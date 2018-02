Nordheim findet sein spätes Glück

Kreisliga 1 Schweinfurt

TSV Abtswind II – DJK Hirschfeld 1:3 FC Gerolzhofen – SG Poppenhausen/Kronungen 6:1 TSV Nordheim/Sommerach – TSV Eßleben 2:2 DJK Wülfershausen – SV Stammheim 3:5 TSV Grafenrheinfeld – DJK Schweinfurt 1:1 DJK Altbessingen – Mühlhausen/Schraudenbach 4:1 TSV Bergrheinfeld – VfL Volkach 2:1

1. (1.) DJK Altbessingen 10 7 2 1 29 : 12 23 2. (2.) TSV Nordheim/Sommerach 10 6 2 2 19 : 11 20 3. (3.) TSV Bergrheinfeld 10 6 1 3 26 : 15 19 4. (6.) FC Gerolzhofen 10 5 2 3 19 : 8 17 5. (9.) DJK Hirschfeld 10 5 2 3 17 : 13 17 6. (5.) VfL Volkach 10 5 0 5 18 : 18 15 7. (4.) Mühlhausen/Schraudenbach 10 4 3 3 12 : 13 15 8. (7.) TSV Abtswind II 10 4 2 4 20 : 17 14 9. (8.) DJK Wülfershausen 9 4 2 3 18 : 17 14 10. (10.) SV Stammheim 11 4 2 5 26 : 28 14 11. (11.) TSV Grafenrheinfeld 10 3 2 5 14 : 21 11 12. (12.) FV Egenhausen 10 3 1 6 10 : 22 10 13. (13.) TSV Eßleben 10 2 3 5 15 : 22 9 14. (14.) DJK Schweinfurt 11 1 5 5 12 : 16 8 15. (15.) SG Poppenhausen/Kronungen 11 2 1 8 17 : 39 7

TSV Abtswind II – DJK Hirschfeld 1:3 (1:1). Die cleverere Mannschaft, nämlich die aus Hirschfeld, ging in Abtswind als Sieger vom Platz. Zwar hatten die Gastgeber zunächst dominiert und Chancen herausgespielt, die ihnen zur Pause locker zu einem 5:0 gereicht hätten. Aber stattdessen war es die DJK, die in Person Spiridon Antonious nach einem Freistoß in Führung zog. Der stellte kurz nach der Halbzeit auch auf 0:2. Nach und nach übernahm Hirschfeld die offensive Spielweise der Abtswinder, die zum Anschluss kamen, nachdem die DJK ihre Chance auf das 3:0 vertändelt hatte.

Tore: 0:1, 0:2 Spiridon Antoniou (30., 48.), 1:2 Jona Riedel (65.), 1:3 Michel Knaup (87.).

TSV Bergrheinfeld – VfL Volkach 2:1 (1:1). Diese Niederlage mussten sich die Volkacher selbst ankreiden. Hätten sie ihre Chancen genutzt, wären sie mit einer klaren Führung in die Pause gegangen. So hieß es nach 45 Minuten 1:1 durch das frühe Tor Tillmann Schäfers und den Ausgleich eine Minute vor der Pause von Alexandro Pösel – ein Geschenk von VfL-Torhüter Robert Leipold. Er ließ den Ball nach einem 16-Meter-Schuss durch die Beine. Nach der Pause eröffneten sich beiden Mannschaften Chancen, der Siegtreffer für Bergrheinfeld war ein halbes Versehen. Michael Meyhofer schlug den Ball einfach mal in den Volkacher Strafraum, halb Schuss, halb Flanke, und er senkte sich unhaltbar für Leipold ins lange Eck.

Tore: 0:1 Tillmann Schäfer (15.), 1:1 Alexandro Pösl (44.), 2:1 Michael Meyhofer (86.).

TSV Nordheim/Sommerach – TSV Eßleben 2:2 (1:2). Mit Mühe, aber nicht ganz unverdient behielt Nordheim/Sommerach einen Punkt. Mit einem Eigentor des Eßlebeners Peter Strobel war die Heimelf in Führung gezogen. Zur Pause lief sie aber einem 1:2-Rückstand hinterher, und zwar berechtigt, da sich zu viele Fehler in die Nordheimer Abwehr eingeschlichen hatten. Nach dem Wechsel gestaltete die Heimelf das Spiel offener. Sie war näher am 2:2 als die Gäste am 3:1, vergab aber reihenweise Chancen. Erst in letzter Minute erlöste André Schmidt mit seinem Tor die Gastgeber.

Tore: 1:0 Peter Strobel (23., Eigentor), 1:1 Michael Schug (26.), 1:2 Sebastian Schenk (34.), 2:2 André Schmidt (90.).

Restprogramm