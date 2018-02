SC Kitzingen droht der Abstieg

Nichts zu holen gab es in der 5. Runde der Landesliga Nord für den SC Kitzingen. Der Gast von SW Nürnberg Süd nahm beim 5,5:2,5-Erfolg verdientermaßen beide Punkte mit und sicherte sich dadurch auch die Tabellenführung.

Trotz bestmöglicher Aufstellung war man im Kitzinger Lager nicht allzu optimistisch in den Kampf gegangen. Der Spielverlauf bestätigte die Befürchtungen: Bereits nach zwei Stunden lagen die Gäste vorn. Michael Hanft, bisher ungeschlagen in dieser Saison, geriet ausgerechnet in seiner Lieblingseröffnung in eine vom Gegner vorbereitete Variante und musste aufgeben (0:1). Nicht viel besser erging es kurz darauf Spitzenbrett Alexander Kliche, der sich nach guter Eröffnung auf taktische Irrwege begab, aus denen er in Zeitnot keinen Ausweg mehr fand (0:2). Ähnliches widerfuhr Matthias Basel. Nach vorteilhafter Eröffnungsphase strebte er am falschen Flügel nach Aktivität, gewann sogar Material, musste dies aber mit einer allzu entblößten Königsstellung teuer bezahlen und wurde schließlich überrollt (0:3). „Entwicklungsrückstand“ war das Thema der Partie von Leo Eckert. Ihm gelang es nach Tempoverlusten in der Eröffnung nicht, seine Figuren rechtzeitig ins Spiel zu bringen und wurde so von der gegnerischen Übermacht überspielt (0:4).

Nach erst drei Stunden Spielzeit lag man bereits hoffnungslos im Rückstand. Immerhin betrieb Istok Ferlan mit einem vollen Punkt etwas Ergebniskosmetik. Recht schnörkellos überspielte er seinen Gegner Zug um Zug, bis dieser hilf- und Bauernlos aufgab (1:4). Karl-Heinz Kannenberg bewies in schwieriger Stellung den Überblick und wickelte seine zeitweise verdächtig aussehende Position ins Remis ab (1,5:4,5). Spannend ging es bei Georg Kwossek zu. Durch aktives Spiel hatte er seinen Gegner in die Defensive gedrängt, der entscheidende Schlag gelang ihm jedoch nicht. Als sich der Pulverdampf gelichtet hatte, war ein ausgeglichenes Endspiel entstanden, in dem beide Seiten zwar noch versuchten, Gewinnwege zu finden. Gerechterweise endete die Partie jedoch Remis (2,0:5,0). Ebenfalls ein Remis erreichte Konstantin Kunz. Er hatte jedoch fast fünf Stunden zu kämpfen, um sich trotz Materialrückstandes den halben Punkt zu sichern (2,5:5,5).

Mit dieser Niederlage verharrt Kitzingen auf dem vorletzten Platz. Angesichts der Tatsache, dass die Konkurrenz fleißig punktet, dürfte nur noch ein Wunder den Abstieg verhindern können.

Landesliga Nord

SC Bamberg – SC Forchheim II 2,5 : 5,5 SC Kitzingen – SW Nürnberg Süd 2,5 : 5,5 SK Schweinfurt – SK Herzogenaurach 1,5 : 6,5 SC Bad Kötzting – TSV Rottendorf 6,0 : 2,0 SC Nürnberg II – TSV Bindlach II 4,0 : 4,0