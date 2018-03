Kitzinger Frauen gewinnen erneut

Seit vielen Jahren ist die TG Kitzingen beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) mit je einer Damen- und Herrenmannschaft in der Bezirksliga Unterfranken vertreten. Auch 2016 setzten die Damen ihre Siegesserie fort und bleiben damit hinter dem SV Würzburg (1. Bundesliga und Bayernliga) und dem SSKC Aschaffenburg (Bayernliga) weiterhin dritte Kraft im Schwimmbezirk Unterfranken. Die Herren belegten in diesem Jahr Rang sechs.

Beim DMS tritt einmal im Jahr die individuelle Leistung des einzelnen Schwimmers in den Hintergrund. Es zählen nur die Punkte für das Mannschaftskonto. Ausgehend vom Weltrekord (= 1 000 Punkte) werden die erzielten Zeiten in Punkte umgerechnet. Alle olympischen Schwimmstrecken (13) müssen zweimal besetzt werden, wobei ein Schwimmer maximal viermal und keine Strecke doppelt schwimmen darf. Die Aufstellung bedarf daher im Vorfeld einiger Rechenspiele, um die optimale Besetzung zu ermitteln. Von krankheitsbedingten Ausfällen größtenteils verschont, traten beide Kitzinger Mannschaften nahezu in Bestbesetzung an. Weil man auch ohne Disqualifikation durch das Programm kam, blieben keine Punkte liegen, und die Kitzinger erreichten ungefähr die vorher ermittelten Punktzahlen.

Mit jeweils vier Starts waren bei den Damen Hannah Voll mit 1 847 Punkte (200 m-, 400 m- und 800 m-Freistil und 400 m-Lagen), Chris Wiegand mit 1 781 Punkten (200 m-Rücken, 400 m-Lagen, 100 m- und 200 m-Schmetterling) und Viktoria Kolb mit 1 768 Punkten (50 m-, 100 m-, 200 m- und 400 m-Freistil) die fleißigsten Punktesammler. Bei allen Starts erzielten sie mehr als 400 Punkte. Mit 4:59,10 Minuten und 482 Punkten über 400 m-Freistil erreichte Hannah Voll TGK-intern die höchste Punktzahl. Ebenfalls mehr als 400 Punkte gelangen Franziska Conover über 50 m-Freistil. Weil es aber keine weiteren 50 m-Strecken im Programm gibt, musste sie zusätzlich die 100 m-Freistil und die für sie als Sprintspezialistin sehr langen 200 m-Rücken schwimmen. Insgesamt trug sie 1 091 Punkte zum Kitzinger Mannschaftsergebnis bei.

Verena Haberkorn (1 353), Carina Hiebl (1 013), Susi Völkel (973) und Jennifer Fries (258) sammelten die restlichen Punkte zum Gesamtergebnis von 10 084 Punkten. Damit lagen die TGK-Starterinnen 1 142 Zähler vor der zweitplatzierten SG Elsenfeld/Kleinwallstadt.

Aus der Kitzinger Männermannschaft ragte David Weinig heraus. ER schaffte als einziger mehr als 400 Punkte. Jeweils mit neuem Vereinsrekord sammelte er über 1 500 m-Freistil (18:58,75) 416 und über 200 m-Freistil (2:13,46) 412 Punkte. Seine 5:34,54 Minuten über 400 m-Lagen bedeuteten ebenfalls neuen Vereinsrekord. Dazu schwamm er noch die 200 m-Schmetterling und kam auf 1 443 Punkte und mit 2 300 auch auf die meisten Wettkampfmeter.

Platz zwei in der internen Punkteliste ging an Richard Lutsch, der bei seinen Starts insgesamt 1 245 Punkte sammelte. Ebenfalls viermal im Einsatz waren Markus Schätzlein (1 187), Julian Hiebl (1 161) und Marcel Mägerlein (1 095). Mit jeweils drei Einsätzen erschwammen Johannes Hiebl (872) und Maximilian Kunkel (830) die restlichen Punkte. Mit 7 833 Punkten verpassten sie zwar knapp die 8 000 Zähler lieferten aber eine neue Rekordpunktzahl ab.