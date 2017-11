Hüttenheim holt in letzter Minute ein 2:2

B-Klasse 1 Würzburg

B-Klasse 2 Würzburg

B-Klasse 3 Würzburg

Soccer Club Würzburg – SV Markt Einersheim II 7:2 (2:1) Tore: 1:0 Christoph Nörling (27.), 1:1 Christian Schatz (30.), 2:1 Andreas Lazar (45.), 3:1 Waqas Ahmad (61.), 4:1 Tobias Gold (64.), 4:2 Rene Demmel (72.), 5:2 Boris Haigis (75.), 6:2 Boris Haigis (82.), 7:2 Waqas Ahmad (87.).

FV Ülkemspor Kitzingen – SV Hüttenheim 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Tolunay Arayici (25.), 1:1 Robin Wurdinger (65.), 2:1 Serkan Helvaci (80.), 2:2 Pascal Meyer (90.).

TSV Repperndorf II – FC Iphofen II 0:12 (0:4). Tore: 0:1 Markus Dörr (6.), 0:2 Azad Ali (17.), 0:3 Daniel Förster (23.), 0:4 Philip Straub (40.), 0:5 Philip Straub (51.), 0:6 Oliver Ar-nold (60.), 0:7 Sebastian Most (67.), 0:8 Sebastian Most (70.), 0:9 Sebastian Most (73.), 0:10 Tobias Jungfleisch (75.), 0:11 Azad Ali (80.), 0:12 Azad Ali (88.).

TSV Sulzfeld/Erlach III – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Simon Kiemer (20.), 0:2 Marco Hiller (48.), 0:3 Dominik Krenzer (63.), 1:3 Marvin Geitz (65.), 2:3 Korbi-nian Kiemer (80.).