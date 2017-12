Kleinlangheim erlebt zweites Abenteuer

Vor ihrem vierten Auftritt in der Korbball-Bundesliga an diesem Sonntag haben die Spielerinnen des VfL Kleinlangheim schon so viel erreicht wie in der gesamten vorigen Saison. Die Mannschaft landete am zweiten Spieltag einen 5:4-Sieg gegen den Aufsteiger TV Feldkirchen und kann nicht nur deswegen optimistischer auf Teil zwei ihres Abenteuers Bundesliga blicken. Ob ihnen in den Spielen gegen die SpVgg Hambach und gegen den TSV Bergrheinfeld ein weiterer Erfolg gelingen wird?

„Wir wollen sehen, ob wir mit unserem Potenzial mitmischen können.“ Leon Wilhelm, Trainer des VfL Kleinlangheim

Das dürfte nicht so einfach werden, meint Trainer Leon Wilhelm. Er ist natürlich erleichtert, dass es diesmal schon so früh mit einem Erfolg geklappt habe. „Die Karten werden neu gemischt. Wir wissen, dass wir nicht ganz vorne mitspielen, aber wir können mithalten.“ Froh ist der Trainer, dass in Carmen Wilhelm wohl die Schlüsselspielerin des VfL von Beginn der Runde an dabei sein kann. Die Korbhüterin griff im Vorjahr wegen einer Verletzung erst ganz zum Schluss ein. Die Mannschaft hätte sie schon weit früher brauchen können. Ihr lädiertes Knie sei zwar im-mer noch nicht ganz fit, doch es hält offenbar den Belastungen der Bundesliga stand.

Im Vorfeld der Runde habe man sich in Kleinlangheim natürlich Gedanken gemacht, ob die Mannschaft nach dem schwierigen Vorjahr mit nur zwei Punkten in der höchsten Liga bleiben wolle, gibt Leon Wilhelm zu. „Sie war aber einstimmig dafür, dass wir drin bleiben – auch weil im ersten Jahr viel Pech mit dabei war. Wir wollen mal sehen, ob wir mit unserem Potenzial in der Liga mitmischen können“, sagt der Trainer erwartungsfroh.

In Carmen Wilhelm ist nun der Fixpunkt wieder dabei. Dem Trainer ist es aber wichtig, dass seine Mannschaft nicht nur auf sie reduziert werde. Auch im Rest seines Teams stecke viel Potenzial, die Spielerinnen hätten aus dem Vorjahr in der Bundesliga viel gelernt, sagt Leon Wilhelm. Gerade die jüngeren wie Anna Grafmans und Verena Riedl nennt er als Beispiele. „Die Mannschaft ist gut zusammengewachsen, das wird uns immer wieder bestätigt. Wir haben ein gutes Kreis-Spiel.“



Zudem sei es im zweiten Anlauf von Vorteil, dass man nun die Atmosphäre mit viel mehr Zuschauern gewohnt sei. Beim wesentlich schnelleren, intensiveren Spiel könne man eher mithalten. Diesmal wurde die Liga neben Feldkirchen um einen weiteren Aufsteiger, den TuS Langenholzhausen, auf zehn Mannschaften aufgestockt. Gerade die beiden Neuen gelte es auf dem Weg zum Klassenverbleib hinter sich zu lassen.

Etwas Sorgen bereitet dem Trainer allerdings der nach wie vor ziemlich dünne Spielerkader. Dieses Problem kenne er aus den letzten Jahren. In Nora Denner fällt eine Spielerin aus, die kürzlich Nachwuchs bekam. So hat der VfL aktuell sieben Spielerinnen, fünf stehen beim Korbball auf dem Feld. Verletzen dürfe sich möglichst niemand, sagt Leon Wilhelm.



Der Verein habe zwar eine starke und aufstrebende Nachwuchs-Abteilung. Doch die nächsten seien vom Alter her erst 15 oder 16 Jahre, neben dem Körperlichen sei auch die Spielweise in der Bundesliga ein großer Unterschied für den Nachwuchs. Trotzdem ist der Trainer zuversichtlich, dass der VfL die Klasse habe, um in der Liga zu bleiben.

Beim Blick auf den kommenden Spieltag sieht Leon Wilhelm gerade gegen Hambach Chancen. „Wir kennen sie gut, haben schon häufiger mit ihnen trainiert. Da könnte was drin sein, aber es kommt auf die Tagesform an.“

Korbball-Bundesliga Süd