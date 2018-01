Kein großer Favorit, keine ganz großen Namen

Die Laune lässt Bernd Reitstetter sich nicht verhageln: „Warum sollte ich mich nicht darauf freuen?“, fragt der unterfränkische Bezirksspielleiter im Vorfeld der Futsal-Bezirksmeisterschaft in Münnerstadt am Samstag. Vielleicht, weil die ganz großen Namen diesmal fehlen? Neben dem Landesligisten TG Höchberg ist lediglich Bayernligist FC Sand am Start, was die Klassen oberhalb der Bezirksliga angeht. Und das auch nur, weil die Sander als Titelverteidiger gesetzt sind.

„Das ist ein Trend, der schon fortgeschritten ist“, meint Reitstetter. „Ob das am Futsal liegt oder nicht, weiß ich nicht. Es ist halt ein Wettbewerb auf freiwilliger Basis und wir können niemanden zwingen. Wenn die Trainer der Ansicht sind, nicht Halle spielen zu wollen, müssen wir das akzeptieren.“ Erfreut ist Reitstetter aber naturgemäß nicht, dass die Bayernligisten Würzburger Kickers II, TSV Aubstadt, Viktoria Aschaffenburg, Alemannia Haibach und SV Erlenbach erst gar nicht zu den Vorturnieren angetreten sind. Für den Würzburger FV war in Runde eins Endstation, der TSV Großbardorf ist beim Rhöner Kreisentscheid ausgeschieden. Und auch Regionalligist FC 05 Schweinfurt hat die überdachte Kickerei heuer sausen lassen.

„Natürlich hätte ich meine besten Mannschaften gerne dabei gehabt“, sagt der Funktionär. So ist das ranghöchste Team der FC Sand, der amtierende bayerische Hallenmeister, der sich vorige Saison in Kitzingen auch die unterfränkische Krone gesichert hat. Die Sander zählen freilich auch diesmal zum Favoritenkreis, da will sich Trainer Uwe Ernst auch gar nicht rausreden: „Schon, aber wir haben nicht so eine Truppe wie letztes Jahr. Diesmal muss ich schauen, dass ich genug Spieler zusammenkriege.“

Müsste seine Mannschaft als Titelverteidiger nicht ran, wäre Ernst auch nicht böse: „Ich denke, dass wir nächstes Jahr vielleicht nicht mehr spielen. Ich bin es Leid, um Spieler zu betteln. Viele mögen die Halle nicht, haben Angst vor Verletzungen. Aber heuer beißen wir in den sauren Apfel und wollen uns gut verkaufen“, so der Trainer, der selbst zeitgleich mit der Traditionsmannschaft des FC 05 Schweinfurt bei einem Turnier bei München kicken wird, „ich habe immer gerne in der Halle gespielt“. Der FC wird beim Bezirksentscheid – wo es in der Vorrunde gegen den Bezirksligisten FC Geesdorf, Rhöner Kreisklassisten DJK Salz und Würzburger Kreisligisten TSV Retzbach geht – von Spielleiter Stefan Schmitt und Kapitän Daniel Krüger betreut; „Die haben ihre Instruktionen: Flach spielen, hoch gewinnen“, witzelt Ernst.

Entspannt gehen auch die Freien Turner in den Wettbewerb. Das Team von Norbert Barth ist schon in die Vorbereitung für die Bezirksliga-Rückrunde gestartet und „wir nehmen das Turnier gerne mit“, wie der Trainer sagt. „Die Jungs sind hallenbegeistert und wenn man sich über zwei Turniere qualifiziert hat, will man schon auch positiv auffallen“, meint Barth, ohne jenes positive Auffallen genauer definieren zu wollen: „In erster Linie wollen wir guten Fußball spielen und ein verletzungsfreies Turnier. Der Rest kommt von alleine.“ Für das Viertelfinale, in das neben den ersten beiden jeder Gruppe auch die zwei besten Dritten einziehen, soll es aber schon langen.

„Natürlich hätte ich meine besten Mannschaften gerne dabei gehabt.“

Gegner der Schweinfurter ist neben Gastgeber Münnerstadt und Mitfavorit Lengfeld die SG Aschaffenburg-Strietwald, die als A-Klassist die Aschaffenburger Futsal-Krone gewonnen hat. In der Favoritenrolle sieht Barth allerdings neben dem FC Sand eher den Schweinfurter Kreismeister FC Geesdorf: „Die haben es sehr, sehr gut gemacht.“

Das musste in Eltmann auch der SV Euerbach/Kützberg erfahren. Im Endspiel um die Kreismeisterschaft behielten die Geesdorfer mit 4:2 die Oberhand. Dennoch ist der Bezirksmeister von 2015 dabei. Und „das Halbfinale ist schon ein Ziel“, sagt Sportleiter Stephan Brunner, der die Mannschaft gemeinsam mit Oliver Kröner coachen wird. Um aber gleich zu relativieren: „Wenn es nichts wird, geht die Welt auch nicht unter.“ Der Bezirksliga-Zweite kommt mit einer „vernünftigen Mannschaft“, lediglich auf der Torwartposition gibt's Probleme: „Wir haben keinen etatmäßigen Keeper dabei und müssen noch ausknobeln, wer ins Tor geht“, sagt Brunner augenzwinkernd. Setzen die Euerbacher sich derweil in ihrer Gruppe gegen den Rhöner Kreisklassisten TSV-DJK Wülfershausen, West-Bezirksligisten TSV Rottendorf und Aschaffenburger Kreisligisten TSV Pflaumheim als Erster durch, würde der Weg ins Finale ausschließlich über Gruppenzweite führen. „Als Zweiter bist du aber nicht zwingend die schwächere Mannschaft“, sagt Brunner, der keinen klaren Favoriten ausmacht. „Es wird wahrscheinlich die glücklichste, nicht unbedingt die beste Mannschaft gewinnen.“

Mit der Favoriten-Suche hat auch Bezirksspielleiter Reitstetter seine Probleme: „Ich freue mich auf jeden Teilnehmer. Denn wer dabei ist, hat es auch verdient, beim Bezirksfinale zu spielen. Ich habe Höchberg gesehen, die sind schon top. Auch Sand als Titelverteidiger muss man auf der Rechnung haben. Ich persönlich würde mich aber auch für die Kreis- und A-Klassisten freuen, wenn es mit dem Sprung ins Viertelfinale klappt.“ Ein kleiner Sieger ist jeder Teilnehmer schon vorweg. Denn als Startgeld gibt's für jeden 100 Euro, zusätzlich zu den insgesamt 1000 Euro Preisgeld für das Sieger-Trio. Wer weiß, wer diesmal den dicksten Scheck mit nach Hause nimmt.

ONLINE-TIPP

Einen Liveticker mit Bildern und

Videos aus Münnerstadt gibt es

ab 15.30 Uhr unter diesem Link:

scrbliv.me/2466438