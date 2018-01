Marktstefter machen Liga wieder spannend

Bezirksoberliga Männer

TV Ochsenfurt – DJK Rimpar III 14:23 TV Großlangheim – DJK Waldbüttelbrunn II 25:21 TSV Lohr II – TV Marktsteft 24:18 TG Würzburg – TSV Partenstein 23:29 HSG Volkach – TSV Rödelsee 30:22 MHV Schweinfurt – HSC Bad Neustadt II 32:28

1. (1.) TV Marktsteft 17 13 3 1 487 : 380 29 : 5 2. (2.) DJK Rimpar III 18 14 1 3 496 : 424 29 : 7 3. (3.) TSV Rödelsee 17 11 1 5 477 : 419 23 : 11 4. (4.) TSV Lohr II 18 11 1 6 491 : 462 23 : 13 5. (5.) HSG Volkach 17 10 1 6 473 : 450 21 : 13 6. (6.) TV Gerolzhofen 16 8 1 7 468 : 449 17 : 15 7. (7.) MHV Schweinfurt 17 7 3 7 447 : 442 17 : 17 8. (8.) TSV Partenstein 16 6 4 6 416 : 409 16 : 16 9. (9.) DJK Waldbüttelbrunn II 16 6 1 9 404 : 419 13 : 19 10. (11.) TV Großlangheim 17 6 1 10 448 : 476 13 : 21 11. (10.) TG Würzburg 18 6 0 12 511 : 540 12 : 24 12. (12.) HSC Bad Neustadt II 15 1 2 12 376 : 461 4 : 26 13. (13.) TV Ochsenfurt 18 1 1 16 423 : 586 3 : 33

HSG Volkach – TSV Rödelsee 30:22 (15:12). Ohne Christian Hering und Michael Hübner stand das Spiel für die Gastgeber unter keinem guten Stern. Doch die Mannschaft kompensierte die Ausfälle und startete mit einem 4:0-Lauf, wodurch Rödelsee ständig einem Rückstand nachlaufen musste. „Diesmal leisteten wir uns keine Schwächephase“, erklärte Volkachs Trainer Stefan Knötgen. Zwar verkürzte Rödelsee den Rückstand bis zur Halbzeit, doch die Hausherren setzten nach dem Seitenwechsel ihre Leistung fort und erzielten einen ungefährdeten Sieg.

Volkach: Kai Baumann 11/5, Nils Lutz 6, Sebastian Seitzer 5, Thorsten Klinger 4/2, Sebastian Kimmel 2, Tim Fertig 2. Rödelsee: Patrick Hess 6/2, Christian Häckner 4, Lukas Demel 4, Moritz Reichhard 3, Thomas Endriß 2, Stefan Pruy 1, Pascal Burkholz 1, Radovan Suchy 1.

TSV Lohr II – TV Marktsteft 24:18 (10:11). „Wir müssen davon ausgehen, dass jeder Gegner gegen den Spitzenreiter zu 120 Prozent motiviert ist, da reichen nur 98 Prozent Leistung nicht aus, um ein Spiel zu gewinnen“, meinte Informant Thomas Hetterich. Vor allem im Abschluss fehlten Marktsteft die nötige Konzentration und der unbedingte Wille, sich in körperlich bedrängten Situationen auch durchzusetzen. Eine Viertelstunde vor Schluss stand es noch 16:16. Allerdings erzielte Marktsteft in der zweiten Halbzeit nur sieben Tore.

Lohr: Markus Seltsam 7, Mischa Bauer 5, Lucas Bernard 4/4, Daniel Baudisch 3, Nigg Hartig 2, Pascal Wehner 1, Christopher Vormwald 1, David Imhof 1. Marktsteft: Dennis Schmidt 4, Marius Olbrich 4, Michael Bayer 3, Franz-Xaver Hetterich 3/2, Dominik Thorwarth 2, Gabor Csorba 1, Stefan Bayer 1.

TV Großlangheim – DJK Waldbüttelbrunn II 25:21 (15:9). Erleichterung herrschte bei Großlangheims Handballern nach dem Sieg über den direkten Konkurrenten aus Waldbüttelbrunn. „Endlich lieferten wir wieder einmal ein gutes Spiel ab“, meinte Spielertrainer Pascal Faustmann nach der Partie gegen seinen Ex-Verein. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich Großlangheim mit einer Sechs-Tore-Serie auf 10:4 ab. Konzentriert und diszipliniert hielten die Hausherren den Vorsprung bei vier bis fünf Toren.

Großlangheim: Pascal Faustmann 9/2, Dominic Faustmann 5, Niklas Dürr 5, Philipp Hufnagel 2, Daniel Nicola 2, Jonathan Dürr 1, Daniel Fröstl 1. Waldbüttelbrunn: Jozef Szentgyörgyi 7/5, Thomas Keupp 5, Maximilian Hupp 2, Kevin Kunzmann 2, Adam Scholl 2, Marcel Mickel 2, Samuel Sponheimer 1.

