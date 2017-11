Nagel machtlos bei Taubertals Niederlage

Bezirksliga Hohenlohe

SGM Taubertal/Röttingen – SSV Gaisbach 0:1 TSV Braunsbach – SGM Niedernhall/Weißbach 1:1 TSG Kirchberg/Jagst – TSV Hessental 1:2 TSV Dünsbach – SV Mulfingen 4:1 TSV Neuenstein – TSV Michelfeld 4:3 Tura Untermünkheim – SV Wachbach 0:3 TSV Obersontheim – VfR Altenmünster 4:0 SG Sindringen/Ernsbach – Spfr. DJK Bühlerzell 3:3

1. (1.) TSV Obersontheim 7 5 2 0 15 : 4 17 2. (2.) Spfr. DJK Bühlerzell 7 5 2 0 18 : 8 17 3. (6.) TSV Dünsbach 7 5 0 2 19 : 8 15 4. (4.) SSV Gaisbach 7 4 3 0 18 : 7 15 5. (3.) SV Wachbach 7 4 3 0 13 : 2 15 6. (9.) TSV Hessental 7 4 0 3 10 : 18 12 7. (5.) TSV Braunsbach 7 2 4 1 17 : 10 10 8. (11.) TSV Neuenstein 7 2 4 1 17 : 13 10 9. (8.) SG Sindringen/Ernsbach 7 3 1 3 17 : 18 10 10. (7.) VfR Altenmünster 7 3 0 4 17 : 21 9 11. (10.) Tura Untermünkheim 7 2 2 3 14 : 17 8 12. (13.) SGM Niedernhall/Weißbach 7 2 1 4 12 : 14 7 13. (12.) SGM Taubertal/Röttingen 7 1 1 5 8 : 17 4 14. (14.) TSV Michelfeld 7 1 0 6 9 : 20 3 15. (15.) SV Mulfingen 7 0 2 5 10 : 22 2 16. (15.) TSG Kirchberg/Jagst 7 0 1 6 7 : 22 1

SGM Taubertal/Röttingen – SSV Gaibach 0:1 (0:0). Die Heimelf kam gut in die Partie und tauchte durch André Fries mit dem ersten Angriff gefährlich im Sechzehner der Gäste auf. Fortan übernahmen die spielstarken Gäste die Initiative, während die Strauß-Truppe auf Kontermöglichkeiten wartete. Gaisbach kombinierte sich sehr gefährlich bis zum Sechzehner. Mehr als gute Schussmöglichkeiten ergaben sich aufgrund der vielbeinigen SGM-Defensive nicht. Auch in der zweiten Halbzeit machte Gaisbach das Spiel. Mit fortschreitender Spieldauer wurde Gaisbach immer gefährlicher. Bernd Nagel parierte mehrfach glänzend. Machtlos war er beim satten Schuss von SSV-Kapitän Jonathan Baur. Kurz zuvor hatte die SGM durch Lukas Mohr die Chance den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Er scheiterte jedoch frei am Torwart.

Tor: 0:1 Jonathan Baur (71.).

Kreisliga B4 Hohenlohe

SGM Taubertal/Röttingen II – TSV Blaufelden 2:1 Markelsheim/Elpersh. II – Weikersheim/Schäft. II 0:5 TSV Laudenbach – TSV Hohebach 0:0 TSV Schrozberg – FC Creglingen II/SV Bieberehren 1:2 SV Rengershausen – FC Billingsbach 0:2 SV Harthausen – SV Wachbach II 1:1 Westernhausen/Krautheim II – SV Edelfingen 1:4

1. (3.) SV Edelfingen 6 6 0 0 29 : 2 18 2. (1.) SV Harthausen 7 5 2 0 20 : 4 17 3. (4.) TSV Hohebach 6 4 2 0 17 : 2 14 4. (5.) FC Billingsbach 6 4 2 0 16 : 2 14 5. (2.) SV Wachbach II 6 4 2 0 16 : 5 14 6. (7.) Weikersheim/Schäftersheim II 6 4 1 1 18 : 12 13 7. (6.) SV Rengershausen 7 4 0 3 19 : 11 12 8. (8.) SV Mulfingen II 6 2 1 3 9 : 16 7 9. (10.) Creglingen II/SV Bieberehren 6 2 1 3 6 : 18 7 10. (9.) TSV Schrozberg 7 1 2 4 9 : 16 5 11. (14.) SGM Taubertal/Röttingen II 7 1 2 4 4 : 22 5 12. (11.) TSV Laudenbach 7 1 1 5 6 : 16 4 13. (13.) TSV Blaufelden 7 0 3 4 6 : 13 3 14. (12.) Westernhausen/Krautheim II 7 1 0 6 6 : 24 3 15. (15.) Markelsheim/Elpersheim II 7 0 1 6 5 : 23 1



SGM Taubertal/Röttingen II – TSV Blaufelden 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Julian Fries (2.), 1:1 (10.), 2:1 Tobias Mohr (38.).