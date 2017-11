Kleiner Schritt fehlt Karl zum Titel

Als in Kassel die finale Runde eingeläutet wird, ist Patrick Karl den Führenden dicht auf den Fersen. An dritter Stelle liegt der Ochsenfurter, der bei der deutschen Leichtathletikmeisterschaft als Favorit ins 3000-Meter-Hindernisrennen gegangen ist. Ein vierter Läufer kann noch folgen, danach verliert sich das Feld. Karl läuft im Windschatten des Berliners Hannes Liebach. 200 Meter vor dem Ziel ziehen die beiden zum Endspurt an, Titelverteidiger Martin Grau ist dem Tempo nicht mehr gewachsen. Meter um Meter fällt er zurück.

Es ist jetzt ein Duell zwischen Karl und Liebach. Man sieht Karl auf die Zähne beißen, den Wassergraben bewältigt er gekonnt. Gischt spritzt, es sind keine 150 Meter mehr. 8:31 liest man zu der Zeit auf der Anzeigetafel. Es ist kein großes Rennen, aber darauf kommt es gar nicht an. „Die deutsche Meisterschaft ist immer ein Platzrennen, nie ein Zeitrennen“, wird Klaus Karl später sagen. Ein Hindernis steht noch im Weg, Patrick Karl verzögert, macht ein, zwei Trippelschritte. „Ein Sicherheitssprung“, sagt Trainervater Klaus. Als der 20-Jährige gelandet ist, versucht er, noch einmal Tempo aufzunehmen, aber es reicht nicht mehr. Es fehlt der entscheidende Schritt auf Liebach, es fehlen: 48 Hundertstelsekunden.

Gefährliche Stimmung

Der Leichtathlet Patrick Karl ist erwachsen geworden. Unter den Junioren hatte er die letzten Jahre Heldenstatus genossen, er war im vergangenen Jahr deutscher U20-Meister und Zweiter der Europameisterschaft, das Jahr vorher bei der Weltmeisterschaft in der Ukraine Zwölfter und – zweitbester Europäer. Karl hatte sich freigelaufen.



In Kassel war er an diesem Wochenende Jüngster im Feld der erwachsenen Hindernisläufer, derjenige mit der wenigsten Erfahrung, wie er sagt – und doch irgendwie Favorit, weil er unter allen Startern die beste Zeit dieses Jahr gelaufen war: 8:35,93 an Pfingsten in Rehlingen/Saarland. „So etwas verpflichtet“, sagt Karl. Dazu 15 000 Zuschauer auf der Tribüne des Kasseler Auestadions. Eine Kulisse, die motiviert und eine gefährliche Stimmung erzeugt für einen Hindernisläufer wie Karl. Denn er darf sich nicht treiben oder gar mitreißen lassen vom Sog der Masse, er darf nicht zu schnell angehen, muss sich seine Kräfte einteilen.



Das Risiko, zu überziehen, besteht immer. Am Ende werden Läufer, die als Blitzstarter unaufhaltsam sind, meist wieder eingefangen. Also passt sich Karl dem Feld an, wie ein Rennpferd, das in der Box gehalten wird. Es wird ein Rennen, das von der Taktik lebt, in dem einer den anderen belauert.

Erst als der Titelverteidiger Martin Grau nach mehr als zwei Kilometern die Spitzenposition übernimmt, wird das Tempo schärfer. Karl hält sich im Windschatten – und bleibt dort auch noch, als Hannes Liebach nach vorne geht. Die letzte Runde, noch wenige Biegungen, dann die Zielgerade. Karl erreicht das letzte Hindernis, fängt an zu trippeln. „Ich war kaputt“, sagt er. Als er nach vorne schaut, ist Hannes Liebach den entscheidenden Schritt davongezogen. Ende der Aufholjagd.



Der Berliner läuft als Erster durch die Lichtschranke, 8:45,50 Minuten, sein Rivale aus Ochsenfurt keine halbe Sekunde später als Zweiter, bei 8:45,98. Klaus Karl spricht am Tag danach von einem „leichten Missgeschick“ seines Sprösslings, eine Folge müder Beine, aber wie Patrick deutet auch er diesen zweiten Platz als Silberstreif am Horizont. Den Eindruck, Gold verloren zu haben, erweckt weder der Vater noch der Sohn.

„Immerhin Zweiter!“, sagt Patrick Karl, und das Ausrufezeichen ist klar herauszuhören. Den Spagat zwischen der Welt der Junioren und dem Kosmos der Erwachsenen hat der 20-Jährige gut gemeistert. Die Zeit geriet in Kassel zur Nebensache. Denn als utopisch galt schon im Vorfeld, dass Karl sich für die Europameisterschaft oder gar für Olympia in Rio qualifizierte. Die Messlatte lag bei sportlichen 8:30 Minuten.



„Viele haben gemeint, das schaffst du schon“, erzählt der Ochsenfurter. Aber mal eben fünf Sekunden schneller zu laufen, das funktioniere nicht, sagt Klaus Karl, sein Trainer beim TV Ochsenfurt. Auch nicht mit sieben Einheiten pro Woche, die Patrick Karl in der Spitzensportgruppe der bayerischen Bereitschaftspolizei genießt.

Acht Monate freigestellt

Fünf Jahre dauert seine Ausbildung zum Polizeimeister, in der Regel sind es zweieinhalb – dafür stellt ihn sein Arbeitgeber in Dachau acht Monate im Jahr frei für seinen Sport. Perfekte Bedingungen für einen wie Karl, der ein konstantes Wachstum hingelegt hat, der sich von Jahr zu Jahr verbessert hat und der auch jetzt wieder klare Ziele vor Augen hat. Bei den deutschen U23-Meisterschaften Mitte Juli in Bochum-Wattenscheid wird er erneut als Favorit ins Rennen gehen; ob er gewinnt, hängt von vielen kleinen Faktoren ab – mitunter von wenigen Schritten.