Götz versinkt im Regenchaos

Ein starkes Renn-Wochenende von Maximilian Götz bei der vierten Saisonstation des ADAC GT Masters im niederländischen Zandvoort hat ein bitteres Ende gefunden. Im Regen lag der Uffenheimer in Führung, als das Safety Car auf die Strecke kam und seinen klaren Vorsprung zunichtemachte. Wie der Großteil des Feldes kam der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 84 während der Safety-Car-Phase an die Box.



Der Wechsel von Götz auf Teamkollege Patrick Assenheimer verlief nicht reibungslos. Das Duo wurde laut Mitteilung von Götz' Medienagentur von Konkurrenten behindert. Auf die Positionsverluste beim Boxenstopp folgte wenig später das bittere Aus. Assenheimer kam auf nasser Strecke ins Rutschen und schlug in die Begrenzung ein.



Im ersten Rennen am Tag zuvor hatte Götz eine starke Aufholjagd geboten. Er fuhr den von Startplatz 17 gestarteten Mercedes in die Punkteränge. Nächster Auftritt im ADAC GT Masters wird vom 4. bis 6. August auf dem Nürburgring sein. Das Interview stellte uns Götz' Medienagentur zur Verfügung.

Maximilian Götz: Ich war superschnell unterwegs, hatte 18 Sekunden Vorsprung auf meine Verfolger herausgefahren. Dann kam leider das Safety Car, und das war es dann mit meinem Polster. Fast alle Autos sind an die Box gekommen, und dadurch gab es ein Gewusel in der Boxengasse. Das hat uns viel Zeit und ein paar Positionen gekostet. Vielleicht sollte für solche Situationen künftig eine bessere Lösung gefunden werden. In der gesamten Boxengasse herrschte wirklich Chaos.

Götz: Die Pole Position ist jetzt mal fällig, nachdem ich sowohl am Red Bull Ring als auch hier in Zandvoort Zweiter geworden bin. Mir war klar, dass das Auto großes Potenzial hat. Leider hatte ich im letzten Sektor einen kleinen Fehler und Zeit verloren. Mir fehlten gerade einmal 0,015 Sekunden auf die Pole Position. Dennoch war ich erneut bester Mercedes-AMG Pilot. Das ist immer mein Ziel.

Götz: In den letzten zwei Rennrunden habe ich drei Autos überholt. Das hat Spaß gemacht, vor allem, als ich mit Christopher Mies den amtierenden Meister passiert habe. Er kam nach dem Rennen zu mir und sagte: Geil gemacht! Das ist ein tolles Kompliment. Natürlich hatte ich bei meiner Aufholjagd auch etwas Glück, da vor uns einige Konkurrenten Reifenschäden hatten.

Götz: Zandvoort ist immer schön zu fahren und ich habe gute Erinnerungen an die Strecke. Vor vierzehn Jah-ren bin ich hier Meister in der Formel BMW ADAC geworden. Außerdem finde ich die Atmosphäre so nahe am Strand einfach super. Hier kommt es wirklich noch auf die fahrerische Leistung an. Es ist ein absoluter Oldschool-Kurs.

Götz: Spa gehört wie Zandvoort zu meinen Lieblingsstrecken – und wie immer möchte ich bester Mercedes-AMG-Pilot sein. Da ich dieses Jahr im Pro-AM-Cup starte, lautet das Ziel, in dieser Klasse den Sieg einzufahren. Ich möchte aber auch jede Runde genießen.