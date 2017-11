Helbich ratlos und Held zufrieden

U-19-Junioren Bezirksoberliga

TSV Großbardorf – SG Winkels 3:3 VfR Goldbach – DJK-TuS Aschaffenburg-Leider 2:0 TSV Bergrheinfeld – FC Sand 1:0 SSV Kitzingen – JFG Kreis Würzburg Südwest 1:1 JFG Hochspessart – SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:3 TSV/DJK Wiesentheid – SV Heidingsfeld 1:2

1. (1.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 1 1 0 0 3 : 1 3 2. (1.) VfR Goldbach 1 1 0 0 2 : 0 3 3. (1.) SV Heidingsfeld 1 1 0 0 2 : 1 3 4. (1.) TSV Bergrheinfeld 1 1 0 0 1 : 0 3 5. (1.) SG Winkels 1 0 1 0 3 : 3 1 5. (1.) TSV Großbardorf 1 0 1 0 3 : 3 1 7. (1.) JFG Kreis Würzburg Südwest 1 0 1 0 1 : 1 1 7. (1.) SSV Kitzingen 1 0 1 0 1 : 1 1 9. (1.) TSV/DJK Wiesentheid 1 0 0 1 1 : 2 0 10. (1.) FC Sand 1 0 0 1 0 : 1 0 11. (1.) JFG Hochspessart 1 0 0 1 1 : 3 0 12. (1.) DJK-TuS Aschaffenburg-Leider 1 0 0 1 0 : 2 0

SSV Kitzingen – JFG Kreis Würzburg Südwest 1:1 (1:1). Beim Aufsteiger SSV Kitzingen zeigte sich Trainer Dominik Held zufrieden mit der Leistung seiner Jungs, jedoch nicht mit dem Ergebnis. „Der Spielverlauf war für uns etwas unglücklich. Wir hatten viel Ballbesitz und auch die besseren Chancen.“ Die Gäste aus Eisingen, Höchberg, Kist und Umgebung zogen mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung. Lennart Bolgs Distanzschuss aus etwa 20 Metern ging unhaltbar für SSV-Torwart Fabian Zehn ins lange Eck (23.). In der Folge verstärkten die Gastgeber den Druck, Vincent Held scheiterte erst bei zwei Schüssen am JFG-Torwart Tizian Köth. Dann zirkelte er einen Freistoß aus 17 Metern in die kurze Ecke zum 1:1-Ausgleich (38.). Auch im zweiten Abschnitt blieben die Kitzinger überlegen, bei ihrer besten Chance wurde ein Tor von Kevin Brandmann aber wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Die Gäste verbreiteten im Angriff kaum Gefahr und brachten den Punkt über die Runden.

Tore: 0:1 Lennart Bolg (23.), 1:1 Vincent Held (38.).

TSV/DJK Wiesentheid – SV Heidingsfeld 1:2 (0:1). So richtig zu erklären vermochte Wiesentheids Trainer Helmut Helbich die Niederlage zum Auftakt nicht. „Du verlierst ein Spiel und weißt nicht warum“, meinte er. Kaum war angepfiffen, geriet seine neu formierte Elf bereits in Rückstand, weil ein Verteidiger den Ball vertändelt hatte. In der Folge verbuchten die Gastgeber deutlich mehr Spielanteile für sich, am Strafraum waren sie jedoch mit ihrem Können meist am Ende. Torchancen blieben auf beiden Seiten selten. Die Gäste setzten auf eine starke Defensive und warteten auf die Fehler des Gegners, was sich auszahlte. Vor dem zweiten Treffer patzte TSV/DJK-Torwart Alexander Nasca, was erneut Diaby nutzte. Leon Beßlers Abstauber zum 1:2-Anschluss fiel nur wenig später, doch in der Folge blieb das Anrennen der Gastgeber erfolglos.

Tore: 0:1 Sita Diaby (2.), 0:2 Sita Diaby (63.), 1:2 Leon Beßler (72.). ast