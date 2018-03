Im 13. Spiel reißt Castell/Wiesenbronns Serie

A-Klasse Schweinfurt 2

SamstagTSV Nordheim/Sommerach II – SV Stammheim II 1:1 DJK Schweinfurt II – FC Fahr 1:1 Fortuna 96 Schweinfurt – SV-DJK Unterspiesheim II 1:1 FV Türkgücü Schweinfurt – TSV Grafenrheinfeld II 3:1 FC Altstadt Schweinfurt – DJK Hirschfeld II 1:0 SC Weyer – SC 1900 Schweinfurt 5:1 MontagDJK Hirschfeld II – TSV Grafenrheinfeld II 2:7 TSV Nordheim/Sommerach II – DJK Schweinfurt II 1:2 SC Weyer – Fortuna 96 Schweinfurt 1:2 SG Herlh./Zeilitzh. – FC Fahr 0:4

1. (2.) FC Fahr 22 17 1 4 72 : 25 52 2. (1.) FV Türkgücü Schweinfurt 22 17 1 4 69 : 27 52 3. (4.) SV-DJK Unterspiesheim II 20 12 2 6 53 : 38 38 4. (3.) FV Sulzheim 21 12 2 7 55 : 42 38 5. (5.) SV Stammheim II 20 11 3 6 57 : 41 36 6. (6.) FC Altstadt Schweinfurt 22 12 0 10 56 : 47 36 7. (7.) SC Weyer 21 10 3 8 39 : 32 33 8. (8.) TSV Grafenrheinfeld II 22 8 4 10 43 : 37 28 9. (10.) Fortuna 96 Schweinfurt 20 8 3 9 42 : 41 27 10. (9.) SG Herlh./Zeilitzh. 22 8 1 13 36 : 58 25 11. (11.) SC 1900 Schweinfurt 21 6 0 15 33 : 81 18 12. (12.) TSV Nordheim/Sommerach II 21 5 2 14 26 : 53 17 13. (13.) DJK Hirschfeld II 21 5 1 15 32 : 71 16 14. (14.) DJK Schweinfurt II 21 4 3 14 30 : 50 15

TSV Nordheim/Sommerach II – SV Stammheim II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Rainer Ziegler (67., Foulelfmeter), 1:1 Seffen Jakob (85.). DJK Schweinfurt II – FC Fahr 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Markus Hornung (11.), 1:1 Michael Krapf (76., Eigentor). Gelb-Rot: Felix Zirkelbach (Schweinfurt, 87.), Kamel Saidane (Schweinfurt, 90.). TSV Nordheim/Sommerach II – DJK Schweinfurt II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Julian Schuler (37.), 0:2 Julian Schuler (38.), 1:2 Moritz Heinrich (67.). Sg Herlheim/Zeilitzheim – FC Fahr 0:4 (0:4). Tore: 0:1 Markus Hornung (2.), 0:2 Markus Hornung (12.), 0:3 Timmy Tölk (20.), 0:4 Timmy Tölk (36.). Gelb-Rot: Marco Schulz (Fahr, 70., wiederholtes Foulspiel)

A-Klasse Schweinfurt 4

SV Kolitzheim – SG Klein-/Großlangheim 0:3 TSV Abtswind III/Feuerbach – TSV Geiselwind 2:2 FC Donnersdorf II/Traustadt – FC Geesdorf II 5:1 SV Mönchstockheim – VfL Volkach II 2:2 SV Rügshofen – SG Gerolzhofen II/Michelau II 2:1 SG Castell/Wiesenbronn – Ebrach/Großgressingen 2:0 MontagFC Geesdorf II – TSV Geiselwind 0:3 FC Donnersdorf II/Traustadt – SV Kolitzheim 0:5 VfL Volkach II – SG Klein-/Großlangheim abges. SV Rügshofen – SG Castell/Wiesenbronn 2:2 Altenschönbach/S. – Ebrach/Großgressingen 3:2

