsteile 9 7 0 2 20 : 9 21 3. (3.) SV Heidingsfeld 9 6 1 2 19 : 5 19 4. (5.) ETSV Würzburg 9 5 2 2 18 : 8 17 5. (4.) SV Sonderhofen 9 3 6 0 17 : 7 15 6. (7.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 9 4 3 2 19 : 16 15 7. (6.) TSV Güntersleben 9 4 1 4 16 : 17 13 8. (10.) SpVgg Giebelstadt 9 4 1 4 23 : 25 13 9. (8.) SB Versbach 9 3 2 4 11 : 15 11 10. (9.) SB DJK Würzburg 9 3 1 5 15 : 19 10 11. (12.) FC Hopferstadt 9 2 3 4 13 : 17 9 12. (11.) TSV Reichenberg 8 3 0 5 12 : 21 9 13. (14.) FC Würzburger Kickers III 9 1 5 3 13 : 18 8 14. (15.) FC Eibelstadt 9 2 2 5 11 : 16 8 15. (13.) TSV Sulzfeld 8 2 0 6 13 : 21 6 16. (16.) TSV Rottenbauer 9 0 2 7 8 : 28 2

Die nächsten Spiele, Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr: SpVgg Giebelstadt – ETSV Würzburg, FC Würzburger Kickers III – TSV Rottenbauer, 17 Uhr: SV Heidingsfeld – TSV Güntersleben, SG Buchbrunn/Mainstockheim – FC Eibelstadt, TSV Sulzfeld – SV Sonderhofen, SB DJK Würzburg – Dettelbach und Ortsteile.

TSV Güntersleben – SG Buchbrunn/Mainstockheim 0:4 (0:2). In der Anfangsphase ließ Güntersleben zwei gute Gelegenheiten aus, als Wolfgang Stütz knapp vorbei schoss und Johannes Weeths Kopfballtreffer wegen Abseits nicht gegeben wurde. Die SG nutzte dagegen zwei Schnitzer der Heimelf zur Führung, wobei bei Försters 0:2 per Freistoß aus 40 Metern der Torwart unglücklich wirkte. Mit Merlin Herbarths 0:3 nur Sekunden nach der Pause war die Sache gelaufen.

Tore: 0:1 Merlin Herbarth (17.), 0:2 Tobias Förster (36.), 0:3 Merlin Herbarth (46.), 0:4 Tobias Förster (75.).

SSV Kitzingen – TSV Sulzfeld 3:2 (1:2). Erneut wurde Alexander Schmidbauer beim Tabellenführer zum entscheidenden Mann. Die spielerisch überlegenen Kitzinger starteten mit der frühen und verdienten Führung optimal ins Spiel. Nach einer halben Stunde drehten die eher zurückhaltenden Sulzfelder jedoch das Ganze mit einem überraschenden Doppelschlag, wobei die Gastgeber durch Fehler mithalfen. Ein umstrittener Elfmeter von Felix Scheider zum 2:2, als Dennis Ketturkat im Strafraum zu Fall gekommen war, sorgte für den Ausgleich. Die kampfstarken Gäste blieben lange Zeit im Spiel. In der Schlussphase schlug Schmidbauer jedoch erneut zu, als er einen langen Ball von Dennis Kuhmann einen Tick eher erwischte als Sulzfelds Torhüter Marco Bischoff.

Tore: 1:0 Alexander Schmidbauer (9.), 1:1 Daniel Keßler (29.), 1:2 Manuel Sulz (31.), 2:2 Felix Scheider (55., Foulelfmeter), 3:2 Alexander Schmidbauer (85.).

Dettelbach und Ortsteile – Würzburger Kickers III 0:2 (0:1). Eine böse Überraschung erlebte Dettelbach, das für seinen fahrlässigen Umgang mit den seinen Chancen bestraft wurde. Ein unnötiger Elfmeter brachte die beinahe nur auf Defensive ausgelegten Gäste in Vorteil. Dettelbachs Tim Reiner ließ einige Chancen ungenutzt. Julian Deinlein scheiterte einmal am Pfosten (39). In der zweiten Hälfte versandeten Dettelbachs Bemühungen meist in Kampf und Krampf, die Kickers machten mit einem Konter alles klar.

Tore: 0:1 Jami Weis (13., Foulelfmeter), 0:2 Hernan Rubilar-Munoz (83.).

FC Eibelstadt – TSV Reichenberg 4:0 (1:0). Wenig zu bestellen hatten die ersatzgeschwächten Reichenberger beim klar besseren FC Eibelstadt, der von Beginn an klar den Ton angab. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe voll in Ordnung“, gab TSV-Spielertrainer Sven Krönlein zu. Bitter für die Gäste war, dass Kevin de Marche sich den Ellenbogen brach und damit länger ausfällt.

Tore: 1:0 Thomas König (25.), 2:0 Jonas Hoos (60.), 3:0 Thomas König (74.), 4:0 Jonas Rügamer (90., Eigentor).

SB Versbach – SpVgg Giebelstadt 2:6 (1:2). Eine happige, aber in der Höhe verdiente Niederlage setzte es für Versbach. Zunächst glichen die Gastgeber noch zweimal etwas glücklich aus. In der zweiten Halbzeit war dann Feierabend. Durch „katastrophale Fehler“, so SB-Trainer Ralf Beck, half Versbach auch noch den Gästen. Giebelstadts spielstarke Offensive hätte am Ende noch öfter treffen können.

Tore: 0:1 Philipp Depppisch (3.), 1:1 Johannes Popp (16.), 1:2 Brian Vincent (27., 2:2 Nikita Ivonin (40., Foulelfmeter), 2:3 Brian Vincent (51.), 2:4 Benjamin Kemmer (77.), 2:5 Mahdi Ashour (77.), 2:6 Brian Vincent (90.).

Restprogramm