TV Ochsenfurt – SG DJK Rimpar III 14:23 (7:10). Ein Spiel mit nur zwei Zeitstrafen und zwei Siebenmetern sei merkwürdig, meinte Ochsenfurts Thomas Warren. Anfangs hielten die Gastgeber gut mit, bevor Rimpar durch Konter auf 9:2 davonzog. Bis zur Halbzeit dämmte Ochsenfurt den Rückstand allerdings auf drei Tore ein. Als die Hausherren nach dem Seitenwechsel nachließen und vorne die Konzentration im Abschluss fehlte, erzielte Rimpar eine Reihe einfacher Tore.

Ochsenfurt: Thomas Warren 2, Heiko Schäfer 2, Alexander Stoll 2, Lukas Korsa 2, Florian Schuler 2, Stefan Herdt 1, Jonathan Gröger 1, Lukas Schaub 1, Markus Klee 1. Rimpar: Bastian Krenz 4, Andreas Erk 4, Jonas Schömig 3/2, Lorenz Hofmann 3, Stephan Späth 3, Frederik Schellmann 2, Julian Henning 1, Florian Brezina 1, Jonas Mohr 1.

Bezirksoberliga Frauen

TV Großlangheim – HSG Volkach 20:19 SpVgg Giebelstadt – VfL Spfr. Bad Neustadt 24:16 TSV Lohr – TV Marktsteft 23:18 MHV Schweinfurt – TG Heidingsfeld 27:14

1. (1.) MHV Schweinfurt 15 14 1 0 385 : 204 29 : 1 2. (2.) HSG Volkach 15 12 2 1 375 : 221 26 : 4 3. (3.) TV Großlangheim 15 8 3 4 355 : 321 19 : 11 4. (4.) SpVgg Giebelstadt 15 6 2 7 317 : 322 14 : 16 5. (5.) VfL Spfr. Bad Neustadt 16 6 0 10 364 : 395 12 : 20 6. (7.) TSV Lohr 15 5 1 9 264 : 313 11 : 19 7. (6.) TG Höchberg 15 5 1 9 284 : 315 11 : 19 8. (8.) TG Heidingsfeld 15 4 0 11 275 : 391 8 : 22 9. (9.) TV Marktsteft 15 3 0 12 232 : 369 6 : 24

TV Großlangheim – HSG Volkach 20:19 (10:11). Volkach verliert in Großlangheim Spiel und Meisterschaft. In einer umkämpften Partie setzten sich die Gastgeberinnen glücklich durch. Nachdem Großlangheim in der letzten Minute zur Führung getroffen hatte, verwarf Volkach im Gegenzug den möglichen Ausgleich. „Unsere Abwehr stand sehr gut“, meinte Großlangheims Melanie Dürr. „Beide wollten unbedingt gewinnen, aber mussten um jedes Tor kämpfen.“

Großlangheim: Ulrike Kutschera 7/1, Barbara Saum 5, Franziska Krißmer 3, Ramona Hemberger 2, Melanie Dürr 1, Anna Saum 1, Anna Ritzler 1. Volkach: Sophia Scheller 4, Teresa Werner 4, Julia Wagner 3, Hannah Wagenhäuser 2, Sophie Krämer 2, Ellen Hünting 1, Hanna Werner 1, Michaela Müller 1, Laura Pauli 1.

SpVgg Giebelstadt – VfL SF Bad Neustadt 24:16 (15:7). Besonders motiviert gingen die Giebelstädterinnen das letzte Heimspiel dieser Saison an und zeigten von Anfang an in der Abwehr eine ansprechende Leistung. Mit einer 6:0-Serie setzten sie sich gleich in der Anfangsviertelstunde deutlich ab. Ein zweiter 7:0-Lauf in der zweiten Halbzeit zum 22:7 stellte die Vorentscheidung dar. „Wir zeigten 45 Minuten lang ein tolles Spiel“, freute sich Trainer Ralph Scheckenbach. Nur in der letzten Viertelstunde habe seine Mannschaft das Werfen eingestellt.

Giebelstadt: Juliane Zehnder 5, Leonie Mainka 5, Annika Merz 5/1, Anja Kleinschnitz 3, Antonia Henkelmann 3, Annabell Ressler 2, Patricia Müller 1. Bad Neustadt: Luisa Braun 6/1, Emma Ehrenberg 5/1, Julia Kessler 2, Lisa Mosandl 1, Anna-Lena Paech 1, Selina Ress 1

TSV Lohr – TV Marktsteft 23:18 (15:9). Die erste Halbzeit habe seine Mannschaft „völlig verschlafen“, meinte Marktstefts Trainer Marcell Könnicke. Lohr sei nicht besser gewesen, aber Steft habe sich durch große Nervosität im wichtigen Spiel selbst geschwächt. Erst in der zweiten Halbzeit sah Könnicke „25 sehr gute Minuten“. Die Gäste kämpften sich auf 18:20 heran, vergaben aber die Chance zum Anschlusstor und kassierten im Gegenzug die Vorentscheidung.

Lohr: Christiane Büttner 9/3, Sophia Matreux 4, Anna-Lena Dildey 3, Sandra Baudisch 12, Fiona Zehnter 2, Astrid Schneider 1, Tina Janousch 1. Marktsteft: Selina Lenzer 5/5, Sophie Wendel 5/1, Vanessa Senft 3, Nadine Arlt 2, Nina Dennerlein 1, Laura Senft 1, Greta Hirsch 1.