Niederlage mit neuem Rekord

Die Master-Heber (ab 35 Jahre) des KSV Kitzingen überzeugten am zweiten und letzten Wettkampftag in der heimischen Sporthalle. Mit 1087,12 Punkten stellten sie sogar einen neuen Mannschaftsrekord auf. Dennoch unterlagen Norbert Graber, Michael Fischer, Karl-Heinz Schwenkert und Thomas Stöhr gegen den unterfränkischen Lokalrivalen AC 82 Schweinfurt, der es auf 1145,99 Zähler brachte.

Graber und Schwenkert steigerte ihre Reißleistungen gegenüber dem ersten Wettkampftag auf 63 Kilogramm. Fischer riss erneut 70 kg. Mit 487,4 Punkten kamen die Gastgeber nahe an die Schweinfurter heran, die 491,1 Zähler erreichten. Im Stoßen hatten beide Vereine ebenfalls einen guten Lauf. Mit nur jeweils einem ungültigen Versuch zeigten sie attraktives Gewichtheben in der Altersklasse. Schweinfurt konnte aufgrund der höheren Stoßgewichte an den Kitzinger Senioren in der Endabrechnung deutlich vorbei ziehen und schafften ein Gesamtergebnis von 1145,99 Punkten.

In der Abschlusstabelle belegt Kitzingen Rang sechs unter neun Vereinen. Der AC 82 Schweinfurt landet auf Platz vier. Bester Heber des Abends war Karl-Heinz Schwenkert mit 315,98 Punkten, dicht gefolgt vom besten Schweinfurter Starter Thomas Walz (313,33).