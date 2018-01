Marktbreit wird noch eingeholt

Landesliga Nord Frauen

SKK Raindorf – CT Post Franken Coburg 8:0 ASV Fronberg – FC Eintracht Bamberg 5:3 ESV Schweinfurt – Germania Marktbreit 5:3 BSC Regensburg – FC Schwarzenfeld 8:0 Comet Langenzenn – Gut Holz Häusling 5:3

1. (1.) ASV Fronberg 4 24 8 : 0 2. (3.) FC Eintracht Bamberg 5 25 6 : 4 3. (2.) Gut Holz Häusling 5 22 6 : 4 4. (5.) ESV Schweinfurt 5 21 6 : 4 5. (6.) Comet Langenzenn 5 20 6 : 4 6. (9.) BSC Regensburg 5 23 4 : 6 7. (4.) Germania Marktbreit 5 22 4 : 6 8. (8.) SKK Raindorf 5 19 4 : 6 9. (7.) FC Schwarzenfeld 5 13 4 : 6 10. (10.) CT Post Franken Coburg 4 3 0 : 8

ESV Schweinfurt – Germania Marktbreit 5:3 (3280:3250). In der Fremde müssen die Marktbreiterinnen weiter auf ihre ersten Punkte warten – auch wenn sie diesmal nur eine kurze Reise zu ihnen bekannten und ergiebigen Bahnen nach Schweinfurt antraten. Katharina Kleinschroth konnte dies nur bedingt nutzen, sicherte aber den ersten Mannschaftspunkt. Sichtlich besser zurecht kam Christine Schneider. Sie gewann den ersten Satz und spielte weiter gut – allerdings gelang ihr kein Punkt mehr. Nadine Malloy holte sich im Mittelpaar den Auftaktdurchgang und zog mit einem starken dritten Satz in Führung, aber die Schweinfurterin konterte und glich in dem äußerst engen Duell aus. Im Parallelspiel sicherte Yvonne Schneider hauchdünn die ersten beiden Sätze.

Mit 2:1 und zwei Kegel Vorsprung zog sie in den Schlussdurchgang, der mit nur 103 Kegeln katastrophal für sie verlief. Bei 1:3 Punkten und 72 Kegeln Rückstand war die Aufgabe für das Schlusspaar nahezu aussichtslos. Julia Weiß kam zwar im zweiten Satz in Fahrt und setzte sich mit einem Erfolg im vierten Satz über das starke Gesamtergebnis durch. Anja Obernöder spielte sogar ein paar Kegel mehr, Allerdings reichte es bei ihr nur noch zu einem 2:2. Germania

Marktbreit: Katharina Kleinschroth 3:1 (475:491), Christine Schneider 1:3 (542:564), Nadine Malloy 2:2 (558: 560), Yvonne Schneider 2:2 (520:552), Julia Weiß 2:2 (576:542), Anja Obernöder 2:2 (579:571).

Landesliga Nord Männer

SKC Eggolsheim – Lohengrin Kulmbach 3:5 PSW 21 Kitzingen – SV Herschfeld 7:1 1. SKC Floss – Polizei-SV Bamberg 4:4 TSV Schwandorf – FSV Sandharlanden 6:2 BW Harmonie Langenzenn – SKK Eschlkam 6:2

1. (1.) TSV Schwandorf 5 25 8 : 2 2. (2.) 1. SKC Floss 5 22 7 : 3 3. (3.) PSW 21 Kitzingen 5 23 6 : 4 3. (3.) SKK Eschlkam 5 23 6 : 4 5. (5.) BW Harmonie Langenzenn 5 21 6 : 4 6. (6.) Lohengrin Kulmbach 5 20 6 : 4 7. (7.) SV Herschfeld 5 18 4 : 6 8. (8.) Polizei-SV Bamberg 5 19 3 : 7 9. (9.) SKC Eggolsheim 5 15 2 : 8 10. (10.) FSV Sandharlanden 5 14 2 : 8

PSW 21 Kitzingen – SV Herschfeld 7:1 (3172:3091). Mit einem starken Heimauftritt ist Kitzingens Männern wieder ein überzeugender Sieg gelungen. Im Startpaar errangen Siegfried Bohn und Marcel Markert die ersten beiden Zähler. Während Markert alle Bahnen für sich entschied, gestaltete Bohn sein Duell nervenaufreibender. Nach einer ersten guten Bahn folgte ein deutlich schwächerer zweiter Abschnitt. Den Punkt holte er dennoch. Die dritte Bahn war noch schlechter. Zum Glück für die Gastgeber nutzte der Herschfelder dies nicht. Zum Abschluss verletzte sich Bohn noch, so dass die Kitzinger für die letzten zehn Würfe ihren Startspieler durch Norbert Walther ersetzten, um noch ein paar Holz zu ergattern. Doch das ging nicht gut.

