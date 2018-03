Škarabelas unruhige Nacht

Die 1:4-Niederlage von Unterpleichfeld beschäftigte Abtswinds Trainer Petr Škarabela noch lange. „Erst nach Mitternacht bin ich zur Ruhe gekommen“, räumt der 49-Jährige ein, der sich selbst einen „schlechten Verlierer“ nennt. An das Zustandekommen der ersten Saisonniederlage zu denken, sei für ihn „auch im Nachhinein noch eine Qual“ gewesen. In nur einer Viertelstunde ließ sich die Mannschaft komplett umwerfen, nachdem sie in Unterzahl geraten war und den Ausgleich kassiert hatte.

Ehe sich die Abtswinder neu sortieren konnten, lagen sie wenige Minuten später in Rückstand und ihr weiteres Schicksal nahm seinen Lauf. Mit etwas mehr Abstand zum Spiel erwachte Škarabelas Kampfgeist wieder. „Wir haben ein Spiel verloren, aber nicht die Meisterschaft“, sagt Abtswinds Trainer und sieht seine Mannschaft in der Tabelle weiterhin auf Rang eins. „Wir brauchen keine Krisensitzung einzuberufen oder gar unsere Qualität in Frage zu stellen“, wehrt er sich gegen vorschnelle Reaktionen auf eine Niederlage. Zwar verringerten die in der Tabelle folgenden Mannschaften den Abstand auf Abtswind, doch sammeln die Verfolger aus Euerbach, Höchberg oder Unterpleichfeld nach eigenen Angaben nur Punkte für den Klassenerhalt und eine möglichst sorgenfreie Runde. Nur das punktgleiche Vach deutete bereits an, ein Konkurrent um jenes Ziel sein zu können, das auch die Abtswinder erreichen wollen: die Meisterschaft.

Die nächste Etappe auf dem Weg dorthin ist das Heimspiel gegen Karlburg. Die Mannschaft von Trainer Patrick Sträßer gewann ihre letzten zwei Spiele gegen Lengfeld und Röllbach. Škarabelas Zuversicht, dass sich ein Spiel wie in Unterpleichfeld nicht so schnell wiederholen werde, und sein Vertrauen, dass seine Spieler wieder zu jenem Rhythmus finden, der sie in den vergangenen Wochen stark machte, werden allerdings von personellen Sorgen getrübt. Pascal Kamolz fehlt für zwei Spiele, Jürgen Endres, Sven Gibfried, Jonas Wirth, Daniel Hämmerlein und Damian Rzedkowski schon seit längerer Zeit. Frank Hartlehnert, Philipp Hummel und Adrian Dußler waren bis zuletzt angeschlagen. Der Übungsleiter hofft auf ihren Einsatz, ebenso dass Nicolas Wirsching und Lukas Wirth wieder mit vollen Kräften zur Verfügung stehen.

An Karlburg als Gegner haben die Abtswinder positive Erinnerungen. In der vergangenen Saison gewannen sie beide Duelle. Die Mannschaft aus dem Landkreis Main-Spessart behauptet sich in der Liga, obwohl ihr nach zahlreichen Abgängen eine schwierige Saison vorhergesagt worden war. Nach zuletzt sechs Punkten können die Karlburger mit neuem Selbstvertrauen nach Abtswind fahren, denn zu verlieren haben sie nichts. Verlieren kommt auch für Škarabela nicht in Frage: „Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft, dass wir mit einer guten Leistung am Samstag gegen Karlburg den nächsten Sieg einfahren.“ jst