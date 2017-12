Mainfranken-Triathlon in Kitzingen

Rund 650 Teilnehmer aus der Region und darüber hinaus werden an diesem Samstag in Kitzingen zum neunten Main-Post-Mainfranken-Triathlon erwartet. Die Sportler messen sich wie immer auf der Volksdistanz und auf der olympischen Strecke. Für Oberbürgermeister Siegfried Müller ist der Wettstreit in Kitzingen eine feste Größe geworden. „Sie leisten mit ihrer Organisationsarbeit einen erheblichen Beitrag für das sportliche Geschehen ins unserer Stadt“, sagt er an die Adresse der Veranstalter.

Geändert haben sich diesmal die Startzeiten. Dadurch würden Schnittpunkte beim Radfahren in Sulzfeld entschärft, sagt Dieter Göpfert, einer der Organisatoren. Als Erstes steigen die Schwimmer in Sichtweite der Kitzinger Nordbrücke in den Main, um 600 Meter flussabwärts das Ufer zu erreichen, danach zwanzig Kilometer zu radeln und am Schluss noch zehn Kilometer zu laufen. Die Teilnehmer an der Volksdistanz starten zehn Minuten später und haben die gleichen Distanzen zu bewältigen. Um 13.30 Uhr sind die geübtesten Triathleten an der Reihe.

Nach 1670 Meter im Main haben sie vierzig Kilometer auf dem Fahrrad und zehn Kilometer in Laufschuhen vor sich. Wenn die Teilnehmer dem Main auf Höhe des Weinfestgeländes entsteigen, treten sie dann Richtung Sulzfeld in die Pedale. Auf der Olympischen Distanz fahren sie bis nach Eibelstadt im Würzburger Landkreis. Und so richtet Würzburgs sportlicher Landrat Eberhard Nuß auf der Homepage des Veranstalters auch ein Grußwort an die Beteiligten.



„Für sportliche aktive Menschen“, so übermittelt er, „gibt es kaum ein beglückenderes Gefühl, als das gesteckte Ziel erreicht zu haben und den Kampf gegen die Uhr und gegen sich selbst gewonnen zu haben – das ist die Kraftquelle, die Sportler immer wieder antreibt.“ Nuß wünschte wie auch Kitzingens Landrätin Tamara Bischof allen Teilnehmern viel Erfolg und ein unfallfreies Rennen.

Für Zuschauer interessant sind in Kitzingen die alte Mainbrücke sowie das Areal an den Wechselzonen und dem Zieleinlauf am Mainkai. Daneben sind die Radler in Sulzfeld oder in Eibelstadt gut zu erleben. Wer die Teilnehmer beim Laufen anzufeuern gedenkt, hat dazu in Kitzingen Gelegenheit, denn diese Disziplin spielt sich links und rechts des Mains zwischen Südbrücke und alter Mainbrü-cke ab.

Zu den ambitionierten Triathleten der Region gehören der Würzburger Jan Dieckow (Team Laufstil), mehrere Triathleten des SV 05 Würzburg wie Kevin Antoni oder der Sulzfelder Florian Staudt und Christian Dürr vom TV Ochsenfurt. Zu rechnen ist nach Meinung Dieter Göpferts mit Bernd Dornberger vom SV Altenschönbach. Und man darf auch gespannt sein, wie Dornbergers Tochter Amelie abschneiden wird. Dass Alter nicht vor Leistung schützt, will erneut Alfons Brückner von der TG Kitzingen zeigen, der wieder als einer der ältesten Teilnehmer am Start sein wird. In der Disziplin Volkstriathlon mit lokalen Hobbysportlern will sich erneut Kitzingens Bürgermeister Stefan Güntner versuchen.

OB Siegfried Müller wird den Pulk zur Mittagszeit begrüßen. Zur Siegerehrung um 17.30 Uhr kommen Kitzingens Sportreferent Manfred Marstaller und der stellvertretende Landrat Paul Streng. Das Rennen werden Andre Kässler (Radio Charivari) und Jonas Wirth kommentieren. Im Ziel werden alle Sportler von Majestäten des Kitzinger Hofstaates empfangen und mit Medaillen honoriert. Für die Besten aller Disziplinen gibt es Sachpreise.