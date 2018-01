Handa kämpft gegen PS-Monster

Sollte am kommenden Sonntag in Hausen/Rhön beim 48. Hauenstein-Bergrennen des Motorsportclubs Rhön das Wetter halten und Uwe Lang nicht erneut einen Strich durch die Rechnung machen, dürfte dem Favoriten der Gesamtsieg nur schwer zu nehmen sein. Dagegen deutet sich ein heißer Kampf um den Tourenwagen-Divisionssieg an. Hier begegnen sich der Österreicher Herbert Pregartner, der Markt Einersheimer Norbert Handa, Holger Hovemann aus Buchen-Böddigheim und Björn Wiebe vom MSC Odenkirchen.

Pregartner hat in seinem hochgerüsteten Porsche GT2/RSR bärenstarke 911 PS zur Verfügung und damit auf einer der längsten Bergrennstrecken Deutschlands mit 4,2 Kilometern gewisse Vorteile. Norbert Handa stehen in seinem Lancia Delta Integrale HF 650 PS zur Verfügung. Er will den Tourenwagensieg nicht vorzeitig vergeben sehen. „In der Rhön bin ich schon immer gerne gefahren“, stellt der zweimalige deutsche Tourenwagen-Bergmeister fest – und er sagt dem Rivalen aus der Steiermark den Kampf an. Björn Wiebe hat in seinem Renault Laguna zwar weit weniger Leistung, aber der deutsche Bergmeister ist in seinem Zwei-Liter-Hubraum-Auto pfeilschnell. Hovemanns Renner ist nur äußerlich ein Opel Kadett, der Prototyp wird von einem 750 PS liefernden Judd-Aggregat angetrieben.

Im Kampf um die Plätze auf dem Gesamtsieger-Podest wollen Dino Gebhardt (Kehl) im Osella PA20S und der amtierende deutsche Bergmeister Frank Debruyne (Neuried) im Dallara F-303 Formel-3-Renner hinter Uwe Lang ein Wörtchen mitreden. Rasant ist auch der Breisgauer Alexander Hin in seinem Formel 3000-Renner unterwegs, doch darf er nur außer Konkurrenz mitmachen.



Vom AMC Kitzingen mischen neben Handa Norman Struckmann, Jürgen Schuster, Christian Dümler und Martin Schug mit. Der Bordnetzentwickler Struckmann ist dieses Jahr beruflich stark eingespannt und fährt deswegen nur die Unterfranken-Rennen in Hausen und Eichenbühl. „Ich habe sieben Starter in meiner Klasse, das wird interessant“, sagt der Fahrer im Ford Escort Cosworth.

Schuster hat in seinem Mazda RX7 Leistungsnachteile gegenüber der Konkurrenz. Und Dümler hat sich ein ruhigeres Jahr genehmigt. Er überzeugte aber bislang mit dem zweiten Platz (Wolsfeld) der Achtventiler-Fahrzeuge in der Klasse bis 2000 Kubikzentimeter und landete gar den Achtventiler-Sieg beim Europameisterschaftslauf am Glasbach. Er fährt jetzt noch in Hausen und in Osnabrück, ehe sein Vater Thomas Dümler in Eichenbühl mit dem VW Golf II das Jahr der Dümlers in der deutschen Meisterschaft abschließt.

Ebenfalls einen Golf fährt Martin Schug. Dem in Volkach stationierten Bundeswehrsoldaten geht es in der Rhön einfach um persönliche Verbesserungen.