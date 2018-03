Im Vorjahr fast Absteiger

A-Klasse Würzburg 2

ASV Ippesheim – TSV Aub 5:2 SV Gaukönigshofen – SpVgg Gülchsheim II 0:0 FC Eibelstadt II – FC Gollhofen 2:6 SV Bütthard II – FC Winterhausen 1:1 FC Kirchheim – SV Tückelhausen/Hohestadt 3:2 SV Kleinochsenfurt – SV-DJK Gaubüttelbrunn 3:1 Fuchsstadt/Albertshausen – TSV Frickenhausen 1:4

1. (3.) ASV Ippesheim 2 2 0 0 8 : 3 6 2. (2.) SV Kleinochsenfurt 2 2 0 0 7 : 3 6 3. (1.) FC Kirchheim 2 2 0 0 6 : 2 6 4. (3.) FC Winterhausen 2 1 1 0 4 : 2 4 5. (6.) SV Bütthard II 2 1 1 0 3 : 2 4 6. (10.) FC Gollhofen 2 1 0 1 8 : 6 3 7. (14.) TSV Frickenhausen 2 1 0 1 4 : 4 3 8. (5.) TSV Aub 2 1 0 1 4 : 5 3 9. (7.) SpVgg Gülchsheim II 2 0 2 0 2 : 2 2 10. (13.) SV Gaukönigshofen 2 0 1 1 0 : 2 1 11. (7.) FC Eibelstadt II 2 0 1 1 4 : 8 1 12. (11.) SV Tückelhausen/Hohestadt 2 0 0 2 3 : 6 0 13. (9.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 2 0 0 2 2 : 5 0 14. (11.) Fuchsstadt/Albertshaus. 2 0 0 2 2 : 7 0

Nach zwei Spieltagen haben nur noch die Absteiger aus der Kreisklasse Ippesheim und Kirchheim sowie Kleinochsenfurt eine weiße Weste. Ippesheim trumpfte bei 5:2-Erfolg gegen Aub auf. Bereits zur Pause war mit dem 3:0 eine Vorentscheidung gefallen. Der Sieg von Kirchheim wurde erst kurz vor Schluss unter Dach und Fach gebracht. Ein Freistoß aus 20 Metern von Neil Fisher sorgte für die Entscheidung.

Kleinochsenfurt hatte in der letzten Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert und ist nun mit zwei Erfolgen glänzend aus den Startlöchern gekommen. Gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft aus Gaubüttelbrunn besaß der SV eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die Partie wurde aber erst in der Schlussviertelstunde durch ein Eigentor entschieden. In Torlaune präsentierte sich Gollhofen mit dem klaren 6:2-Erfolg bei der Reserve von Eibelstadt. Aufsteiger Frickenhausen konnte nach der Heimniederlage gegen Kirchheim mit einem Auswärtssieg in Fuchsstadt überraschen. Beim Vorjahresvierten gelang ein 4:1 Erfolg.

ASV Ippesheim – TSV Aub 5:2 (3:0). Tore: 1:0 Manuel Schaumann (21.), 2:0 Nils Ott (32.), 3:0 Michael Lilli (38.), 3:1 Marc Hofmann (61.), 4:1 Marcus Pfeiffer (65.), 5:1 Nils Ott (77.), 5:2 Dominik Heinze (82.).

SV Fuchsstadt/Albertshausen – TSV Frickenhausen 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Philipp Meintzinger (13.), 0:2 Johannes Hofmann (45. +1), 0:3 Philipp Hemmerich (59.), 0:4 Johannes Hofmann (79.), 1:4 Felix Meis (80.).

SV Kleinochsenfurt – SV-DJK Gaubüttelbrunn 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Edwin Aber (1.), 1:1 Florian Schebler (16.), 2;1 Erturul Senel (50.), 3:1 Eigentor (75.).

FC Kirchheim SV Tückelhausen/Hohestadt 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Justin Oster (14.), 1:1 Felix Meinzinger (29.), 2:1 Timo Graf (44.), 2:2 Daniel Dörr (59.), 3:2 Neil Fisher (89.). Gelb-Rot: Christopher Pfeiffer (Kirchheim) wegen Reklamieren (71.). Alexander Ebel (Kirchheim) wegen Unsprortlichkeit (90.). Martin Rüger (Tückelhausen(Hohestadt) wegen Unsportlichkeit (90.).

SV Bütthard II – FC Winterhausen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Fabian Mainberger (45.), 1:1 Johannes Kemmer (75.).

FC Eibelstadt II – FC Gollhofen 2:6 (0:2). Tore: 0:1 Jonas Jackwirth (7.), 0:2 Jan Wagner (27.), 0:3 Jan Wagner (54.), 1:3 Jonas Hoos (57.), 1:4 Tobias Hain (64.), 1:5 Tobias Hain (72.), 2:5 Markus Scheder (79.), 2:6 Jonas Jackwirth (85.).