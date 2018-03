Rimbach/Lülsfeld verteidigt die Spitze

A-Klasse Schweinfurt 4

SV Stammheim II – SG Klein-/Großlangheim 2:0 SG Rimbach/Lülsfeld – TSV Geiselwind 5:3 FV Dingolshausen – Gerolzhofen II/Michelau II 0:2 SV Rügshofen – TSV Abtswind III/Feuerbach 1:4 SV-DJK Unterspiesheim II – VfL Volkach II 2:5 Ebrach/Großgressingen – FC Fahr 2:3

1. (1.) SG Rimbach/Lülsfeld 4 4 0 0 18 : 7 12 2. (2.) VfL Volkach II 4 3 1 0 14 : 5 10 3. (5.) TSV Abtswind III/Feuerbach 4 3 0 1 11 : 8 9 4. (4.) FC Fahr 4 3 0 1 8 : 6 9 5. (3.) SG Klein-/Großlangheim 3 2 0 1 9 : 4 6 6. (8.) SV Stammheim II 4 2 0 2 6 : 6 6 7. (6.) Ebrach/Großgressingen 3 1 1 1 9 : 6 4 8. (7.) SV Rügshofen 4 1 1 2 6 : 9 4 9. (12.) Gerolzhofen II/Michelau II 4 1 1 2 4 : 11 4 10. (9.) FV Dingolshausen 4 1 0 3 6 : 11 3 11. (10.) Altenschönbach/Siegendorf 3 0 1 2 3 : 7 1 12. (11.) TSV Geiselwind 4 0 1 3 4 : 10 1 13. (13.) SV-DJK Unterspiesheim II 3 0 0 3 4 : 12 0

Überraschend muss die SG Klein-/Großlangheim in Stammheim die erste Saisonniederlage hinnehmen. Sportleiter Wolfgang Kober haderte dabei nicht nur mit einigen Ausfällen, auch mit der Einstellung der Seinen war er vor allem in Halbzeit eins nicht einverstanden. In der Konsequenz konnte die SV-Reserve einen 2:0-Vorsprung herausschießen. Im zweiten Durchgang präsentierte sich die SG engagierter und hatte gerade durch Sascha Bader einige gute Möglichkeiten. Stammheims Torhüter Moritz Schumann ließ sich aber nicht überwinden. Als Bader dann doch getroffen hatte, entschied der Schiedsrichter auf Abseits. So blieb es beim etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Heimsieg.

Zwei völlig unterschiedliche Spielhälften bekamen die Zuschauer in Rimbach zu sehen. Im ersten Durchgang dominierte die Heimelf nach Belieben und führte 4:0. Als direkt nach der Pause das 5:0 fiel, fühlte sich der Gast aus Geiselwind offenbar an der Ehre gepackt. Auf 5:3 verkürzte der TSV, während die SG laut Spieler Andreas Röding „das Fußballspielen komplett einstellte.“ Letztlich war der Vorsprung allerdings ausreichend. Die Hausherren brachten die drei Punkte über die Ziellinie.

SV Stammheim II – SG Klein-/Großlangheim 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Matthias Hübner (29.), 2:0 Lorenz Scheller (35.). SG Rimbach/Lülsfeld – TSV Geiselwind 5:3 (4:0). Tore: 1:0 Benjamin Anger (6.), 2:0 Jürgen Scheder (18.), 3:0 Jürgen Scheder (22.), 4:0 Andreas Röding (38.), 5:0 Marius Kowalka (48.), 5:1 Moritz Brünner (65.), 5:2 Matthias Klein (73.), 5:3 Matthias Klein (85.). FV Dingolshausen – FC Gerolzhofen II/DJK Michelau 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Christian Dereser (66.), 0:2 Marcel Russ (86., Handelfmeter). Rot: Christian Götz (Dingolshausen, 85., Schiedsrichterbeleidigung), Lorenz Melchior (Dingolshausen, 85., Handspiel). SV Rügshofen – TSV Abtswind III/FC Feuerbach 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Franz Moser (12.), 0:2 Christian Funk (35.), 0:3 Manuel Pauly (44.), 0:4 Manuel Pauly (47.), 1:4 Kevin Weinbeer (63., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Maximilian Mahler (Rügshofen, 68., wiederholtes Foulspiel). SV/DJK Unterspiesheim II – VfL Volkach II 2:5 (2:2). 0:1 Richard Konrad (1.), 0:2 Julius Ströhlein (9.), 1:2 Dirk Lutz (24.), 2:2 Florian Nunn (35.), 2:3 Daniel Caspari (65.), 2:4 Daniel Caspari (75.), 2:5 Julius Ströhlein (80.). SC Ebrach/DJK Großgressingen – FC Fahr 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Vladimir Martinov (5.), 1:1 Gabriel Geiger (36.), 1:2 Maximilian Fuß (60.), 2:2 Youssef Hadfaoui (65.), 2:3 Simon Weidinger (80.). Gelb-Rot: Youssef Hadfaoui (Ebrach, 88., Trikotausziehen & Foulspiel).