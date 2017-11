Mit japanischer Unterstützung

Der Griff nach dem letzten rettenden Strohhalm war das Ziel für Kitzingens Erste. Nach einigen klaren und einigen unglücklichen Niederlagen war ein Sieg gegen die Aufstiegsaspiranten der Bundesligareserve von Forchheim II absolute Pflicht. Deshalb boten die Kitzinger erstmals in dieser Saison ihr Spitzenbrett Alparslan Yalcin und damit die Topbesetzung auf. Yalcin unterbrach seinen längeren Studienaufenthalt in Japan.

Auch Forchheim machte mit einer sehr guten Aufstellung seine Ambitionen klar. Von der Papierform war Kitzingen leichter Favorit. Diese Favoritenstellung untermauerte nach etwas mehr als zwei Stunden Istok Ferlan. Wie erhofft kontrollierte er seine junge Gegnerin jederzeit und überrumpelte sie im Königsangriff (1:0). Aus dem Nichts erhöhte Punktegarant Karl-Heinz Kannenberg. Nachdem er den gegnerischen Angriff abgewehrt hatte, schien die Stellung zu verflachen, als der Gegner recht simpel eine Figur einstellte und sofort aufgab. Kannenberg schraubte damit sein Saisonergebnis auf sechs Punkte aus sieben Partien (2:0).

Auch in der Folge lief es für die Gastgeber. Mannschaftsführer Matthias Basel nutzte eine Ungenauigkeit seines auf Gewinn spielenden Gegners konsequent aus, konterte geschickt und knüpfte im Endspiel ein Mattnetz (3:0). Kurz danach gelang den Forchheimern der Anschlusspunkt. Ausgerechnet Rückkehrer Alparslan Yalcin musste nach vier Stunden die Segel streichen. Gegen den Forchheimer Fide-Meister Seyb überzog er nach ordentlicher Eröffnung wohl aufgrund mangelnder Spielpraxis (3:1). Ein ungefährdetes Remis steuerte Alexander Kliche bei. Während der gesamten Spieldauer entwickelte sich ein zähes Ringen, in dem keinem ein entscheidender Durchbruch gelang (3,5:1,5). Ähnlich verlief auch die Partie von Michael Hanft. Frühzeitig schienen die Weichen auf Remis gestellt. Der Gegner versuchte allerdings angesichts des Zwischenstandes noch sehr lange, etwas Zählbares herauszuholen. Dass dies nicht mehr gelingen würde, sah er schließlich nach fünf Stunden ein und fügte sich in das unvermeidliche Remis (4:2).

In dieser Konstellation spielte Konstantin Kunz im Endspiel gegen einen sich verzweifelt wehrenden Gegner seine ganze Routine aus. Mit gezielten Nadelstichen bearbeitete der Kitzinger Mannschaftssenior auch nach über fünf Stunden die gegnerische Stellung und zwang seinen Kontrahenten zur Aufgabe (5:2). Georg Kwossek blieb es vorbehalten, den krönenden Schlusspunkt zu setzen. Nachdem er im Mittelspiel einige kritische Situationen auch unter Mithilfe seines Gegners meisterte, übernahm er in der Zeitnotphase nach und nach die Initiative und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen (6:2).

SC Kitzingen – SC Forchheim II 6:2. Yalcin – Seyb 0:1, Kliche – Hümmer remis, Kunz – Burggraf 1:0, Kannenberg – Weigel 1:0, Basel – Auburger 1:0, Kwossek – Herrmann 1:0, Hanft – Stäblein remis, Ferlan – Braun 1:0.

Landesliga Nord

SC Kitzingen – SC Forchheim II 6,0 : 2,0 SK Schweinfurt – SC Bamberg 4,5 : 3,5 SC Bad Kötzting – SW Nürnberg Süd 2,5 : 5,5 SC Nürnberg II – SK Herzogenaurach 3,0 : 5,0 TSV Bindlach II – TSV Rottendorf 8,0 : 0,0