Marktsteft kämpft mit Merkwürdigkeiten

Luftgewehr Bayernliga Nordwest

SV Burglauer II – BSG Bergrheinfeld 2:3 SSV Mitteleschenbach – SV Höbing 1:4 FSG Hilpoltstein – SG Dachsbach 4:1 SSG Fürth – SG Marktsteft 2:3 SV Höbing – SG Marktsteft 3:2 SV Burglauer II – SG Dachsbach 5:0 SSG Fürth – SSV Mitteleschenbach 4:1 BSG Bergrheinfeld – FSG Hilpoltstein 2:3

1. (1.) SV Höbing 2 2 0 7 4: 0 1. (1.) FSG Hilpoltstein 2 2 0 7 4: 0 3. (3.) SV Burglauer II 2 1 1 7 2: 2 4. (4.) SSG Fürth 2 1 1 6 2: 2 5. (5.) SG Marktsteft 2 1 1 5 2: 2 5. (5.) BSG Bergrheinfeld 2 1 1 5 2: 2 7. (7.) SSV Mitteleschenbach 2 0 2 2 0: 4 8. (8.) SG Dachsbach 2 0 2 1 0: 4

Die erste Luftgewehr-Mannschaft der SG Marktsteft hat als Neuling bei ihrem ersten Auftritt in der Bayernliga keine Nervosität gezeigt, sondern wieder einmal ihre mannschaftliche Stärke und Geschlossenheit. Bei zwei Auftritten war sie zumindest einmal erfolgreich, einmal unterlag sie nur knapp.

In den ersten Wettkampf des Tages gegen den Vorjahreszweiten aus Höbing gingen die Marktstefter nur als Außenseiter. Werner Vehe holte mit 387:381 den ersten Punkt. Seine Frau Tanja startete fulminant und erzielte in den ersten zehn Schüssen die Maximalpunktzahl von 100 Ringen. Damit setzte sie sich mit sieben Ringen von ihrer Rivalin ab und sicherte mit 384:373 Ringen den Punkt für Marktsteft. Zudem errang sie die vom Gastgeber ausgelobte Prämie in Form von 5000 Schuss Munition für die erste in diesem Wettkampf erzielte 100er-Serie.

Regina Merkerts Begegnung verlief sehr ausgeglichen, wobei sie in den ersten 30 der 40 Schüsse zwei Punkte Vorsprung aufbaute. Ihre Gegnerin steigerte sich in der letzten Zehner-Serie auf 97 Ringe, schoss schneller und brachte die Ranglistenerste aus Marktsteft unter Zugzwang. Merkert musste in den vier übrigen Schüssen ausschließlich Zehner erzielen, um den Punkt zu holen, traf aber neben zwei Zehnern auch zwei Neuner. So ging der Punkt mit 382:383 an ihren Gegner.

Merkerts Schwester Luisa brach in der zweiten Serie ein und verlor ihren Vorsprung. Sie steigerte sich zwar mit 198 von 200 möglichen Ringen in der zweiten Wertungshälfte, doch der Höbinger erzielte das gleiche Ergebnis und entschied diese Paarung mit 391:387 Ringen für sich. Beim Stand von 2:2 musste das Duell auf Rang 2 die Entscheidung bringen. Alle Augenpaare richteten sich nun auf die Marktstefterin Anna-Maria Gnebner, denn ihr Kontrahent hatte seine 40 Schuss bereits absolviert und mit 392 Ringen ein sehr gutes Ergebnis vorgelegt.

Die Marktstefterin hatte noch 20 Schuss abzugeben – und brauchte 20 Zehner, um die Paarung zu ihren Gunsten zu drehen. Nervenstark traf sie ein ums andere Mal ins Zentrum, erst den vorletzten Schuss setzte sie daneben – und unterlag mit 391:392. Dennoch hatte Marktsteft mit 1930 Ringen das höchste Mannschaftsergebnis des ersten Wettkampfs erzielt. Jeder durfte zufrieden sein mit seiner Leistung.

So ging es nach der Mittagspause zuversichtlich in die Paarung gegen Gastgeber SSG Fürth. Luisa Merkert beeindruckte durch schnelles, präzises und konstantes Schießen und beendete ihren Wettkampf nach 21 Minuten fulminant mit sehr guten 394 Ringen, ihr Gegenüber blieb mit 373 Ringen chancenlos. Der erste Punkt ging nach Marktsteft. Pechvogel dieses Nachmittags war ihre Schwester Regina. Nach der ersten der vier Serien stand noch ein Unentschieden.

Doch dann geschah das Unfassbare: Fünf Wertungsschüsse landeten weit entfernt vom Scheibenzentrum. Merkert ging aus dem Stand, das Gewehr wurde auf Materialfehler untersucht. Marktstefts Ranglistenerste ließ sich zwar nicht aus der Ruhe bringen und erzielte in der zweiten Hälfte das gleiche Ergebnis wie ihr Kontrahent aus Fürth, lag aber durch die Panne uneinholbar zurück, und so ging dieser Punkt mit 388:370 Ringen an Gastgeber Fürth.

Fast zeitgleich beendeten Werner und Tanja Vehe ihre Partien. Nach anfänglichen Problemen fand Tanja Vehe ihren Rhythmus und holte mit 378:364 Ringen den zweiten Zähler. Die Mittelpaarung mit Werner Vehe verlief ausgeglichen, beide Schützen lagen nach 30 Schüssen noch gleichauf. Doch die Fürtherin Vanessa Radl schoss schneller, Vehe geriet in Zugzwang, die Spannung stieg. Erst mit dem allerletzten Schuss musste der Marktstefter den Punkt an Fürth abgeben.

Wieder fiel die Entscheidung in Paarung 2, die zum Krimi geriet. Hauptdarstellerin war erneut Anna-Maria Gnebner. Beide Akteure hatten zur Hälfte 195 Zähler. Im dritten Abschnitt erarbeitete sich Gnebner drei Ringe Vorsprung, der Fürther jedoch zog in den letzten zehn Schüssen an, beendete seinen Wettkampf früher und forderte Gnebner mit einem Ergebnis von 387 Ringen aufs Neue. Es blieben acht Minuten Zeit, noch vier Schuss, noch 37 fehlende Ringe zum Sieg.

Wiederum waren alle Augen auf Gnebner gerichtet. Selbstsicher, konzentriert und siegesgewillt stellte sich die Marktstefterin dieser Aufgabe. Sie bezwang ihren Rivalen mit 389:387 und holte damit den entscheidenden dritten Punkt.