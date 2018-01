Hofmann staunt über sich selbst

Das traditionsreiche Augsburger Rosenaustadion mit frisch renovierten Leichtathletikanlagen hat Matthias Hofmann zur Höchstleistung inspiriert. Der Leichtathlet des TSV Eibelstadt wurde über 400 Meter seiner Favoritenrolle gerecht und gewann den bayerischen Meistertitel bei der U18. Nach 50,52 Sekunden erreichte er mit komfortablem Vorsprung als Erster das Ziel.

Dass es nicht zu der erhofften Zeit unter 50 Sekunden reichte, lag nach Einschätzung von Trainer Christian Zillober an einem simplen Umstand: Hofmann hatte den vor ihm laufenden letztjährigen deutschen Meister über 300 Meter, Florian Zeitler (LG Stadtwerke München), schon nach kurzer Distanz eingeholt. Dies habe Hofmann zur irrigen Annahme verleitet, er sei das Rennen zu schnell angegangen, und er drosselte etwas das Tempo. „Sonst wäre die Fünfzig-Sekunden-Grenze vielleicht gefallen“, teilte Zillober mit. Die nächste Chance dafür besteht in anderthalb Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Ulm. Am zweiten Wettkampftag trat Hofmann noch über die 200 Meter an, nicht gerade seine Paradestrecke. Nach 23,21 Sekunden im Vorlauf wurde er im Endlauf mit 23,27 Sekunden Sechster.

Über zwei persönliche Bestleistungen und zwei Silbermedaillen durfte sich Tim Wermuth von der TG Kitzingen freuen. Er lief die 100 Meter in 10,97 Sekunden, nachdem er kürzlich bei der unterfränkischen Meisterschaften im Kitzinger Sickergrund mit mehr Rückenwind 10,98 Sekunden gebraucht hatte. Über 200 Meter steigerte er seine Bestzeit von 22,61 auf 22,35 Sekunden, und er wurde auch hier Zweiter. „Er zeigte, in welch hervorragender Form er sich zurzeit befindet“, stellte Trainerin Christine Henneberger fest. „Dies lässt auf eine gute Platzierung bei den deutschen Meisterschaften am 5. und 6. August in Ulm hoffen.“ Seine Schwester Lara Wermuth war am Wochenende zuvor in Regensburg bei den bayerischen U16-Meisterschaften über die 100 Meter ebenfalls Zweite geworden.

Nicht so gut lief es in Augsburg für Hendrik Gühlen, der nach dem Vorlauf über 100 Meter nach einer Muskelverletzung aufgeben musste. Dadurch konnte die gesamte Kitzinger U20-Staffel nicht starten. „Hier wäre ein Platz auf dem Treppchen sicher gewesen“, stellte Henneberger fest. Bei den Frauen kam Maresa Klingert in den 100-Meter-Endlauf und wurde in 12,41 Sekunden Achte. Für ihre Vereinskameradin Michelle Kemmer reichten 12,86 Sekunden nicht zum Einzug ins Finale.

Für Sophie Gühlen war bei der U18 ebenfalls nach dem Vorlauf Schluss. Sie hat nach langer Trainingspause noch nicht wieder an ihre Form anknüpfen können. Florian Düll startete bei den Männern im Dreisprung und wurde mit 13,12 Metern Vierter.