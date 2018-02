Ostereier im Nest und Netz

Die Osterfeiertage ohne Amaterfußball? Das muss zum letzten Mal – gefühlt – irgendwann im Mittelalter gewesen sein. Der Schreiber dieser Zeilen vermag sich jedenfalls nicht daran zu erinnern. Während die meisten anderen Sportarten in den unteren Ligen pausieren, müssen manche der kickenden Amateure sowohl am Samstag, als auch am Montag ran. Klar, was will man denn sonst machen an so einem langen Wochenende? Neben Eiern im Nest wird es also auch wieder das eine oder andere Ei im Netz geben.

Beim sportlichen Blick auf die vergangene Woche kommen einem die Bilder aus Dortmund und der Anschlag auf den Mannschaftsbus der Borussen in den Sinn. Ein erneuter Beweis, dass die böse Krake Terror immer wieder und überall ihre Arme um uns werfen kann. Da wurde das Spiel gegen Monaco eben einen Tag später angepfiffen, egal ob die Dortmunder Spieler am Abend vorher wahrscheinlich nur durch Glück noch Schlimmerem entgangen waren. Dass mancher der Spieler nicht so einfach auf Fußball umschalten konnte, gestand Nuri Sahin, als er nach der 2:3-Niederlage in einem bemerkenswerten Interview zu seiner Gefühlswelt befragt wurde. In der zweiten Halbzeit konnte er auf dem Rasen überhaupt nicht an Fußball denken, gab er zu.

Dass auch bei Dortmund letztlich einige Eier zuviel im Netz landeten, ist vielleicht sportlich ärgerlich, aber zu verschmerzen angesichts dessen, was noch hätte passieren können.

Sollten Sie, lieber Leser, vielleicht Lust auf kleinere Bälle verspüren, böte sich an diesem Samstag ein Besuch bei den Etwashäuser Tischtennis-Herren an. Sie müssen innerhalb von fünf Stunden gleich zweimal an die Platte, um vielleicht sogar auf direktem Weg doch noch den Sprung in die bayerische Oberliga zu schaffen. Um 12.30 (gegen Eschau) und 17.30 Uhr (gegen Altdorf), jeweils in der Kitzinger Florian-Geyer-Halle.

In diesem Sinne frohe, friedliche und sportliche Ostertage!