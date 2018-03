Mainfranken enttäuschen auf ganzer Linie

Nächster Rückschlag für die HSG: Der Landesligist musste sich im Heimspiel mit 21:24 (11:10) nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit kaum erklärbar schwachen Leistung dem bisherigen Letzten HC Forchheim geschlagen geben. Trainerin Steffi Placht konnte nichts zu der Leistung sagen. Sie weilte mit einer Auswahlmannschaft des Bayerischen Handballverbandes auf einem Turnier in Duisburg.

Das hatten sich die Spielerinnen und Verantwortliche sicher anders vorgestellt. Ausgerechnet im Heimspiel zur Etwashäuser Kirchweih lieferten sie eine Leistung ab, mit der es ziemlich schwierig werden dürfte, die Liga zu halten. Zu wenig Aggressivität in der Abwehr, zu wenig Bewegung und kaum Durchschlagskraft im Angriff, dazu leisteten sich die Spielerinnen viel zu viele Fehler gegen einen Kontrahenten, der eigentlich recht einfach zu Werke ging.

Forchheim nahm größtenteils Melanie Meyer aus dem Spiel, die sich in Ballbesitz meist zwei Gegnerinnen gegenüber sah. Das wirkte! Nicht nur, weil Meyer auch nicht ihren besten Tag erwischt hatte. Vom Rest kam einfach zu wenig. „Man hat ja gesehen, was ist, wenn „Melle“ weggenommen wird. Du kannst spielen, was du willst, mit einem, oder mit zwei Kreisläufern, egal. Da kommt von den restlichen einfach zu wenig“, haderte Placht-Vertreter Peter Renner hörbar enttäuscht nach dem Spiel.

Mit der Defensiv-Leistung seiner Frauen mochte er noch einigermaßen zufrieden sein, wobei sich die Abwehr oft nur durch einen Wackler der Gegnerin viel zu leicht ausspielen ließ. Vorne haperte es gewaltig. „Da fehlten die Ideen. Man muss seine Dinger auch rein bringen“, analysierte Renner weiter. Dazu gesellten sich leichte technische Fehler, schon beim Fangen und Passen.

Dabei begann es ordentlich für die Gastgeberinnen. Zunächst nutzte Neuzugang Selina Geißler auf halblinks den Platz, der sich durch Forchheims Aufmerksamkeit für Melle Meyer ergab, zwei-, dreimal aus. Gute Züge der HSG waren dabei, beispielsweise beim Gegenstoß über Geißler, den Isabella Renner zum 6:2 (14.) abschloss. Oder als Melle Meyer die sich geschickt am Kreis lösende Merle Haarbrücker zum einsetzte (8:3, 17.).

Gegner Forchheim wirkte harmlos, bisweilen sogar ängstlich. Vielleicht machte das die Mainfranken zu sicher. Denn auf einmal fanden Linda Gärtner und Caroline Schmitt mehr und mehr die Lücken in der HSG-Abwehr. Hatten sich die Gäste zur Halbzeit bis auf ein Tor bedrohlich genähert, kippte die Partie nach etwa 40 Minuten langsam ttsächlich, auch weil Forchheim mutiger wurde und seine Chance auf den Sieg sah. Selina Golm brachte die Mainfranken beim 14:15 (42.) und 18:20 (51.) zwischendurch auf zwei Tore heran, so richtig erwachte der Kampfgeist ihrer Mannschaft aber erst in den letzten zwei Minuten, als offen gedeckt wurde. Christina Neeser verkürzte auf 21:23 (59.). Melanie Meyers Versuch ging 40 Sekunden vor dem Ende an die Latte (60.), im Gegenzug machte Forchheim den Sieg perfekt.

Forchheims Spielerinnen samt Trainer Thomas Ihrke jubelten hinterher. „Wir sind glücklich und erleichtert. Das war aber bei weitem nicht das beste Spiel von uns, eher eines der schlechteren. Wir wussten, dass Mainfrankens Spiel von Melanie Meyer abhängt, die Mitspielerinnen orientieren sich an ihr. Deswegen haben wir versucht, sie auszuschalten“, schilderte er die Marschroute. Für seine Mannschaft gehe es gegen den Abstieg. „Ob es am Ende reicht, werden wir sehen.“ Das gilt wohl genauso für die Mainfranken.

Das Spiel in der Statistik TV Etwashausen – HC Forchheim 21:24 (10:9) Mainfranken: Stefanie Schuller, Laura Oechsner; Selina Geißler (2), Christina Neeser (2), Janina Ruschin (1), Merle Haarbrücker (2), Julia Meyer (1), Jasmin Arlt, Selina Golm (4), Melanie Meyer (8/4), Nicole Meulenkamp, Isabella Renner (1), Johanna Knauer. Forchheim: Pia Simmerlein, Hannah Nemeth (2), Theresa Nemeth (1), Carolin Schmitt (7), Lina Gärtner (5/4), Anja Sauer (1), Mona Sokol (2), Ann-Kristin Gößwein (3), Pia Simmerlein, Christina Walz, Sabrina Molls (2/1), Alice Friedl (1), Hanna Lenhard, Deborah Irnsdorfer, Julia Kohnen. Schiedsrichter: Christine Büttner (MTV Stadeln)/Jennifer Kronschnabel (TSV Lichtenau). Zuschauer: 30. Siebenmeter: 5:5 (4:5 verwandelt). Zeitstrafen: 3x Janina Ruschin, Geißler, Julia Meyer, Melanie Meyer – 2x Molls, Walz. Spielfilm: 1:1 (2.), 4:1 (10.), 8:3 (17.), 10:4 (21.), 10:9 - 11:10 (34.), 12:13 (38.), 13:15 (41.), 15:17 (45.), 18:20 (51.), 18:22 (54.), 20:23 (57.), 21:23 (59.), 21:24.

Landesliga Nord Frauen

Mintraching/Neutraubl. – Nabburg/Schwarzenfeld 32:28 HSG Mainfranken – HC Forchheim 21:24 SG Schwabach/Roth – ESV Regensburg II 37:13 TSV Winkelhaid – HSG Pleichach 25:23 HSV Bergtheim II – SG Regensburg 27:24 TSV Lichtenau – HC Sulzbach/Rosenberg 22:30 SG Kunstadt/Weidhausen – SV Obertraubling 21:24