Marco Müllers erstes Nachtrennen

Seine guten Leistungen aus der Saison im unterfränkischen Jugend-Kart-Slalom-Pokal bestätigte das Trio Marco Müller, Julian Friemelt und Kevin Friemelt vom AMC Kitzingen auf überregionaler Ebene, in dem sie sich für den ADAC-Bundesendlauf qualifizierten. Dazu löste Marco Müller auch noch das Ticket für die deutsche Meisterschaft.

Zur Ausscheidung des ADAC Nordbayern waren Julian Friemelt und Marco Müller als unterfränkische Meister nach Bad Brückenau gereist. Dort musste sich Marco Müller nur Bastian Düring (MSC Knetzgau) beugen. Beide hatten sich vorher schon beherzte Duelle auf unterfränkischer Ebene geliefert. Wie Marco Müller in der Klasse fünf, zeichnete sich auch Kevin Friemelt als nordbayerischer Vizemeister aus und qualifizierte sich für den Bundesendlauf. „Der Kevin hat in der zweiten Saisonhälfte eine tolle Entwicklung gemacht“, attestierte ihm sein Vater Markus Friemelt. Tatsächlich tat sich der Zwölfjährige in den ersten Monaten schwer, um dann aber aufzuholen und noch für Bad Brückenau zu qualifizieren. Dort wartete er mit einer guten Tagesform und darf jetzt seinen kleinen Bruder am 14./15. Oktober zum Bundesendlauf nach Kuppenheim begleiten, wo die besten 51 Jungs aller Altersklassen aufeinander treffen. Julian Friemelt war eine Klasse für sich bei den Jüngsten. Der erst Achtjährige hatte bis dato alle Rennen dieses Jahres siegreich bestritten und tat das auch in Bad Brückenau

Etwas kurios verliefen die Titelkämpfe des Bayerischen Motorsportverbandes in Ansbach. Dort hatte Julian Friemelt das Pech, bei Regen auf Slicks fahren zu müssen, weswegen er nach dem ersten Tag mit Platz sechs vorlieb nehmen musste. Am zweiten Renntag leistete er sich Pylonenfehler und landete letztlich auf Rang sieben. Kevin Friemelt war nach Tag eins sogar Zweiter, nachdem er im Regen zwei Bilderbuchläufe hingelegt hatte. Wie eng es zuging, verdeutlicht die Tatsache, dass der Kitzinger ohne den Pylonenfehler am Sonntag mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung bayerischer Meister geworden wäre. Wie die Friemelt-Brüder war in Ansbach auch für ihren Clubkameraden Christian Kahl Endstation im Reigen der Meisterschafts-Saison. Dagegen bewies Marco Müller in den vier Läufen binnen zwei Tagen Nervenstärke und Können. Er musste unter Flutlicht sein erstes Nachtrennen bewältigen, weil die Ältesten der Klasse fünf bis 21.30 Uhr am Samstag antreten mussten. Der 17-jährige Iphöfer kam zwar nicht ganz an den Sieger und amtierenden Deutschen Meister Christian Bachmann (MSC Auerbach) sowie Vizemeister Sebastian Klimas (MTC Waldkirchen) heran, war aber als Dritter auf Landesebene in Schlagdistanz.

Beim ADAC-Bundesendlauf und der Deutschen Meisterschaft hat der Sohn von AMC-Jugendtrainer Stefan Müller jetzt noch zwei Möglichkeiten, seine sehr erfolgreiche Laufbahn im Jugendbereich zu krönen. Denn mit der Volljährigkeit im kommenden Jahr muss sich der Iphöfer ein neues Betätigungsfeld suchen.