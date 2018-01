Nordheim trifft in letzter Minute

Einen glücklichen Sieger hat das „Mainschleifenderby“ in der Kreisliga Schweinfurt gefunden. Mit der letzten Aktion entschied der TSV Nordheim/Sommerach am Dienstagabend das Hinspiel beim VfL Volkach mit 1:0 (0:0) zu seinen Gunsten. Mehr Zug zum gegnerischen Tor entwickelten in der Anfangsphase die Nordheimer. Mit einem Kopfball zwang Matthias Pfaff Volkachs Torhüter Robert Leipold zu einer Parade. Auch in den folgenden Minuten blieben die Gäste die aktivere Mannschaft. Nach einem Freistoß Rene Brauns parierte Leipold den Kopfball Pascal Hergets.

Volkach blieb lange Zeit im Ansatz stecken, die weit nach vorne geschlagenen Bälle fanden ihren Empfänger nicht. Michael Klug setzte nach gut einer Viertelstunde zum Schuss an, verfehlte aber das Ziel. Genauer zielte Maximilian Lechner nach einer halben Stunde, doch fing der Nordheimer Torhüter Peter Straßberger dessen Schuss ab. Viel passierte nicht in der ersten Hälfte. Den langen Bällen Volkachs standen Nordheimer Freistöße gegenüber – beide Varianten führte allerdings nicht zum erhofften Erfolg. Aussichtsreich schien ein Angriff Albert Fischers über die rechte Seite, doch im Zentrum verpassten Klug und Lechner den Abschluss für Volkach.

Gute Chancen bleiben selten

Der VfL verstärkte mit dem Seitenwechsel sein Bemühen, hielt den Ball nun mehr am Boden und suchte mit schnellen Pässen den Weg nach vorne. Dadurch besaßen die Hausherren in der zweiten Halbzeit die größeren Anteile. Nur selten ergaben sich daraus Chancen wie der Kopfball Thomas Bernhardts nach einem Freistoß Julian Thens. Nordheim reagierte. So knallte ein Freistoß Rene Brauns an den Außenpfosten. Herget mit einem Heber aus der Distanz verfehlte eine Viertelstunde vor Schluss knapp das Tor, und Christopher Schmitt schoss kurz danach zu hoch. Aber die besseren Chancen in einer spannenden Schlussphase besaßen wieder die Volkacher.

Zehn Minuten vor Schluss tanzte Klug seinen Gegenspieler aus, doch sein Schuss aus spitzem Winkel ging über das Tor. Einen Schlenzer Lechners lenkte Straßberger mit der Faust zur Ecke.

Ein Derby mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten – Nordheim in der ersten, Volkach in der zweiten Hälfte mit mehr Anteilen – wurde mit der letzten Aktion entschieden: Nachdem Rene Braun sich ein gutes Viertelstündchen auf der Bank erholt hatte und mit einem Rückwechsel für die letzten Minuten aufs Feld zurückgekehrt war, zirkelte er einen Freistoß den Ball von der Mittellinie an den Fünfmeterraum. Raphael Steffen stand plötzlich allein vor Leipold – und köpfte den Ball zur Entscheidung ins Tor.

„Es ist bitter, mit der letzten Aktion das Gegentor zu kassieren“, stellte Volkachs Spielertrainer Albert Fischer fest. Er bedauerte, dass seine Mannschaft mal wieder die erste Halbzeit verschlafen habe: „Wir haben schon mehrere Veränderungen probiert, haben den Dreh aber noch nicht raus.“ Das Spiel müsse man schnell abhaken. Als Aufsteiger befinde sich der VfL weiter im Soll. Nordheims Trainer Udo Braun sagte: „In der ersten Halbzeit haben wir unsere Sache gut gemacht, in der zweiten haben wir uns zu sehr nach hinten drängen lassen.

“ Er hatte selbst nicht mehr mit dem entscheidenden Tor gerechnet: „Ob es verdient war, darüber müssen wir nicht diskutieren – ein Unentschieden wäre gerechter gewesen Aber so ist der Fußball, wir werden uns nicht mit diesem Sieg brüsten, aber feiern werden wir ihn trotzdem.“