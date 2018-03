Golden sieht mehr als das Ergebnis

Wie soll man einen Artikel beginnen, bei dem „unsere“ Mannschaft ihr Heimspiel mit 2:8 (0:3) verloren hat? Frickenhausens Fußballerinnen waren die Leidtragenden, die Spielerinnen von Tabellenführer FFC Hof die übermächtigen Gegner.

Frickenhausens Trainer Christian Golden hat trotz der Schlappe auch positive Erkenntnisse aus dem Spiel mitgenommen. Seine Taktik, hinten gut zu stehen, ging auf. Allerdings nur drei Minuten, ehe die Gäste nach einer Standardsituation in Führung gingen und den TSV-Plan damit frühzeitig über den Haufen warfen. Auch in der Folge unterbanden die Gastgeberinnen das gefürchtete Pressing der Hofer, indem sie die gefährliche Zone überspielten. Nach dem Rückstand besaß Sandra Abersfelder bis zur 30. Minute bei drei Alleingängen von der Mittellinie aus Chancen zum Ausgleich. Sie scheiterte aber jeweils an der guten FFC-Torhüterin Claudia Mühlstädt. Aber allein die sich ergebenden Möglichkeiten haben Übungsleiter Golden gezeigt, dass er mit seiner Taktik nicht so falsch gelegen war.

Die Tore erzielten aber die Gäste. Das 0:2 nach einem Konter, das 0:3, als sich TSV-Torfrau Julia Kohl bei der Abwehr eines Freistoßes verletzt hatte und die Gäste im Nachschuss einnetzten. Der Optimismus, mit dem Frickenhausen aus der Kabine kam, fand seinen Niederschlag im Anschlusstreffer durch Candida Schwarz (54.), der Hof aber kalt ließ und mit dem 1:4 beantwortet wurde (57.). „Das war der Genickschlag“, gestand Christian Golden. Drei weitere Tore binnen fünf Minuten, „als meine Mädels wie ein angeschlagener Boxer benommen waren“, schraubten das Ergebnis in die unerwartete Höhen.

Den letzten Treffer markierten aber wieder die Frickenhäuserinnen, für die am nächsten Wochenende beim FC Stern München die Saison zum zweiten Mal beginnt. „Die stärksten Gegnerinnen haben wir hinter uns“, sind sich Trainer Golden und Vorsitzender/Sportleiter Uwe Braun nämlich einig.

Bayernliga Frauen

SV Weinberg II – FC Forstern 1:0 TUS Bad Aibling – FC Stern München 2:1 SV Thenried – MTV Diessen 4:2 ETSV Würzburg II – SV Saaldorf 0:3 TSV Frickenhausen – 1. FFC Hof 2:8 FC Pegnitz – SpVgg Eicha 2:0

1. (2.) 1. FFC Hof 2 2 0 0 11 : 2 6 2. (1.) SV Weinberg II 2 2 0 0 5 : 1 6 3. (5.) SV Saaldorf 1 1 0 0 3 : 0 3 4. (5.) SV Thenried 1 1 0 0 4 : 2 3 5. (2.) FC Forstern 2 1 0 1 3 : 1 3 6. (5.) FC Pegnitz 1 1 0 0 2 : 0 3 7. (4.) FC Stern München 2 1 0 1 3 : 2 3 8. (11.) TUS Bad Aibling 2 1 0 1 2 : 4 3 9. (5.) MTV Diessen 1 0 0 1 2 : 4 0 10. (10.) SpVgg Eicha 2 0 0 2 1 : 6 0 11. (9.) ETSV Würzburg II 2 0 0 2 0 : 5 0 12. (11.) TSV Frickenhausen 2 0 0 2 2 : 11 0