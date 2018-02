Großlangheim nimmt den vierten Anlauf

Eine kuriose Saison haben die Luftpistolenschützen des SV Großlangheim hinter sich. Als Meister in der Unterfrankenliga standen sie am Ende ganz oben – und gewannen sogar noch den Aufstiegswettkampf zur Bayernliga Nordwest. Damit war so manches Tief während der Runde wieder vergessen, das den Aufstieg in die Ferne hatte rücken lassen. Jetzt starten die Großlangheimer einen vierten Anlauf in der höchsten Schützenklasse Bayerns und geben sich zuversichtlich, dass sie der Fahrstuhl dieses Mal nicht sofort wieder mit nach unten nimmt am Ende der Saison.

„Zum Schluss haben wir uns glücklich durchgesetzt.“ Christian Winkler über den Aufstieg des SV Großlangheim

„So unglücklich, wie wir anfangs der Runde manchen Wettkampf verloren hatten, so glücklich haben wir uns dann am Schluss durchgesetzt“, meint Mannschaftsführer Christian Winkler. Er fand, dass die Leistungen der Mannschaft weitgehend gepasst hätten – der Saisonverlauf gestaltete sich aber derart kurios, dass vor dem abschließenden Wettkampftag alle Konkurrenten höchstens vier Zähler voneinander getrennt waren.

Das bedeutete: Nahezu jeder konnte noch Meister werden, aber auch absteigen. Am Schluss, als es darauf ankam, bewiesen die Großlangheimer Nervenstärke.

Während Philipp Ackermann vorige Runde den einen oder anderen Hänger hatte und die Saison auf Rang drei der internen Setzliste beendete, steigerte sich Sebastian Will und erzielte mit 361,1 Ringen den besten Schnitt aller Großlangheimer. Hinter Christian Winkler fand sich Markus Richter nur auf Setzlisten-Platz vier wieder. Derweil gewann Neuzugang Erich Appold immer wieder wichtige Punkte im Saisonverlauf auf Position fünf.

Die Großlangheimer sind bereits viermal in die Bayernliga aufgestiegen, zuletzt mischten sie in der Runde 2015/16 unter Bayerns Besten mit, aber sie stiegen sang- und klanglos sofort wieder ab. Jetzt traut Christian Winkler seiner Mannschaft mehr zu. Denn er hat bei allen einen größeren Trainingseifer als zuvor ausgemacht. Der Margetshöchheimer selbst ging nicht nur in Großlangheim, sondern auch in Zellingen in die Schießstände, um zu üben. „Wenn Philipp seine Form der Vorbereitung in die Runde übertragen kann, dann wird er stark auftrumpfen“, sagt Winkler über den Rüdenhäuser und jüngsten Athleten bei den Großlangheimer Bayernliga-Schützen.

„Ein guter Einstieg in die Saison ist wichtig“, sagt Winkler, der hofft, nicht gleich die ersten beiden Wettkämpfe zu verlieren und schon von Beginn an unter Erfolgsdruck zu geraten.

Winkler sieht Mitaufsteiger Eichstätt als einer der Konkurrenten, den es hinter sich zu lassen gilt. Zum Saisonstart müssen er und seine Männer an diesem Sonntag in Diespeck ge-gen die Gastgeber und den Rivalen aus Hitzhofen antreten – und dabei noch eine recht kurze Fahrt absolvieren. Später gilt es über 150 Kilometer bis in die Gredinger Ecke fahren und zwei Wettkämpfe an Sonntagen zu bestreiten, das gibt mehr Stress als die Einzelbegegnungen an Freitag-Abenden in der Unterfrankenliga. „Wir sehen es entspannt. Ich denke, dass wir diesmal den Klassenerhalt schaffen können“, erklärt Christian Winkler. Freilich wäre auch ein Abstieg nicht schlimm für den Klub. Winkler sagt: „Die Unterfrankenliga ist auch nicht schlecht.“