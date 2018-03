SC Schwarzach kriegt die Kurve

Bezirksliga West

SpVgg Hösbach-Bahnhof – Bayern Kitzingen 4:0 FC Viktoria Kahl – Neuhütten-Wiesthal 3:0 TuS Aschaffenburg-Leider – TSV Rottendorf 0:1 SC Schwarzach – TSV Uettingen 1:0 DJK Hain – BSC AB-Schweinheim 1:2 FG Marktbreit/Martinsh. – TuS Frammersbach 0:4 FV Karlstadt – TSV Keilberg 1:0 SV Vatan Spor AB – FC Leinach 8:0

1. (1.) SV Vatan Spor AB 5 5 0 0 24 : 6 15 2. (2.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 5 5 0 0 16 : 2 15 3. (4.) FV Karlstadt 5 4 1 0 9 : 2 13 4. (6.) FC Viktoria Kahl 5 4 0 1 10 : 4 12 5. (3.) TuS Aschaffenburg-Leider 5 3 1 1 15 : 4 10 6. (5.) TSV Uettingen 5 3 1 1 9 : 5 10 7. (7.) TSV Rottendorf 5 2 1 2 6 : 4 7 8. (12.) TuS Frammersbach 5 2 0 3 9 : 11 6 9. (14.) SC Schwarzach 5 2 0 3 7 : 15 6 10. (15.) BSC AB-Schweinheim 5 1 2 2 7 : 11 5 11. (9.) FG Marktbreit/Martinsh. 5 1 1 3 4 : 11 4 12. (8.) FC Leinach 5 1 1 3 6 : 15 4 13. (10.) Neuhütten-Wiesthal 5 1 0 4 6 : 11 3 14. (11.) Bayern Kitzingen 5 1 0 4 5 : 13 3 15. (13.) TSV Keilberg 5 1 0 4 4 : 12 3 16. (16.) DJK Hain 5 0 0 5 3 : 14 0

SpVgg Hösbach-Bahnhof – Bayern Kitzingen 4:0 (1:0). Nach der guten Leistung in der Vorwoche gegen Vatan Spor gab es für die Bayern in Hösbach einen erneuten Rückschlag. „Wir waren von der Rolle. Das Spiel hat an Uettingen erinnert. Kein Leben, kein Zweikampfverhalten. Es war alles weg. Ich habe dafür keine Erklärung“, sagte ein enttäuschter Sportleiter Kabil Jabiri. Dass man zur Pause nur mit 0:1 in Rückstand lag war Torwart Florian Nöth zu verdanken der mit Glanzparaden weitere Gegentore verhinderte. Bei einer seiner Aktionen kam aber dann Nöth einen Schritt zu spät und brachte einen Angreifer von Hösbach im Strafraum zu Fall. Den Strafstoß nutzte Patrick Schneider zur längst überfälligen Führung. Als kurz nach dem Seitenwechsel Felix Renner auf 2:0 erhöhte, war die Partie vorzeitig entschieden. Die Köpfe gingen runter. „Da fehlt die Mentalität, der Glaube, der Wille so eine Partie noch zu drehen“.

Tore: 1:0 Patrick Schneider (38., Foulelfmeter), 2:0 Felix Renner (48.), 3:0 Felix Renner (60.), 4:0 Matthias Helfrich (84.). Zuschauer: 100.

SC Schwarzach – TSV Uettingen 1:0 (1:0). Das Duell der beiden Neulinge konnte Schwarzach für sich entschieden. Nach dem 0:8-Debakel in Leider zeigte die noch immer stark ersatzgeschwächte Mannschaft eine gute Reaktion. „Da sind heute einige über sich hinausgewachsen“, sagte Informant Jan Hinrichs. Uettingen hatte mehr Ballbesitz und versuchte mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Schwarzach verteidigte aber gut und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Das frühe Führungstor durch Peter Link spielte den Hausherren dazu noch in die Karten. Am Spiel in der zweiten Hälfte änderte sich nichts. Schwarzach hatte sich auf die langen Bälle eingestellt. Torwart René Schur spielte gut mit und war in einigen Situationen quasi Libero. Der knappe Vorsprung wurde über die Zeit gebracht.

Tor: 1:0 Peter Link (17.). Zuschauer: 130.

FG Marktbreit/Martinsheim – TuS Frammersbach 0:4 (0:3). Große Enttäuschung bei der FG. Nach der ansprechenden Leistung in Rottendorf wollte man unbedingt einen Dreier einfahren, um den Abstand nicht zu verkürzen. „Das Ergebnis spricht Bände“ sagte ein enttäuschter Tobias Jäger. Seine Mannschaft fand von Beginn an nicht ins Spiel. „Wir haben nicht agiert und nicht reagiert. Wir haben es einfach über uns ergehen lassen“. Innerhalb von zehn Minuten zog Frammersbach auf 3:0 davon. Die Tore fielen nach dem gleichen Strickmuster. Es wurde immer die Abwehr ausgehebelt. Einige Spieler sieht Jäger in einem Loch. „Sie können momentan nicht ihr Leistungsvermögen abrufen. Wir werden uns auf schwierige Wochen einstellen müssen“, vermutet ein besorgter Trainer.

Tore: 0:1 Dominik Bathon (17.), 0:2 Nico Franz (18.), 0:3 Marco Trapp (25.), 0:4 Marco Trapp (85.). Zuschauer: 80.