1. (1.) SG Castell/Wiesenbronn 21 19 1 1 82 : 12 58 2. (2.) SG Klein-/Großlangheim 20 17 2 1 50 : 10 53 3. (3.) VfL Volkach II 20 11 6 3 42 : 24 39 4. (4.) SV Mönchstockheim 21 11 4 6 51 : 36 37 5. (5.) SG Gerolzhofen II/Michelau II 22 10 2 10 37 : 33 32 6. (6.) FV Dingolshausen 20 9 2 9 45 : 35 29 7. (8.) SV Rügshofen 20 7 6 7 37 : 49 27 8. (7.) TSV Abtswind III/Feuerbach 20 7 6 7 28 : 47 27 9. (9.) TSV Geiselwind 20 7 5 8 45 : 30 26 10. (11.) SV Kolitzheim 20 5 6 9 41 : 56 21 11. (12.) Altenschönbach/Siegendorf 21 6 2 13 47 : 69 20 12. (10.) SC Ebrach/Großgressingen 21 5 4 12 28 : 42 19 13. (13.) FC Donnersdorf II/Traustadt 22 3 4 15 30 : 62 13 14. (14.) FC Geesdorf II 20 1 2 17 9 : 67 5

Hektische Schlussphase in der Begegnung zwischen Abtswind III/Feuerbach und dem TSV Geiselwind. Dabei zog sich Schiedsrichter Ertan Yilmaz den Unmut beider Seiten zu. Erst sprach er Geiselwind einen umstrittenen Handelfmeter zu, dann stellte er TSV-Angreifer Brünner vom Platz - dieser hatte sich offenbar zu ausgelassen gefreut. Als Abtswinds Schlussmann Klein den Strafstoß parierte, ließ der Unparteiische die Ausführung wiederholen. Im zweiten Anlauf traf Gästetrainer Heckel zum Ausgleich.

Zwölf Siege am Stück hatte die SG Castell/Wiesenbronn seit der Niederlage in Großlangheim Ende September in der Liga verbucht. Am Ostermontag riss diese Serie nun. Auf dem kleinen Nebenplatz in Rügshofen sah sich der Tabellenführer gar zweimal einem Rückstand gegenüber und muss nach dem späten Ausgleich per Eigentor mit dem Punkt sogar zufrieden sein.

SV Kolitzheim – SG Klein-/Großlangheim 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Christopher Emmerling (38.), 0:2 Paul Glaser (54.), 0:3 Michael Kotzer (77.). TSV Abtswind III/Feuerbach – TSV Geiselwind 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Michael Ludwig (66.), 2:0 Karsten Krauß (72.), 2:1 Andreas Klein (83.), 2:2 Andreas Heckel (90.+4, Handelfmeter). Gelb-Rot: Moritz Brünner (Geiselwind, 90.+3, ) SG Donnersdorf II/Traustadt – 1.FC Geesdorf II 5:1 (1:1). Tore: 0:1 Evert Rosario (10.), 1:1 Johannes Kelber (37.), 2:1 Manuel Pfaff (50.), 3:1 Sebastian Lenhard (63.), 4:1 Maximilian Volk (76.), 5:1 Johannes Schmitt (86.). SV Mönchstockheim – VfL Volkach II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Stefan Höfer (12.), 1:1 Johannes Kober (28.), 1:2 Stefan Höfer (71.), 2:2 Johannes Kober (85.). SV Rügshofen – SG Gerolzhofen/Michelau II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Thomas Hahn (22.), 2:0 Fabian Thoms (33.), 2:1 Marcel Russ (48.). Gelb-Rot: Timo Geissler (Rügshofen, 86., wiederholtes Foulspiel), Martin Rothenanger (Gerolzhofen II, 90.+3, wiederholtes Foulspiel), Christian Kneißl (Rügshofen, 90.+3, wiederholtes Foulspiel). SG Castell/Wiesenbronn – SG Ebrach/Großgressingen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Tobias Gnebner (65.), 2:0 Mario Paul (85.). FC Geesdorf II – TSV Geiselwind 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Matthias Klein (12.), 0:2 Matthias Senft (23.), 0:3 Christian Kunze (75.). FC Donnersdorf II/Traustadt – SV Kolitzheim 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Tim Willner (17., Eigentor), 0:2 Andreas Schranz (35.), 0:3 Sascha Servatius (54.), 0:4 Tobias Thurn (76., Eigentor), 0:5 Bennet Speth (88.). SV Rügshofen – SG Castell/Wiesenbronn 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Christoph Beyer (36.), 1:1 Tobias Gnebner (55.), 2:1 Timo Geisler (85.), 2:2 Fabian Thoms (89., Eigentor). SV Altenschönbach/Siegendorf – SC Ebrach/Großgressingen 3:2 (2:2). Tore: 0:1 Ivo Königer (15.), 0:2 Clemens Dietmeyer (22.), 1:2 Stefan Stöckinger (41.), 2:2 Stefan Stöckinger (42.), 3:2 Frank Hugo (48.).