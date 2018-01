Obernbreiter Schützen in der Landesspitze

Ein Trio vertrat die Fahnen der Schützengesellschaft SG-KK Obernbreit bestens bei den bayerischen Meisterschaften der Luftgewehrschützen und bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück. Am besten schnitt Monika Wittel ab, die als Vizemeisterin der aufgelegt schießenden Seniorenklasse (56 bis 65 Jahre) einen prima Erfolg feierte. Ähnlich gut schloss ihre Kollegin Birgit Bauer ab. Mit Platz fünf gelang Jonas Freudinger in der Klasse der körperbehinderten Schützen ebenfalls eine vordere Platzierung.

Der 19-Jährige ist vom Kindesalter auf den Rollstuhl angewiesen und kam im Jahr 2010 durch seinen Bruder zu den Schützen. Während er bei den Rundenwettkämpfen eine Schlinge als Hilfsmittel verwenden darf, ist bei Meisterschaften in seiner Klasse nur ein Federbock zulässig. Er schießt in der Schützenklasse gleichberechtigt in der dritten Obernbreiter Mannschaft mit und hatte im Einzel seinen bislang größten Erfolg dieses Jahr mit dem Sieg bei den Offenen Thüringischen Meisterschaften gefeiert. Er bestreitet seit drei Jahren Wettkämpfe und hat sich bereits für den erweiterten Nationalkader der körperbehinderten Luftgewehrschützen empfohlen.

Wie schon im Vorjahr, hat er sich auch heuer durch seinen fünften Platz unter 63 Teilnehmern mit 396 (von 400 möglichen) Ringen für die deutschen Meisterschaft qualifiziert.

Auch für ihn wäre das Siegerpodest in München möglich gewesen, doch er hatte Pech wegen seiner letzten Zehnerserie, die minimal schwächer ausgefallen war. Der 19-Jährige, der demnächst eine Ausbildung zum Bürofachpraktiker im Landratsamt beginnt, absolviert jährlich sechs Stützpunkttrainings in Schweinfurt oder München und bekam als förderungswürdiger Schütze vom Waffenhersteller Walther für ein halbes Jahr ein Luftgewehr bereit gestellt.

„Wir sind super zufrieden mit unserem Abschneiden“, meinte Birgit Bauer, obwohl sie bei den Landesmeisterschaften Pech hatte. Denn sie kam wie die punktgleiche Drittplatzierte Heidi Leitner (Lachen-Herbishofen) auf 314,7 Punkte, musste aber auf Grund der minimal schwächeren Abschluss-Zehnerserie mit Platz vier vorlieb nehmen. Monika Wittel zielte mit 315,2 Punkten noch besser, aber sie kam unter den über 60 Teilnehmerinnen nicht an ihrer Dauerrivalin und neuen Meisterin, Agnes Broda (316,1) vom unterfränkischen SV Diana Blankenbach vorbei.

Monika Wittel und Birgit Bauer mischten heuer auch erstmals auf der Bayerischen Seniorenmeisterschaft mit und belegten dort die Plätze vier und fünf. Bei dieser Meisterschaft, für die keine Qualifikation notwendig war, erreichte Wittel, die als Schützenmeisterin Chefin der Sulzfelder Schützengesellschaft ist, nicht ihr gewohntes Niveau. Denn sie schoss 312,2 Punkte und damit drei Punkte weniger als bei der höherwertigen Meisterschaft aller Klassen. Mit der Leistung vom Juli wäre die 63-Jährige bei der Seniorenmeisterschaft im September Titelträgerin geworden. Derweil arrangierte sich Birgit Bauer, die Frau des Obernbreiter Schützenmeisters Rainer Bauer, mit ihrem fünften Platz (311,8 Punkte). Die 57-Jährige aus Ochsenfurt schießt mit ihrer Kollegin und Freundin aus zehn Metern Entfernung und sie bestreiten bei Titelkämpfen jeweils drei Zehnerserien.

Sie gehören zu den wenigen Damen im Schützengau Kitzingen, die höherklassig schießen. Als Duo gewannen sie in diesem Jahr das Bezirksdamenschießen mit 206,5 Punkten. Monika Wittel holte sich im Einzel den Gautitel vor Birgit Bauer und auf Bezirksebene ergatterte die Sulzfelderin ebenfalls einen Platz auf dem Siegerpodest. Bei den Rundenwettkämpfen ließen Wittel und Bauer in der Gauoberliga vielen Männern das Nachsehen und belegten die Plätze drei und vier unter rund 50 Schützen. Jetzt trainieren die beiden weiter für den Jahreshöhepunkt bei den Deutschen Meisterschaften Ende Oktober in Dortmund.