Im Mittelpaar boten Gerhard Schwarzer und Christian Bohn Licht und Schatten. Zunächst lief es bei beiden wunschgemäß. Aber während Bohn sich mit 3:1 durchsetzte, hatte Schwarzer nicht so viel Glück. Er verlor sein Duell wegen sechs Holz weniger mit 1,5:2,5. Für die Kitzinger standen nun 3:1 Punkte und ein Plus von 65 Kegeln. Im Schlusspaar traten Michael Schwarzer und Uwe Gast ge-gen die stärksten Gastspieler an. Die Führung war zwar beruhigend, doch der Sieg war noch nicht gesichert. In einem spannenden Duell erkämpfte Michael Schwarzer am Schluss sechs Holz mehr und mit 2,5:1,5 Punkten den Sieg. Uwe Gast erwischte einen Glanztag und spielte 581 Holz. Sein Herschfelder Gegner kam immerhin auf 571 Holz.

Kitzingen: Siegfried Bohn 3:1 (443:448), Marcel Markert 4:0 (537:499), Christian Bohn 3:1 (552:512), Gerhard Schwarzer 1,5:2,5 (510:518), Michael Schwarzer 2,5:1,5 (549:543), Uwe Gast 2,5:1,5 (581: 571).

Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

ESV Schweinfurt II – SKK Helmbrechts 2:6 Germania Marktbreit – SKV Versbach 4:4 SKC Fölschnitz – TSV Lahm 6:2 Steig Bindlach – FC Eintracht Bamberg 2:6 TTC Gestungshausen – Gut Holz Schweinfurt 2:6

1. (1.) FC Eintracht Bamberg 5 31 10 : 0 2. (2.) SKV Versbach 5 25 7 : 3 3. (3.) Steig Bindlach 5 21 6 : 4 4. (4.) Germania Marktbreit 5 20 5 : 5 5. (5.) Gut Holz Schweinfurt 5 21 4 : 6 6. (6.) TSV Lahm 5 19 4 : 6 7. (7.) SKK Helmbrechts 5 18 4 : 6 8. (8.) SKC Fölschnitz 5 16 4 : 6 9. (9.) TTC Gestungshausen 5 15 4 : 6 10. (10.) ESV Schweinfurt II 5 14 2 : 8

Germania Marktbreit – SKV Versbach 4:4 (3162:3241). Mit einer veränderten Taktik machten die Marktbreiter zunächst wie erhofft Punkte. Charly Haaf blieb trotz zweier Satzgewinne mächtig unter Druck, brachte aber den Sieg heim. Frank Wille wurde für seine Konstanz mit einem starken Ergebnis belohnt. Im mittleren Abschnitt zog Markus Lohmüller bereits im dritten Durchgang mit Hilfe seines Gegners und auf dem letzten Wurf den dritten Punkt an sich.

Im Parallelspiel nahm Yannick Haaf im dritten Satz den Platz Christian Rüths ein. Er spielte abgezockt, räumte auf den vorletzten Wurf ein Bild zum Duellsieg und stellte so auf 4:0. Der Vorsprung von 64 Kegel war aber rasch dahin, da die Schlussspieler nicht in Fahrt kamen. Roland Knieling stand der 600 des besten Versbachers chancenlos gegenüber. Eberhard Knöchel verlor ebenfalls. So reichte es zumin-dest zum 4:4.

Marktbreit: Ernst-Karl Haaf 2:2 (547:541), Frank Wille 3:1 (572:534), Markus Lohmüller 2,5:1,5 (530:517), Christian Rüth/Yannick Haaf 2:2 (510:503), Roland Knieling 1:3 (511:600), Eberhard Knöchel 1:3 (492: 546).