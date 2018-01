Marktsteft versüßt Lichtlein den Einstand

Unmittelbar vor der Begegnung mit dem TV Marktsteft verkündete die TG Heidingsfeld Überraschendes: Der Verein habe sich nach drei Jahren einvernehmlich von Trainer Manfred Wirth getrennt – auf dessen Wunsch, wie es hieß. Die Entscheidung war in der vergangenen Woche gefallen, der Klub aber informierte darüber erst zum Spiel am Samstagabend. Voraussichtlich könne Wirth die TGH zu gegebener Zeit in anderen Funktionen unterstützen, hieß es in der Erklärung.



Nach Siegen in den ersten zwei Heimspielen hatten die Heidingsfelder zur eigenen Unzufriedenheit auswärts zwei Niederlagen kassiert. Diesmal klappte es wieder mit einem Erfolg: Sie bezwangen den TV Marktsteft 37:15 (19:5). Anstelle Wirths dirigierte Arthur Lichtlein, Vater des Handball-Nationalspielers Carsten Lichtlein, die Hausherren. Lichtlein steht zur Verfügung, bis ein Nachfolger für Wirth gefunden ist.

Gegen überforderte Marktstefter dominierten die Hausherren ab der ersten Minute. Am meist chancenlosen Torwart Felix Lang zischten Heidingsfelds Würfe aus allen Positionen wie Hammerschläge vorbei ins Netz, während seine Mitspieler am gegnerischen Kreis entweder schon von der Abwehr aufgehalten wurden oder immer wieder am überragenden Matyas Varga im Heidingsfelder Tor scheiterten. Das 1:3 durch Dennis Schmidt nach vier Minuten war eine Momentaufnahme, denn in den folgenden zwölf Minuten blieben die Gäste komplett ohne Tor, bis Florian Lang mit Hilfe des Innenpfostens doch einmal Varga überwand und das 2:10 erzielte. Die Heidingsfelder, angeführt von den starken Gabor Farkas und Julius Weinhardt, trafen und trafen – und lagen nach zwanzig Minuten bereits mit zehn Toren Vorsprung vorn.

Nach einer von Trainer Vilo Vitkovic einberufenen Auszeit schienen sich die statisch agierenden Gäste an ihr flinkes Offensivspiel zu erinnern, und sie kamen über Dennis Schmidt und Florian Lang zum Erfolg. Mehr als ein kurzes Aufbäumen war das jedoch nicht. Heidingsfelds sichere Abwehr verhinderte durch ihr konsequentes Verteidigen, dass die Marktstefter zum Abschluss kamen. Auf der anderen Seite stießen kompromisslose Gastgeber in jede Lücke, die sich in Marktstefts Deckung auftat, und feuerten ihre platzierten Würfe ab. Bei ihnen lief vieles zusammen, selbst der Ball prallte nach einer Parade Felix Langs so günstig ab, dass Felix Maier im Nachsetzen den eindeutigen Halbzeitstand von 19:5 erzielte.

Nach dem Wechsel wuchs dieser Vorsprung fortwährend. Marktsteft gab sich nicht auf (vor allem Florian Lang und Simon Weigand ragten mit ihren Bemühungen heraus) und bejubelte jedes eigene Tor, aber mit der Niederlage hatte sich der Aufsteiger da längst abgefunden. Getrübt wurde das Ergebnis zusätzlich durch die Verletzungen Dennis Schmidts und Florian Irmlers. In der Schlussphase brachte Stefan Bayer noch einmal Schwung ins Spiel der Gäste und sicherte seiner Mannschaft mit dem 10:33 zehn Minuten vor Schluss zumindest eine zweistellige Trefferausbeute.

Während die Heidingsfelder mit ihrem nunmehr dritten Saisonerfolg und einer überzeugenden Leistung wieder in die von ihnen gewünschte Tabellenregion streben und sich am nächsten Wochenende in Cham beweisen wollen, hatte Marktsteft auch im fünften Saisonspiel das Nachsehen. Trainer Vitkovic mochte seiner Mannschaft angesichts der schwierigen Situation weder das Bemühen absprechen noch einen Vorwurf formulieren. Zu unterschiedlich mutete das spielerische Vermögen der beiden Konkurrenten im direkten Aufeinandertreffen an. Freude herrschte indes beim Heidingsfelder Interimstrainer: „Ich möchte meiner Mannschaft ein riesengroßes Kompliment machen, da sie von Anfang an in der Abwehr hervorragend gearbeitet hat“, sagte Lichtlein.

Die Statistik des Spiels TG Heidingsfeld – TV Marktsteft 37:15 (19:5) Heidingsfeld: Varga, Delp; Schräder (4), Hilpert (1), Maier (2), Niklas Grammel (3), Dennis Orf, Felix Grammel, Bötsch (4), Dominik Orf (7), Wirth (5), Weinhardt (4), Farkas (6/1), Wisso (1). Marktsteft: Felix Lang, Ullrich; Csorba, Nico Schmidt (2), Dennis Schmidt (2), Irmler, Florian Lang (4), Schneider, Bayer (4/3), Olbrich, Weigand (3), Thorwarth. Schiedsrichter: Flohr/Murrmann (Altenfurt). Zuschauer: 300. Zeitstrafen: 8:6 Minuten (2x Maier, Bötsch, Wisso; 2x Thorwarth, Irmler). Siebenmeter: 2:6 (1:3 verwandelt). Spielfilm: 3:1 (5.), 7:1 (11.), 10:1 (15.), 14:4 (21.), 16:5 (26.), 19:5 (Halbzeit); 24:6 (35.), 28:8 (40.), 31:9 (46.), 33:10 (51.), 34:13 (56.), 37:15 (Endstand).

Landesliga Nord Männer

HSG Fichtelgebirge – MTV Ingolstadt 28:32 SG Regensburg – HSV Hochfranken 45:12 HC Forchheim – TV Münchberg 21:28 HSG Lauf/Heroldsberg – HC Sulzbach-Rosenberg 32:22 TG Heidingsfeld – TV Marktsteft 37:15 MTV Stadeln – TV Helmbrechts 22:30