Ochsenfurt räumt wieder zehn Titel ab

23 Titel waren bei der unterfränkischen Badminton-Meisterschaft der Altersklassen U11 bis U19 in Bad Königshofen zu vergeben, zehn errang der Nachwuchs des TV Ochsenfurt. Mit zwei zweiten und vier dritten Plätzen waren die mit elf Akteuren angetretenen Ochsenfurter abermals erfolgreichster Klub bei den Titelkämpfen.

Im U11-Jungendoppel, das bei dieser Meisterschaft zum ersten Mal ausgetragen wurde, erkämpften sich die beiden achtjährigen Filip Horák und Sergei Woit junior den dritten Platz. Sie waren die jüngsten Sportler dieses Turniers. Erfolgreich war auch Rania Offe. Die Neunjährige schaffte es auf den dritten Platz, dabei verpasste sie Platz zwei mit einer Dreisatzniederlage knapp. Das U15-Mädchendoppel entschied die bayerische Spitzenpaarung Jennifer Woit (TV Ochsenfurt)/ Anna-Sophia Stephan (TSV Rottendorf) in zwei Sätzen. Das beste Spiel des Tages zeigte Woit im Mixedfinale mit ihrem Partner Oskar Endres (TV Unterdürrbach). Sie besiegten in drei Durchgängen die favorisierten Lokalmatadore Lena Bregulla und Andreas Ortlauf.

Im Jungendoppel wurde Nils Leusink seiner Favoritenrolle gerecht. Er holte mit Oskar Endres in zwei Sätzen den Titel. Leusink als auch Woit schafften es auch ungefährdet bis ins Einzel-Halbfinale, wo sie aber jeweils verloren. Die Altersklassen U17 und U19 wurden zusammengelegt. Dabei setzte sich im Einzel die 15-jährige Ochsenfurterin Luisa Guckenberger gegen ihre zwei Jahre älteren Gegenspielerinnen durch. Einzig im Gruppenfinale gegen die spätere U19-Siegerin Alina Hauck musste sie in den dritten Satz. Auch im Damendoppel-Finale besiegte sie mit ihrer Partnerin Alina Gopp (TV Zellingen) das U19- Doppel in zwei Sätzen. Nur im U17- Mixedfinale unterlag Guckenberger gemeinsam mit Markus Knüpfel (BC Bad Königshofen) in drei Sätzen. Die Gegner: ihr Teamkollege Jan Becker, der mit ihrer Doppelpartnerin Alina Gopp spielte.

Zu einer reinen Ochsenfurter Paarung kam es im Finale des U17-Einzels: Jan Becker unterlag in zwei Sätzen Sebastian Stühler. Für beide war der Weg ins Finale sehr steinig gewesen. Becker hatte sich in drei Sätzen gegen den Grabfelder Lokalmatador Knüpfel durchgesetzt, Stühler seinen zwei Jahre älteren Vereinskameraden Adnan Alshebli knapp in drei Sätzen aus dem Rennen geworfen.

Doch der 18-jährige Alshebli gewann die Titel im U19-Einzel und Mixed. Der syrische Flüchtling der seit knapp eineinhalb Jahren in Deutschland lebt und seit fast einem Jahr Badminton spielt, gehört schon jetzt zu Unterfrankens besten U19-Spielern. Neben Schule übt er drei- bis viermal in der Woche Badminton.

Sieben Ochsenfurter sind somit für die bayerischen Meisterschaften am 18. und 19. November in Lauf an der Pegnitz qualifiziert: Adnan Alshebli, Jan Becker, Luisa Guckenberger, Jennifer Woit (alle Einzel, Doppel und Mixed), Sebastian Stühler, Nils Leusink (Einzel, Doppel) und Rania Offe (Einzel).