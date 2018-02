Hoffnung nach einer lausigen Vorrunde?

Zwischen Hoffen und Bangen bewegten sich die Hockeyspieler des Marktbreiter HC beim letzten Saisonheimspiel gegen den TV Schwabach. Die Gastgeber holten beim 2:2 einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, vergaben aber Torgelegenheiten, die für mehrere Begegnungen gereicht hätten. Dadurch ließen sie die Gelegenheit aus, vom Tabellenende auf einen Nichtabstiegsplatz zu springen.

Die Marktbreiter spannten die rund 40 Zuschauer auf die Folter, auch wenn sie nach Ansicht ihres Spielertrainers Alexander Stahl eines ihrer besten Saisonspiele hinlegten. Denn sie hatten mit einer kurzen Ecke nach einer halben Stunde die erste nennenswerte Gelegenheit, die aber ergebnislos verpuffte. In den verbleibenden fünf Minuten bis zum Pausenpfiff waren die Gastgeber unaufmerksam und ermöglichten Schwabachs Nick Distler bei einem Abpraller den 1:0-Führungstreffer (34.) für die Mittelfranken. Nach 44 Minuten kamen die Gäste zu ihrer zweiten klaren Chance, doch zur Erleichterung des heimischen Anhangs bereinigten Markus Adam und Torwart Andreas Aufmuth die brenzlige Situation.

Die abstiegsbedrohten Höckerer boten den Gästen die Stirn, und nach 52 Minuten bewies Routinier Matthias Berneth seine Klasse, als er nach einem langem Ball drei Schwabacher plus deren Torsteher narrte und per Rückhand den 1:1-Ausgleichstreffer markierte. Zwei Minuten später wurde Berneth auf Kosten eines Strafstoßes von der Schwabacher Abwehr gefoult, doch den Gastgebern fehlte die Cleverness, um daraus Kapital zu schlagen. Denn nach dem Pfiff der Schiedsrichter handelte sich der Sturmführer eine Zeitstrafe ein, weil er sich mit den Schiris anlegte und musste deswegen zusammen mit Spielertrainer Alexander Stahl die Strafbank drücken. Obendrein scheiterte Jochen Schumann beim Strafstoß am prächtig reagierenden Nikolai Metscher im Schwabacher Kasten. In der Folgezeit vergaben Matthias Berneth und Lukas Götz nach kurzen Ecken weitere aussichtsreiche Einschussgelegenheiten und Matthias Berneth vermochte auch einen zweiten Strafstoß nicht im Gehäuse unterzubringen.

Wer so viele Chancen auslässt, braucht sich bekanntlich nicht wundern, wenn es Gegentore gibt. Die Gäste schalteten nach einem Ballgewinn in der 66. Minute schnell um, und Nick Distler besorgte mit seinem zweiten Treffer erneut die Schwabacher Führung. „Unserer Chancenverwertung war heute unter aller Kanone“, übte sich Alexander Stahl in Selbstkritik. Er stellte seiner Mannschaft aber insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Während Matthias Ecke erneut nach einer kurzen Ecke scheiterte, erlöste Lukas Götz die Heimmannschaft kurz vor Ultimo mit dem 2:2-Ausgleichstreffer.

Der eine Punkt reichte zumindest aus, um die punktgleichen Bayreuther vom vorletzten Platz zu verdrängen. Jetzt liegen die Marktbreiter nur noch einen Punkt hinter dem Drittletzten HG Nürnberg II. Zum letzten Spiel der Oberliga-Saison müssen die MHC-Höckerer kommenden Samstag zum Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth II. Bei zwei Absteigern sind die Marktbreiter noch nicht gerettet. Mindestens einen Punkt müssen sie beim Saisonausklang in Fürth noch holen oder am besten einen Sieg landen. Da Nürnberg II den TSV Grünwald empfängt und Bayreuth in Schwabach antreten muss, sind die Karten ziemlich gleich verteilt, was auf ein enges Fernduell hindeutet.

Die Marktbreiter waren nach dem Oberliga-Abstieg vor vier Jahren drei Spielzeiten in der Verbandsliga zuhause gewesen, ehe sie im vergangenen Jahr die Rückkehr in die Oberliga geschafft hatten. Sollte der Fahrstuhl die Marktbreiter nächste Woche wieder mit nach unten nehmen, dann liegt die Ursache dafür schon Monate zurück. Denn sie hatten eine lausige Vorrunde ohne jeglichen Punkgewinn fabriziert und damit die Klassenerhalts-Aktien auf ein Minimum absinken lassen.

Oberliga Bayern Feld, Männer

Marktbreiter HC – TV 48 Schwabach 2:2 Bayreuther TS – SpVgg Greuther Fürth 4:5 TSV Grünwald – Münchner SC II 3:6